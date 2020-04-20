加拿大槍擊案已致16死 兇手駕車開槍長達10小時

圖片版權 Reuters Image caption 加拿大警方在社交網站上載一張照片，指男子開著照片內的警車行兇。

加拿大發生近年最嚴重的槍擊案，警方指一名男子冒充警員，殺害最少16人，死者包括一名女警。該名男子最後在與警員對峙期間死亡，但當局沒有解釋男子死亡的原因。

加拿大警方公布這名行兇的男子是51歲的沃特曼（Gabriel Wortman），從當地時間周六開始，他開車在新斯科舍省（Nova Scotia）不同地點先後向途人開火，持續時間長達10小時。他行兇期間一度穿上加拿大皇家騎警的制服。警方又指他最先開著警車，之後換成一輛被他裝飾成類似警車的休閒旅行車。警方在此期間要求當地居民待在家中不要外出。

警方追捕期間，一名皇家騎警警員史蒂文森（Heidi Stevenson）中槍殉職，另有一名警員受傷。加拿大總理杜魯多形容事件「悲傷」，新斯科舍省省長麥克內爾（Stephen McNeil）說，這是該省有史以來「最無理的暴行」。

圖片版權 RCMP Nova Scotia Image caption 警方又指兇手沃特曼犯案期間可能穿著警察制服。

當地警方最先在周六（4月18日）收到一宗槍擊案的報告，之後在社交網站發帖警告，兇手不是警察，但他身穿皇家騎警的制服。

經初步調查，當地警方發言人指出沃特曼最初有特定動機犯案，但後來變成隨機犯案，但發言人沒有解釋沃特曼最初的動機。

發言人又說，沃特曼開車在新斯科舍省不同地方行兇，因此稍後可能會上調傷亡數字。

加拿大對槍械有嚴厲的管制，因此類似的槍擊案在當地並不常見。

兩名加拿大年青人去年涉嫌殺害三人被捕，受害者包括一對分別從美國和澳洲到當地旅行的情侶。

魁北克省在1989年也發生嚴重槍擊案，當時一名槍手闖入一所學校的教室開槍，造成14人死亡。