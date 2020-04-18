肺炎疫情：美中台、世衛「口水戰」延燒，特朗普引台灣郵件
美國、兩岸和世界衛生組織之間圍繞新冠肺炎疫情展開的「口水戰」持續延燒。
美國總統特朗普4月17日再次批評中國隱瞞新冠疫情真實數據，他又指責世界衛生組織忽視台灣在去年12月發出的警告。
特朗普留意到，中國修訂了武漢的新冠肺炎死亡人數，上調近50%。他在推文中寫道：「（真實數據）比那更高，比美國更高，差得可遠了！」
根據約翰·霍普金斯大學的數據，美國目前有近70萬確診病例、近15000宗死亡案例。中國確診83000例，死亡人數約4600人。
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中國外交部則在當日較早前表示，武漢在疫情早期存在一些遲報、漏報、誤報的現象，但從不存在瞞報。
發言人趙立堅還對美方發出三連問，指出美方在1月就發出新冠肺炎警報、撤出外交人員、對中國設置入境旅行禁令，說明美方在疫情初期得到充足信息。「我們奉勸美方停止政治操弄，做好自己的事，把精力更多放在如何盡快戰勝疫情和提振經濟上。」
來自台灣的警告信
4月17日較早前，特朗普還質問世衛為何「無視」台灣衛生官員在去年12月關於新冠病毒可能出現人傳人現象的警告。「一、二月病毒在全球傳播時，為什麼世衛多次作出關於新冠病毒不準確和誤導的說法？為什麼世衛等了這麼久才採取行動？」
台灣衛生官員在去年12月31日曾去信世衛官員，詢問關於武漢新冠疫情詳情，其中提到病毒似乎有非典型肺炎的特質，而病人正被隔離治療。
台灣疫情指揮中心發言人莊人祥表示，這一郵件「強烈暗示有人傳人可能性」。世界衛生組織則在近日回應稱，台灣的這封郵件沒有提及人與人之間的傳染。
中國國台辦發言人朱鳳蓮近日表示，台方郵件僅引述武漢衛健委在2019年12月31日公布的內容，並沒有其他信息。
武漢市衛健委當日曾通報，不明原因肺炎患者正在隔離治療，未發現明顯人傳人現象，至於原因是否為SARS或其他病毒性肺炎，仍在調查中。
中美台疫情應對的新仇舊恨
世衛在1月中旬仍稱新冠病毒沒有人傳人的跡象，在美國政府對華設置旅行禁令後，曾批評旅行禁令無助抗疫，這招致特朗普的不滿。
特朗普近日多次指責，世衛「以中國為中心」、抗疫不力，並在本周宣佈暫停向世衛提供資金。他強調，美國對世衛的資金支持遠超出中國。
世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）早前回應稱，各界不應將疫情政治化，暗示特朗普為國內政治而「甩鍋」世衛與中國。
在美國國內，特朗普面對浪費寶貴抗疫窗口期的質疑。
白宮的記錄顯示，中美疾控中心在1月3日首次就新冠病毒進行溝通。特朗普政府在1月31日宣佈對華旅行禁令後，浪費了兩個多月的時間，在3月中旬才開始出台全國抗疫措施。
另一方面，譚德塞早前指責台灣政府與民眾合作，對其進行涉及種族歧視的人身攻擊。台灣總統蔡英文對這一指控表示強烈抗議，並指出台灣長年被孤立在國際組織之外。北京政府則力挺譚德塞與世衛，稱台灣當局「以疫謀獨」。
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