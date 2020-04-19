圖片版權 Global Citizen Image caption 音樂會發起人嘎嘎女士Lady Gaga說，這場音樂會並不是為了募捐，而是為了娛樂和顯示團結。

新冠病毒疫情仍然沒有得到控制之時，世界各地的歌星們周六（4月18日）參與了一場線上直播的環球音樂會——同一世界團結在家 One World：Together At Home ，為奮戰在最前線的醫務工作者加油鼓勁。

音樂界的各路天皇巨星們紛紛獻唱，雖然他們無法登上熟悉的舞台，只能在自家更為熟悉的客廳、陽台、音樂間裏表演。

線上音樂會

這場由民間組織--全球公民(Global Citizen)--和世界衛生組織WHO發起的線上音樂會，受到疫情下民眾為醫務工作鼓掌歡呼行動的啟發，其宗旨正如音樂會時推出的一行簡單字幕所說：獻給前線的醫務工作者，我們與你們同在，感謝你們為我們的付出！

這場音樂會所募集的資金將全部捐獻給世界衛生組織的Covid-19 團結應對基金（Covid-19 Solidairty Response Fund），不過音樂會發起人嘎嘎女士Lady Gaga說，這場音樂會並不是為了募捐，而是為了娛樂和顯示團結。

音樂會分為兩個部分：第一部分長達六小時的演出，由臉書Facebook，Instagram， Twitter 和YouTube直播，接下來的兩個小時演出，加入美國三大電視網絡同時直播。

英國廣播公司BBC電視一台還將在周日晚間播出這場音樂會的精選。

獻愛心行動

圖片版權 Global Citizen Image caption 泰勒·史威夫特（Taylor Swift）為觀眾們演唱了歌曲《很快你就會好的》（Soon You'll Get Better）

這次活動舉行之前，美國總統特朗普對世界衛生組織的種種批評以及美國決定暫停對世界衛生組織預算撥款，並審查世衛組織在處理本次疫情中的方式方法等，為活動蒙上了政治的陰影。

音樂會期間，嘎嘎女士對世衛組織總幹事譚德塞表示讚賞，稱他是超級巨星，感謝他對全球抗疫所做的努力。

音樂會之後，全球公民發佈消息稱，為世界衛生組織抗擊新冠疫情籌措了約1.28億美元。

全球明星助力

參加演出的，有100多位風靡世界的音樂界巨星。

泰勒·史威夫特（Taylor Swift）為觀眾們演唱了歌曲《很快你就會好的》（Soon You'll Get Better）。這是一首她當年知道母親確診癌症後所作的歌曲，也曾說過永遠不現場表演此歌，但她控制住自己的悲傷堅持唱完。而那句：如果沒有你我該怎麼辦，一定讓很多人留下眼淚。

滾石樂隊（The Rolling Stones） 的四位成員分別從家中參加演出。不過，樂隊的鼓手並沒有鼓可打，他表演的是虛擬的敲鼓。

美國明星詹妮弗·洛佩茲（Jennifer Lopez）既能演也能歌善舞，她表演時身後亮閃閃的燈光為這場演唱會帶來高大上的效果。而她演唱的《人們》（People）一曲中的歌詞與抗疫的主題那麼貼近：人們，那些彼此需要的人們，是世界上最幸運的人們……

圖片版權 Global Citizen Image caption 同一世界團結在家 One World：Together At Home ，為奮戰在最前線的醫務工作者加油鼓勁。

與所有隔離在家的普通人一樣，巨星們為了參加這場音樂會也同樣激發出了無限創意：影星妮可·基德曼的歌星丈夫基斯·厄爾班（Keith Urban）將自己化身為三人組成他的樂隊。

華人明星

香港歌星張學友和陳奕迅也參加了這場演唱會，而華人鋼琴家朗朗則與意大利男高音安德烈·波切利（Andrea Bocelli）以及嘎嘎女士、約翰·傳奇（John Legend）、席琳·迪翁（Celine Dion）一起聯手壓軸表演歌曲《祈禱》（The Prayer）。

歌曲唱道：祈禱引領我們，用你的恩典指引方向，讓我們走到安全的地方。

然而，最先爆發疫情也是最先走出封城隔離措施的中國大陸的音樂界人士缺席本次的全球抗疫音樂會也成為很多人心中的一大遺憾。

此前，曾有報道稱，中國廣電總局網絡視聽節目管理司4月16日曾下發通知：不得擅自轉載境外文藝專題節目，稱根據規定，各平台無論是以轉播或錄播的方式播放該節目，都必須經省級以上管理部門的批准和履行內容報審程序。

如果這一通知屬實，其背後的原因可能會是什麼呢？與本次音樂會的發起人嘎嘎女士曾經與西藏流亡精神領袖達賴喇嘛見面，犯了中國的政治禁忌有關聯嗎？

無論如何，#嘎嘎女士與世衛組織做慈善#這一話題，在中國的微博話題中有超過1500萬人閲讀。而與演唱會相關話題的閲讀量超過2億次。中國許多媒體紛紛發表評論，稱讚演唱會讓人感動。

有評論人士認為，改革開放40年來，中國是全球化的最大受益者，未來還可能是逆全球化的最大受害者。西方，特別是美國政界一直有人在講要與中國脫鉤，但是很多時候，中國是在與世界脫鉤自我隔離。