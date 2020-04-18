肺炎疫情：美中台、世衛「口水戰」延燒，特朗普引台灣郵件

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美國、兩岸和世界衛生組織之間圍繞新冠肺炎疫情展開的「口水戰」持續延燒。

美國總統特朗普4月17日再次批評中國隱瞞新冠疫情真實數據，他又指責世界衛生組織忽視台灣在去年12月發出的警告。

特朗普留意到，中國修訂了武漢的新冠肺炎死亡人數，上調近50%。他在推文中寫道：「（真實數據）比那更高，比美國更高，差得可遠了！」

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump China has just announced a doubling in the number of their deaths from the Invisible Enemy. It is far higher than that and far higher than the U.S., not even close! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2020年4月17日

根據約翰·霍普金斯大學的數據，美國目前有近70萬確診病例、近15000宗死亡案例。中國確診83000例，死亡人數約4600人。

中國外交部則在當日較早前表示，武漢在疫情早期存在一些遲報、漏報、誤報的現象，但從不存在瞞報。

發言人趙立堅還對美方發出三連問，指出美方在1月就發出新冠肺炎警報、撤出外交人員、對中國設置入境旅行禁令，說明美方在疫情初期得到充足信息。「我們奉勸美方停止政治操弄，做好自己的事，把精力更多放在如何盡快戰勝疫情和提振經濟上。」

來自台灣的警告信

4月17日較早前，特朗普還質問世衛為何「無視」台灣衛生官員在去年12月關於新冠病毒可能出現人傳人現象的警告。「一、二月病毒在全球傳播時，為什麼世衛多次作出關於新冠病毒不準確和誤導的說法？為什麼世衛等了這麼久才採取行動？」

跳過 Twitter 帖子 2 用戶名 @realDonaldTrump Why did the W.H.O. Ignore an email from Taiwanese health officials in late December alerting them to the possibility that CoronaVirus could be transmitted between humans? Why did the W.H.O. make several claims about the CoronaVirus that ere either inaccurate or misleading.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2020年4月17日

台灣衛生官員在去年12月31日曾去信世衛官員，詢問關於武漢新冠疫情詳情，其中提到病毒似乎有非典型肺炎的特質，而病人正被隔離治療。

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台灣疫情指揮中心發言人莊人祥表示，這一郵件「強烈暗示有人傳人可能性」。世界衛生組織則在近日回應稱，台灣的這封郵件沒有提及人與人之間的傳染。

中國國台辦發言人朱鳳蓮近日表示，台方郵件僅引述武漢衛健委在2019年12月31日公布的內容，並沒有其他信息。

武漢市衛健委當日曾通報，不明原因肺炎患者正在隔離治療，未發現明顯人傳人現象，至於原因是否為SARS或其他病毒性肺炎，仍在調查中。

中美台疫情應對的新仇舊恨

世衛在1月中旬仍稱新冠病毒沒有人傳人的跡象，在美國政府對華設置旅行禁令後，曾批評旅行禁令無助抗疫，這招致特朗普的不滿。

特朗普近日多次指責，世衛「以中國為中心」、抗疫不力，並在本周宣佈暫停向世衛提供資金。他強調，美國對世衛的資金支持遠超出中國。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）早前回應稱，各界不應將疫情政治化，暗示特朗普為國內政治而「甩鍋」世衛與中國。

在美國國內，特朗普面對浪費寶貴抗疫窗口期的質疑。

白宮的記錄顯示，中美疾控中心在1月3日首次就新冠病毒進行溝通。特朗普政府在1月31日宣佈對華旅行禁令後，浪費了兩個多月的時間，在3月中旬才開始出台全國抗疫措施。

圖片版權 Getty Images Image caption 武漢解封後，醫護人員緊緊相擁

另一方面，譚德塞早前指責台灣政府與民眾合作，對其進行涉及種族歧視的人身攻擊。台灣總統蔡英文對這一指控表示強烈抗議，並指出台灣長年被孤立在國際組織之外。北京政府則力挺譚德塞與世衛，稱台灣當局「以疫謀獨」。

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