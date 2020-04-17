法國總統：稱讚中國處理疫情手法有進步的說法「天真」

2020年4月17日

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 馬克龍提出質疑後不到一天，中國宣佈低估了武漢新冠肺炎死亡數字，新的數字比原有數字多一半。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）早前接受英國傳媒訪問時批評，中國在抗擊新冠肺炎疫情時有所隱瞞，又說外界稱讚中國處理疫情手法有進步的說法是「天真」。

他接受英國《金融時報》訪問時說，中國沒有申報一些與疫情相關的消息，但他沒有具體說明是哪些事項。

中法關係早前因為中國駐法大使館在網站發表的一篇文章出現磨擦。這篇文章不點名說一些西方國家養老院的護理人員「擅離職守，集體逃離，導致老人成批餓死、病死」 。文章發佈後，法國外交部召見中國駐當地大使「表達不滿」。

中國外交部發言人趙文堅形容法國的舉動是出於「誤解」。他說文章的目的是為了說明中方的「原則立場」，中方從來沒有批評法國應對疫情不力。

法國目前有超過14.1萬宗新型肺炎確診個案，造成約18,000人死亡。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 法國早前宣佈，延長當地社交限制措施，防止新型肺炎疫情進一步擴散。

馬克龍在訪問被問到，西方民主體制應付新型肺炎疫情的能力，是否不如中國的專政體制。他回應時說兩者不能相比。

「我們不能知道。很明顯，有一些事情發生了，但我們無從得知。」

他又說，西方社會不能因為抵抗疫情，就完全放棄自身的自由。

「我們不能接受這樣，你不能因為有個公眾衛生危機，就完全改變自己的基因。」

其他國家如何評價中國的表現？

英國外相多米尼克·拉布（Dominic Raab，又譯藍韜文）說，外界必須就新型肺炎爆發的原因提出一些「困難的問題」，也必須深究為什麼不能早些預防。

美國總統特朗普早前已經多次批評中國的表現，他周三（4月15日）被問到為什麼美國的新冠肺炎死亡率高企的時候，不點名批評中國隱瞞自身真正的死亡數字。

「是不是有人真正相信一些國家的數字？」