肺炎疫情：印度民粹主義或影響其對外關係

圖片版權 Getty Images Image caption 在人口超過13億的印度，有約兩億穆斯林。隨著疫情蔓延，他們成為極端民粹主義印度教徒的攻擊目標。

即將成為世界人口第一大國的印度在新冠病毒疫情下面臨著醫療資源不足的挑戰，還面臨著民粹主義政治問題。

一些極端的印度民粹主義者將新冠病毒的起源和傳播的矛頭對凖穆斯林，或者對凖中國人。

印度民粹主義政客利用新冠病毒疫情做文章， 使原有的宗教種族矛盾和對外關係衝突更加嚴重。

圖片版權 Getty Images Image caption 據媒體報道，印度很多地方出現了穆斯林無端受到印度教暴徒攻擊的事件。

與穆斯林衝突加劇

在人口超過13億的印度，有約兩億穆斯林。隨著疫情蔓延，他們成為極端民粹主義印度教徒的攻擊目標。

這次矛盾的起源事件來自於2020年3月中旬在首都新德里舉辦的一場大型穆斯林宗教活動。

如同同期舉辦的印度教宗教聚會活動一樣，這場於新德里尼札穆丁區舉辦的集會也事先得到了印度政府的批准。

但有上萬人參加的這場傳教活動發生了群聚性感染，印度官方表示，全印度至少1千多例新冠確診病例與這次傳教活動有關，包括十多名與會者死亡，當局要求2萬2千人隔離，並已涉嫌違反防疫政策起訴主辦者等多人。

但該活動的主辦者指責當局僅對此項活動大做文章，而不提同期舉行的印度教聚會傳教活動。

在媒體和社交媒體大V的矛頭指向下，印度媒體對這次活動不僅口誅筆伐，還出現了很多攻擊穆斯林的極端言論。

在社交媒體上，所謂「新冠聖戰」等字眼成為熱搜詞，彌漫著渲染伊斯蘭恐懼症的氣氛。

據媒體報道，印度很多地方出現了穆斯林無端受到印度教暴徒攻擊的事件。

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指責中國隱瞞疫情

在印度社交媒體在形容穆斯林是新冠病毒傳播者的同時，還譴責中國是新冠病毒製造者。

新冠病毒在全世界造成十幾萬人死亡，西方懷疑中國掩蓋了疫情真相，而美國則懷疑新冠病毒可能源自中國科學院武漢病毒研究所。

印度的一些政界人物和媒體也將這次新冠疫情根源的矛頭指向中國，批評中國體制缺乏透明，極端者直接將中國當局列為病毒製造源頭。

2月份，曾經擔任過政府新聞部長職務的在野國大黨成員馬尼什·蒂瓦裏表示， 新冠病毒是中國製造的但失控了的生化武器。此言一出，瞬間引爆了印度社會一直存在的反華情緒。

印度一家機構進行的民意調查顯示，67%的受訪者認為，中國應該對新冠疫情演變成全球大流行病負責。

印度國際司法協會和律師協會還向聯合國人權理事會提出起訴，指控中國當局隱瞞疫情導致病毒全球大流行，要求中國賠償國際社會和印度20萬億美元。

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官方保持合作

新冠病毒疫情再次攪動了印度與鄰國中國和巴基斯坦的民間歷史舊怨，但是面對疫情造成的種種現實困難，印度官方還是保了與中國的合作態度。

在兩國外長3月底的電話通話中，印度外長回應中國外長共克時堅的呼籲，感謝中方慰問並提供醫療物資幫助，讚賞中國在控疫方面取得的突出成果，願借鑒中方經驗。

印度外長強調不贊同將病毒標籤化的做法，認為國際社會在共同抗擊疫情的艱難時刻，應發出團結、堅定、有力的積極信號。

印度衛生官員表示，印度從中國採購了150萬個病毒快速檢測盒，其中近百萬個已經到貨。這將有助於印度提高病毒檢測率。

在上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，世界對新冠疫情的控制，並不是取決於美國和中國這兩個國家，也不取決於歐洲，而是取決於在世界上人口眾多、醫療資源相對不充足的地方是不是控制得好。其中就包括印度。

張文宏表示，疫情再次證明，構建人類命運共同體具有重要性和緊迫性。