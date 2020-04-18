中國經濟罕見季度負增長、美國「停供」世衛和本周更多重要故事

圖片版權 Getty Images Image caption 武漢是中國新冠疫情的重災區，當地從1月23日開始宣佈"封城"長達11周，但隨著疫情得到控制，對外交通已經恢復

2020年4月第三周，新冠病毒疫情仍是世界各地新聞的最主要議題。在疫情最先出現的中國，周五公布2020年第一季度的經濟數據，國內生產總值出現了過去四十年來罕見的負增長；美國總統特朗普繼批評世界衛生組織偏袒中國之後，進一步宣佈將下令政府停止向該組織提供資金，其影響引發討論；美國、兩岸和世界衛生組織之間圍繞新冠肺炎疫情展開的「口水戰」持續延燒。

在香港，中美貿易戰、反修例政治風波以及新冠疫情令經濟接連遭受沉重打擊之下，兩位不同世代的當地失業人士向BBC中文訴說了他們的反思；中國作家方方將在疫情始發地武漢封城期間的體驗和感想寫成日記被由外國出版社出版成書，引發的是一場關於中國國家利益與個人自由固有博弈的討論。

在美國疫情最嚴重的紐約，幾名工作在不同崗位上的人士分享了他們的一天；隨著美國前總統奧巴馬宣佈支持拜登，民主黨在今年大選中挑戰特朗普的主力人選亦逐漸清晰；我們還會看看，在以青少年學業繁重著稱的韓國，全面封鎖令之下的師生如何堅持上課。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 中國一季度GDP降6.8% 幾十年來首次負增長復蘇前景不明朗

圖片版權 Getty Image Image caption 復工之後，中國的工廠也不得不採取嚴格措施防止疫情傳染。

圖片版權 Getty Image Image caption 格奧爾基耶娃稱，新冠疫情引發1930年代大蕭條以來最嚴重的衰退。

4月17日中國國家統計局公布，今年一季度中國國內生產總值（GDP）同比下降6.8%，是1992年中國開始公布季度GDP數據以來最低數值，也是首次出現季度增速為負值的情況。

中國GDP在疫情衝擊下首次出現增速為負，下降幅度與外界預估基本一致。外界估計，中國經濟接下來的道路也很崎嶇。

2. 肺炎疫情：美國停止對世衛資助有什麼影響

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普的決定引起多個國家和組織批評。

美國總統特朗普早前批評世界衛生組織應對新冠肺炎疫情中過份偏袒中國，宣佈將會暫停對世衛提供資金。他的說法引來外界批評，認為他不應該在各國全力抗疫期間這樣做。

許多專家都認為世衛在統籌各國抗疫的表現有爭議之處，但同時強調現在不是外界查找世衛不足的時候，更警告這樣做會影響世衛抗擊除了新冠肺炎外，其他疾病的工作。

3. 肺炎疫情：香港失業者為糊口暫別夢想與專業

Image caption 陳建文為生計兼職消毒工作。（照片由受訪者提供）

從中美貿易戰、去年的「反送中」示威到今年的新冠疫情，香港經濟受到沉重打擊，失業率升至3.7%，是9年以來的高位，航空、旅遊、飲食業固然是首當其衝，但其他行業也在苦苦爭扎，許多人要放棄原本的專業和職位，為糊口轉行。

BBC中文採訪了兩位不同行業、不同世代的失業人士，傾聽他們訴說這個時期的體會和反思。

4. 方方日記：肺炎疫情下中國人的「國家利益」與個人自由

圖片版權 CNS

武漢作家方方在該城市封城期間一直以日記形式記錄她的見聞與感想。這些文章在疫情期間成為許多中國人了解「封城」時期武漢的窗口，引起公眾的同情與反思，並在國際上引起極大興趣。美國與德國兩家知名出版社分別公布，計劃出版方方所寫的《武漢日記》。

然而在中國，這給方方帶來了空前的攻擊與批評。經過三個月「萬眾一心」的抗疫，中國人的「愛國主義」熱情高漲，但狂熱的民族主義情緒也在同時被煽動，監督與反思的聲音在後疫情時期的中國發聲變得更加艱難。

5. 肺炎疫情在紐約：抗疫前線的24小時

Image caption 療養院員工凱瑟琳（左）, 醫生詹妮弗（中）, 送餐小哥薩魯延（右）

距離紐約出現首例新冠肺炎死亡病例僅過了三周，新冠肺炎疫情在美國紐約導致的死亡人數已超過19年前針對世貿中心的9/11襲擊。

此次疫情使紐約成為新冠病毒全球大流行的中心，並給這座城市的急救人員和一線工作者帶來了前所未有的壓力。

包括兩名醫生、一名殯儀館工作人員、兩名老人療養院人員和一名送餐員在內的六人，記錄了他們在周二的經歷，並與BBC分享。

6. 美國2020大選：奧巴馬公開表態支持拜登挑戰特朗普 正當其時？

圖片版權 Getty Images Image caption 4月13日，拜登競選網站上直播桑德斯表示支持拜登作為民主黨總統候選人與特朗普對壘

美國前總統奧巴馬14日公開支持前搭檔喬·拜登競選總統，體現民主黨正加速凝聚對拜登的支持。如無意外，拜登將在8月的民主黨黨代表大會中，正式成為總統候選人，力求在11月的大選中擊敗現任總統特朗普。

儘管他對拜登的支持並不令人意外，但估計仍會為因疫情陷入停擺的拜登競選活動注入新動能。

7. 新冠病毒之下，韓國人這樣繼續堅持上課

Image caption 韓國的一名教師在學校裏通過手提電腦與學生連線溝通。

在韓國，疫情令開學日期一推再推，如何讓社會每個角落的學生得以繼續學習，成為舉國關心的事情。

韓國有著世界上最嚴酷的教育系統之一。連續八小時馬拉松式的大學修學能力測試，在這個國家被看作是你人生當中的決定性時刻。

在疫情令全國處在封鎖狀態之下，對師生的考驗更為嚴峻。對於老師來說，在已經堆得很滿的備課計劃之上，新技術是另一樣需要他們操心的事情；對學生來說，學年開學的延期以及不確定性，令他們更加為自己的未來擔憂。

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