疫情中美國華人商戶的恐懼與困境：「一顆子彈就足以毀掉我們」
新冠病毒肆虐美國，被稱為「大封鎖」的經濟寒潮席捲全國。2200萬人在一個月內失業，暫時停業的中小商戶損失慘重。其中，華裔商戶遭遇種族歧視與經濟停擺的雙重打擊。
3月初，一名醉漢闖進首都華盛頓市區的茗覺茶館，問店主賣不賣「corona」（冠狀），又高呼「噢，亞洲人！」 店主張韻晗只好與店內客人合力把醉漢趕了出去。
幾天后，一名客人入店，一看見店主夫婦的華人面孔，便轉身離開，只留下驚訝的兩人面面相覷。
店主張韻晗對BBC說，無法深究這些騷擾事件與新冠病毒疫情有多大關聯，但一個月內，類似事件頻發，他被迫報警了4、5回。
「我們考慮過所有可能影響生意的因素，但絶對沒想到這個。」
「一顆子彈就足以毀掉我們」
疫情籠罩下，針對亞裔的騷擾與攻擊事件在美國頻發。其中許多是口頭挑釁、吐口水等騷擾，但亦有多宗幾乎危及人命的極端案例。
在紐約布魯克林，一名華裔女子在出門倒垃圾時被潑酸性液體，臉、頸大面積灼傷。在德克薩斯州，一名男子在超市用刀攻擊3名亞裔美國人，其中包括兩名幼童，因為他認為這家人感染了病毒。
人權觀察組織（HWR）在4月17日發表的一篇報道中引用美國亞裔社團的統計數據稱，自疫情爆發以來，已經有超過1000例針對亞裔的種族歧視事件報案。美國聯邦調查局（FBI）也警告說，在Covid-19病毒疫情期間，針對亞裔的仇視犯罪可能持續上升。
由於疫情最早在中國爆發，亞裔商鋪在疫情初期的營收就已顯著下降，甚至成為搶劫的目標。在隨後而來的「大封鎖」中，這些商鋪更是血本無歸。
茗覺茶館專營高品質中國茶飲，在2月中旬剛剛開業。據店主介紹， 被《華盛頓郵報》等媒體報道後，茶館生意一度飆升，誰知卻在3月初插水式下跌了80%。當時，當地甚至還未出現首宗確診病例。
華盛頓3月中旬關閉非必要商戶，餐飲業店鋪本可以暫停堂食、維持外賣，但張韻晗選擇暫時關停茶館。
特朗普總統當時發出的一則推文，讓他深感不安。推文中，特朗普首次將新冠病毒稱為「中國病毒」，外界批評其發言將病毒與種族掛鉤，將亞裔置於危險境地。
「先不說賺多少錢，一顆子彈就可以毀掉我們，」張韻晗說，「特朗普的一些不經意的話，小則影響生意，大則威脅到我們的生命。」
如同鬼城的唐人街
在美國疫情「震央」紐約市，通常人潮湧動的曼哈頓唐人街如今一片蕭條。
「負面影響最早從1月底就開始了，」在紐約生活的華裔演員張英華（Yin Chang）對BBC說。根據當時的媒體報道，美國多地唐人街中餐館營業額最多下跌80%，其中又以小型夫妻店的損失最為慘重。
「唐人街如今如同鬼城，許多店鋪都拉上了鐵閘，人煙稀少。」華裔餐飲業者蔡孟伶（Moonlynn Tsai）在唐人街附近經營馬來菜餐廳Kopitiam，她對BBC說，目前的日營業額只是以往的2%到5%。
「每個人都要去適應這個新常態。」她估計，紐約市可能最早在7月才能重開。
在加州長大的蔡孟伶還記得SARS病毒引起的種族偏見，見證當地華人商鋪蒙受損失，自家的家族企業最終也不得不結業。如今類似的情景似乎又再度上演。
現在撥打許多美國中餐館的電話時，都會聽到這樣的電話錄音：「我們因為病毒而停業了。謝謝你的理解。願主保佑你。」
困境中的團結
儘管生意停擺，一些亞裔餐飲業者沒有讓廚房白白空置，轉而為社會中的弱勢群體備餐。
