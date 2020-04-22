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將在美國2020年總統大選中對決的特朗普與拜登，近日通過競選廣告，隔空進行了第一場關於中國的交鋒。

總統特朗普通過競選廣告，抨擊預料將代表民主黨出戰大選的前副總統拜登，稱他為「北京拜登」、「替中國站台」。

支持特朗普的「美國優先」政治行動委員會將耗資1000萬美元，在賓夕法尼亞、密歇根、威斯康星三個預期戰況激烈的搖擺州投放這一廣告。

歷時約一分鐘的特朗普競選廣告，引用拜登在去年5月的發言：「中國會吃掉我們的午餐？得了吧。」拜登當時還稱「中國不是美國的競爭對手」。這番言論引來爭議，有人批評拜登低估了中國對美國的經濟威脅。

關於疫情，特朗普的競選廣告則批評，拜登曾多次反對對華旅行禁令、並稱之為「排外主義」。不過《華盛頓郵報》指出，拜登作出"排外"評價時，禁令才剛剛宣佈，他並沒有提及禁令。

圖片版權 Getty Images Image caption 拜登預料將成為民主黨總統候選人

特朗普「凖備不足」 vs 「北京拜登」

拜登競選陣營隨即還以顏色，發表近2分鐘長、標題為「凖備不足」的廣告，批評特朗普應對疫情不力、過於信賴北京，指其在1、2月至少15次稱讚中國政府的疫情應對。

1月下旬，特朗普曾在推特上感謝中國為遏制新冠病毒所做的努力，還代表美國人民感謝中國國家主席習近平。他寫道： 「中國持續努力遏制疫情，美方非常欣賞他們的努力和透明度。」

「特朗普沒有讓中國負上責任，」拜登競選廣告的字幕寫道。廣告還指出，特朗普一再自誇的對華旅行禁令並非天衣無縫。由於禁令對美國公民、其直系親屬及綠卡持有者例外，禁令生效後，估計有四萬人從中國抵達美國。

中國議題「更為顯眼」

雙方的競選廣告中都出現了兩人此前訪華、與中國官員會面及碰杯的畫面。

拜登是第一位與習近平深入交流的美國政治領袖，兩人曾分別擔任美中兩國的副總統和副主席，在多次互訪中深入接觸。

而特朗普在經貿問題上對華強硬，疫情期間對華表態反覆，但始終表示與習近平保有良好友誼。

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北京大學國際關係學院教授王緝思近日撰文，預測在今年美國大選中，中國將是一個比過去更加顯眼的議題，而兩國關係在疫情之下正變得更壞。

王緝思寫道，特朗普如果連任，將在貿易問題上向中國持續施壓。而且在他身邊的幕僚中，對華鷹派的勢力強大。拜登本人與班子對中國了解更深，但在中國內政、南海與國際問題上，拜登政府會比特朗普政府介入更深，甚至可能聯合其他國家牽制中國。

「不管誰當選美國總統，對中國各有利弊，但總體上對華關係都不好，」他寫道。

風口浪尖上的中國議題

BBC中文駐美記者 馮兆音

中國威脅論近二十年來一直是美國大選必備的戲碼。美國總統候選人往往要在對華問題上展現強勢，向選民展示改善就業、貿易和製造業等民生問題的決心。

2020年大選中，最早在中國暴發、為美國帶來沉重打擊的新冠病毒疫情，猶如一場「完美風暴」，必將激起美國大選中的反華浪潮。

由於疫情引發美國經濟崩潰，中國不再僅僅是在全球化背景下、與美國貿易、製造業有關的外交議題，成為與每個美國人生活息息相關的議題。總統特朗普近日的諸多表態也顯示，他有意將美國疫情怪罪到中國頭上。

通常來說，總統候選人在競選時對華強硬，上任後政策會比競選辭令溫和。

克林頓競選時批評在任的老布什「嬌慣獨裁者」，上台後卻給予中國最惠國待遇。小布什曾將中國定性為「競爭者」，入主白宮後則稱美中關係是「合作性的」，並親自出席了北京奧運開幕式。奧巴馬曾稱中國為匯率操縱國，但擔任總統後改變了立場。而競選時反覆敲打中國的特朗普，上任後主要在經貿上與北京較勁，其他議題都屈居二線。

不過，在美中競爭甚至敵對態勢愈趨明顯的當下，鷹派的競選辭令可能擦槍走火，進而煽動起兩國的民族主義情緒。如果這樣的話，選戰後當選者在對華政策上的迴旋餘地或會顯著縮小。

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