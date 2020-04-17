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美國總統特朗普周四（4月16日）宣佈，將逐步重開美國經濟。聯邦政府出台疫情下重開經濟的指引，而各州州長將決定何時允許商戶開門營業。

「我們必須有一個運作正常的經濟，我們將很快重開，」特朗普在白宮記者會中強調。

他稱，美國已經度過了疫情最高點，新增確診案例數呈下降趨勢。根據約翰·霍普金斯大學數據，美國目前有約66萬新冠病毒確診病例，3萬2000宗死亡案例。

白宮在當日公布了三個階段的指引。疫情最嚴重的地區將維持社交疏離，避免十人以上的聚會，盡量減少非必須旅行，而高危人群將繼續居家隔離。

處於第二階段的地區則可以進行非必要旅行，將聚會控制在50人以內，並且重開學校、托兒所等公眾聚集場所。

而在情況最為理想的第三階段，工作場所基本可正常運作，高危人群可在保持社交距離的前提下與外界接觸，而低危人群則盡量減少在擁擠環境中停留的時間。

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儘管特朗普此前多次表示重開經濟該由總統做主，他當日表示，何時重開的決定將交由州長根據各州的情況而定。

白宮抗疫小組的醫學專家福西（Anthony Fauci）稱，第三階段可稱為「新常態」，但並不意味著抗疫終結。他警告，疫情可能捲土重來。「但我認為，在疫苗出現之前，我們可以應對。」

特朗普則表示：「如果秋天疫情捲土重來，一些科學家說有這個可能，屆時這些指引會迅速撲滅疫情。」

失業率飆升

因疫情而備受打擊的美國就業市場再次傳來壞消息，勞工部同日宣佈，上周首次申請失業救濟人數達520萬人。

在過去四周內，申請失業救濟的人數已累計超過2000萬人，這相當於自2008年金融危機以來、美國新增的工作職位數量。

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美國的失業率在疫情之前處於歷史低位，約3.5%。但鑒於目前慘重的失業狀況，以及或將持續多時的居家隔離，經濟學家估計，失業率可能會上升至兩位數。

「我們創造了最棒的經濟，而我們暫停了它，為了戰勝疫情，」特朗普說。他此前多次強調美國必須盡快重啟經濟，「我們不能讓解藥比病症本身更糟糕。」他一度暗示將在4月12日復活節重開商戶，在醫學專家的反對下改口。

病毒來源爭議

近日，多家美國媒體聚焦病毒來源地、中國政府在疫情早期是否存在欺瞞等問題。

美聯社的一篇報道指，中國領導層在得知武漢疫情嚴峻後6天，才向公眾發出警告。

福克斯電視台引述匿名信源稱，病毒最初是自然形成的，從蝙蝠轉移到人類身上，而「零號病人」則是一名武漢病毒研究所的工作人員。報道宣稱，病毒並非中國製造的生化武器，然而卻是中國企圖在病毒研究上趕超美國的結果。

《華盛頓郵報》的一篇觀點文章則稱，美國國務院在2018年就有內部文件警告，武漢病毒研究所存在安全隱患。

「我們聽到越來越多這樣的故事，」特朗普在周三（15日）記者會上表示，美國將對關於病毒來源展開「非常徹底的調查」。

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武漢病毒研究所中有一個生物安全四級（P4）實驗室，是研究最高危病毒的頂級實驗室。早在2月， 「零號病人出自武漢病毒研究所」的說法就曾在中國社交媒體上流傳。但研究所隨即向中國媒體表示，傳言中染病的研究員多年前就已離開，該所也未有人員感染新冠病毒。

中國外交部在周四（16日）稱，「實驗室洩露」的說法毫無科學根據，世界衛生組織負責人及醫學專家也多次作出這一表態。

當值的中國外交部發言人正是曾發表「美軍攜帶病毒論」的外交官趙立堅。他並未直接回應特朗普的說法，而是呼籲國際社會合力應對疫情。

「後新冠時期」的中美關係

自3月下旬以來，中美關於新冠病毒的「口水戰」稍稍降溫，但美國依然對中國疫情早期應對充滿疑慮與憤懣。

美國前助理國務卿坎貝爾（Kurt Campell）表示，在短期內，美國忙於應對疫情，也需要中國的醫療物資，兩國會進入短暫的「停戰」狀態。但在接下來幾個月內，中美關係下行的壓力較大，謀求連任的特朗普急於找到「替罪羊」，將把疫情怪罪到中國頭上。

在周四的記者會中，特朗普以不具名的方式再次批評中國與世界衛生組織。「我很生氣，因為人們應該更早通知我們以及世界其他地方。」被問到他是否指中國時，特朗普回答：「我什麼都不會說的。」

白宮的記錄顯示，中美疾控中心在1月3日第一次就新冠病毒進行溝通，特朗普在1月中旬聽取了相關簡報。在1月31日宣佈對華旅行禁令後，美國政府浪費了兩個多月的時間，在3月中旬才開始出台全國性的抗疫措施。

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