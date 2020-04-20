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日本北海道曾經被視為抗擊疫情的成功典範，這個地區努力遏制、追蹤和隔離病毒，使感染人數大幅下降。但北海道再次成為聚光燈下的焦點，卻是因為應對第二波感染時的掙扎。

2月下旬，北海道成為日本第一個因新冠疫情而宣佈進入緊急狀態的地區。

學校關閉，大型集會取消，人們被「鼓勵」待在家裏。當地政府決心積極抗疫，激進地追蹤和隔離與受害者有過接觸的人。

這項政策起了作用，到3月中旬，新病例的數量已經下降到每天一兩個。3月19日，解除緊急狀態，4月初，學校重新開學。

然而，緊急狀態解除僅26天後，又不得不重新實施。

日本政府將東京、大阪和其他5個縣置於緊急狀態時，北海道一度沒有跟進，而是獨立行事。但在幾天后包括北海道在內日本全國都進入了緊急狀態。

一個幾乎要成功的故事

4月中旬的第一周，北海道錄得135例新冠病毒確診病例。與2月份首次爆發不同，沒有證據表明這輪感染從日本境外輸入的。

新確診病例中沒有一個外國人，也沒有任何一個感染者在過去一個月內到過日本以外的地方。

圖片版權 Getty Images Image caption 北海道採取的遏制措施一開始似乎收到了很好效果。

這說明了什麼？北海道到底是如何應對疫情爆發的？

首先，如果能真正做到早發現早處理，就能控制住疫情。

「相對來說，處理集群、接觸追蹤與隔離是比較容易的。」倫敦國王學院教授澀谷（Kenji Shibuya）表示。

「政府在集群控制方面相當成功。當時，日本在疫情爆發的早期階段，疫情是局部性的，這是一個成功的故事。」

在這方面，北海道與韓國大邱市的情況有一些相似之處。在大邱，從一個邪教組織開始爆發的大規模疫情，被積極追蹤。感染者被隔離，疫情得到遏制。

但是，北海道的第二個經驗不那麼令人安心。

大邱疫情爆發後，韓國政府開展大規模檢測計劃，試圖追蹤疫情。日本的做法恰恰相反。

即使是在日本記錄到第一例病例三個多月後的今天，仍然只對極少部分人口進行了檢測。

最初，政府說這是因為大規模的檢測是「浪費資源」。現在，它不得不改變調子，表示將加大測試力度——但有幾個原因似乎拖了政府的後腿。

首先，日本衛生部門擔心醫院會因為檢測陽性但只有輕症的患者而過載。而在更大範圍內，檢測工作是由地方衛生中心負責，而不是由國家政府負責。

其中一些地方中心根本不具備大規模檢測的人員或設備。當地的熱線電話已經不堪重負，甚至找醫生轉診都很困難。

澀谷教授表示，這些原因綜合起來，意味著日本當局對病毒在人群中的傳播情況並不清楚。

「我們正處於疫情爆發的中間階段，」他說。

「從北海道吸取的主要教訓是，即使你一開始就成功控制住了病毒，也很難長期隔離和保持控制。除非擴大檢測能力，否則很難確定社區傳播和醫院傳播。」

前路漫漫

第三個教訓是，這個「新狀態」會比大多數人想象中要長得多。

北海道現在不得不重新實施限制措施，即使日本版的新冠病毒「封鎖」比其他地方的限制要寬鬆得多。

大多數人還是會去上班。學校可能會關閉，但商店甚至酒吧仍在營業。

澀谷教授認為，如果不採取更強硬的措施，日本幾乎沒有希望控制住正在發生的所謂「第二波」傳播，而且不只是在北海道，而是在全國範圍內。

「關鍵的教訓」，他說，「即使在當地成功地控制了，但在其他地區仍有傳播，只要人們四處流動，就很難保持無病毒狀態。」

即便如此，北海道的經濟已經受傷嚴重。這個島對旅遊的依賴性很強，日本已經禁止了來自歐美及亞洲大部分國家的旅客。

一位在千歲市開酒吧的朋友，現在已經被迫停業、裁員。在更北邊的旭川市，田村直樹告訴我們，他的酒吧還在營業，但現在幾乎沒有顧客了。

「每天晚上都有一兩個人來，」他說。

「以前有很多來自中國和東南亞的遊客。現在他們已經完全消失了。現在我們在街上聽不到任何外語。小一點的民宿都要關門歇業了。旅遊業真的很掙扎。」

圖片版權 Getty Images Image caption 北海道對旅遊業高度依賴。

新的緊急狀態將於5月6日日本「黃金周」假期尾聲時才結束。

但一位在北海道從事防疫工作的地方政府官員告訴我們，限制措施可能要維持更長時間。

「我們感覺必須要持續做同樣的事情，」他說。「我們的目標是盡量減少人與人之間的接觸，以阻止病毒的傳播。」

那麼，這要多久？

「直到我們找到疫苗，」他說。「我們必須繼續努力阻止病毒的擴散。」

田中美穗（Miho Tanaka）對報道亦有貢獻