為了消除針對亞裔的歧視，張英華與蔡孟伶在紐約發起了「桌中桌」（Table of Table）倡議。「桌中桌」在網上募集捐款、徵集志願者，烹飪數百份的熱食，還在飯盒上寫上中文的鼓勵詞句，送到唐人街獨居老人的手上。
「看到他們，我們想到了自己的公公婆婆、祖父祖母，」張英華說。
多家中餐館也發起了類似的活動，免費送餐給疫情下的弱勢群體、以及仍需在外奔波的前線工作者。
「這些是照顧我們的人，」蔡孟伶說，「華裔家庭教育從小的教育就強調責任，我們不可能在此時拋下他們。」
「桌中桌」還計劃在疫情退散後，主辦唐人街餐飲旅行團，為中餐館募集善款。
與此同時，大量華裔美國人利用在中美兩國的人脈與微信等通訊平台，從中國採購醫療物資運至美國賑災。
據介紹， 新冠病毒流行帶來的亞裔污名現象與經濟打擊，從某種層面反而鞏固了亞裔與社區的連結，這股團結的力量並不僅限於亞裔族群當中。
張韻晗說，發生在茶館的騷擾事件在網上曝光後，許多街坊鄰居趕在閉店前消費支持。「這場疫情，反而讓我更確定，大家喜歡我們的茶和店。」
美國主流媒體多次報道亞裔在疫情期間的遭遇，數之不盡的觀點文章、公開信號召反對針對亞裔的種族主義。
一封由數十名美國中生代外交政策專家共同簽名的公開信寫道：「這場危機在美國激起了傲慢和污名化。這應該是所有美國人加倍對抗這些勢力的時候。」
紓困計劃難解困
儘管總統特朗普稱，美國疫情已過最高點，許多亞裔商戶仍未看到隧道盡頭的亮光。
美國上月宣佈史無前例的兩萬億美元疫情紓困計劃，其中撥款3490億美元幫助小型企業度過危機。在短短兩周內，項目的資金竟已耗盡。白宮與國會正商討追加2500億美元預算，但共和、民主兩黨就如何投放資金陷入了僵局。
「對於政府能否支持他們度過危機，小商戶開始失去信心，」代表30萬家小型企業的「美國主街」協會（Main Street America）會長費雷（Patrice Frey）對BBC說。
張韻晗的茗覺茶店因在今年2月中旬才開張，無法提供前一年的流水賬，可能沒有資格申請紓困貸款。「不能指望這個，」他說。目前，茶店帶來些許營收，但仍是杯水車薪；房東則暫免去部分房租，共度時艱。
張韻晗說，他的茶店能撐到夏季。但即便屆時經濟能重開，他估計人流量不會立即恢復正常，經營前景依然困難重重。「我們的主要客群、學生夏季不在華盛頓，而老人家們也不會馬上開始走動。」
「大封鎖」下的民間反彈
特朗普近日宣佈，將分3個階段重開美國經濟，並交由各州州長自行決定。
他說：「我們創造了最棒的經濟，而我們暫停了它，為了戰勝疫情。」
「我們將很快重開。」
在特朗普總統講話的幾乎同時， 美國多州近日爆發了多起反對「封鎖」的抗議，示威者反對居家隔離，認為政策限制了公民自由，他們還要求盡快重開經濟。
社交媒體流傳的一段視頻中，一名示威者揮舞著「自由之地」的標語，向站在其車前反對抗議的護士高呼：「如果你要共產主義，去中國！」
要平衡防治疫情與重開經濟並不容易。科學家警告，重開經濟如果操之過急，疫情可能捲土重來。而美國目前仍無法測試大批的復工者與追蹤確診人員的密切接觸者。
儘管盼望生意早日恢復正常，張韻晗希望，政府不要倉促復工。「商戶的成本壓力會馬上回歸，仍擔心被傳染的客人卻不會立即上門。還不如等到徹底安全再重開。」