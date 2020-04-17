圖片版權 AFP Image caption 戴高樂號航母目前停泊在法國南部土倫港隔離

法國航母戴高樂號上1/3的水手新冠病毒感染，艦上2,000名官兵中感染病例多達668。與此同時英國新航母計劃出航的計劃受到反對黨質疑。

航母編隊的一艘護衛艦和航母艦載機飛行員都被隔離。目前法國海軍總參謀長已經下令對航母發生疫情進行調查。

因為艦上爆發疫情，上周法國唯一的航母戴高樂號早些時候完成在大西洋上的演練後提前在10天返回法國的土倫港。航母的疫情蔓延呈上升趨勢，目前檢驗結果尚未全部產生。

法國是第一個海軍艦艇上爆發新冠疫情的歐洲國家。

圖片版權 GETTY IMAGES/SMITH COLLECTION Image caption 4月上旬，美國海軍航母羅斯福號發生新冠疫情被迫停靠關島。

海軍艦船隔離難

本月稍早，羅斯福號航母艦上近600人感染病毒，4千多官兵被隔離，一名在重症監護中的水手死亡。

羅斯福號航母的艦長克羅澤爾（Brett Crozier）給上級寫信要疏散隔離船員。在其求援信被媒體披露後，克羅澤爾艦長被解職。

此事引起美國公眾憤怒，宣佈將他解職的代理海軍部長莫德利（Modly）隨後也辭職。

兩周前，荷蘭海軍潛艇海豚號因為艇上爆發疫情被迫返回登海爾德基地。潛艇58名官兵當中8人在病毒檢測中呈陽性。

在新冠疫情全球蔓延到時候，好幾艘大型豪華遊輪都成為群體聚集感染的典型案例。

現在大型軍艦上發生疫情感染的相似之處也是艦上空間封閉，船員更難避免近距離接觸。

羅斯福號航母爆發疫情後，美國海軍正試圖對尼米茲號航母上的船員實行隔離，然後再考慮派遣該航母執行未來的任務。

但美國的核動力航母一般載員都在5千人左右，其中包括水手和艦載機飛行員。在艦上實行防疫隔離難度極大。

圖片版權 PA Media Image caption 英國皇家海軍新航空母艦"伊麗莎白女王"號2020年開始服役。

英國航母訓練出航

英國新近服役的航母伊麗莎白女王號計劃在4月晚些時候從普茨茅茨軍港出發進行訓練航行。

但在法國航母爆發疫情後，英國議會反對黨已經對英國海軍的上述計劃發出質疑。

工黨的影子國防大臣希利（John Healey）周三（4月15日）致信國防大臣，質詢英國國防部是否應該考慮「推遲大規模的訓練演習」。

英國皇家海軍表示，正採取專門措施減少爆發疫情的風險，但海軍艦艇在發生危機時仍然有能力迅速部署。

據《衛報》報道，英國皇家海軍認為英國的新航母比法國的戴高樂號和美國的羅斯福號更先進，艇上也沒有那麼擁擠。