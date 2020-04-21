Image caption 參加演出的藝人超過100人，其中包括Lady Gaga、珍妮弗·洛佩茲和雪瑞兒·可洛。

在嘎嘎小姐（Lady Gaga）那個群星璀璨到炸裂的「同一個世界：團結在家」（One World: Together At Home）線上演唱會，從保羅·麥卡特尼（Paul McCartney）到泰勒·斯威夫特（Taylor Swift，泰勒絲）等一眾人物一同向新型冠狀病毒疫情中的前線工作者表達了支持。

這場歷時八個小時的網絡演唱會裏，超過100名音樂人在各自的家居里表演，通過電視和串流服務向全世界廣播。

在這種情況下，轉播的品質很參差——但是能夠一窺這些流行音樂巨星們在封鎖期間生活的寓所，還是很令人激動。

周日的BBC電視一台播放了這場節目的精選，同時還加上了由「混合甜心」（Little Mix）、湯姆·瓊斯（Tom Jones，湯·鐘士）和「靈魂拾荒者」（Rag 'N' Bone Man）等人參加的英國獨家表演內容。

以下這些，是我們在這場「家居版拯救生命（Live Aid）演唱會」當中發現的有趣細節。

1 泰勒·斯威夫特把每個人都唱哭了

泰勒·斯威夫特（泰勒絲）曾說過，她永遠不會現場彈唱《你很快就會好好的》（Soon You'll Get Better）這首歌，因為歌曲的主題——她媽媽被診斷出癌症——令她太難受。

但是在周日的表演中，她硬是扛過來了，在整個表演的大部分時間裏，她都雙眼緊閉。

在新型冠狀病毒疫情全球大流行的語境裏，描繪在醫院候診室裏與上帝討價還價的歌詞承載了額外的情感份量，感召著在疫情中受苦的人們，以及為他們擔憂的至親和至愛。

當斯威夫特的嗓音唱出「What am I supposed to do if there's no you？（若沒有你/我當如何？）」的時候，我們當中有不少人會與她一起哽咽。

2 滾石樂隊沒有鼓，卻仍能奏出鼓樂

再過一百萬年，我們都不覺得滾石樂隊（The Rolling Stones ）會使用錄音伴奏玩音樂……但是，除非查理·沃茨（Charlie Watts）有一張魔術椅，否則那些鼓聲就不可能真的是從他家裏傳來的。

3 查理·普斯連牀鋪都懶得收拾

圖片版權 Global Citizen

查理·普斯（Charlie Puth）的媽媽要是看見這個會說什麼？（因為普斯真的是在他父母家裏，所以我們有一半在等著，他媽媽會在他唱《再見你一面》<See You Again>的中間走進來罵他一頓。）

不過，這位流行歌手基本上還是有努力整理一下的——至少他可能有將那些沒洗的餐盤都搬到鏡頭以外了。

但是呢，令我們印象深刻的是黛兒塔·古德倫（Delta Goodrem），她很「雞賊」地將鏡頭對凖了她那個放滿獎座的飾櫃。

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4 史提夫·汪達向死於新冠病毒的靈魂音樂巨星比爾·威瑟斯致敬

「在這樣的艱難處境中，我們必須互相倚靠，」史提夫·汪達（Stevie Wonder）說，「我的朋友，已故的比爾·威瑟斯（Bill Withers）有一首最適合這個主題的歌，我希望我們所有人都在今晚記念他。」

他精彩地演唱了這首靈魂樂經典，當中還加入了他自己的歌《Love's In Need Of Love Today》當中的一些元素。這是一次精凖而又感人的表演。

在家看著的嘎嘎小姐（Lady Gaga）對此作了最好的總結。

5 有些歌手的麥克風是不是好一些？

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這些家居視頻還有一些吸引人的看點，就是這些歌手家裏的收錄設備。

在這一點上，雪瑞兒·可洛（Sheryl Crow）是輕鬆勝出。她在田納西州家中的後院谷倉裏直接建了一個專業的錄音室。

讓我們從另一個角度來看看……

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這個多次創造唱片白金銷量的歌手，到底需要多少把吉他呀？

不過可洛是比較幸運的一個。其他一些藝人似乎就需要屈就，用CD來播放背影音樂，然後對著筆記本電腦來唱了。殺手樂隊（The Killers）則用一把Casio的電子琴聯奏《Mr Brightside》。

在預熱演出當中，技術問題還特別明顯——不過，就連保羅·麥卡特尼（Paul McCartney）都用豎構圖而不是橫構圖來錄自己的那部分。這是多業餘的錯誤呀！（除非他以為自己是凖備上抖音TikTok，而不是一次不同國家同步播放的重大演出。）

不過，主辦機構全球公民（Global Citizen）表示，這種粗糙有一部分是有意為之。展現出一些明星在技術上遇到的困難，幫助傳遞出一種團結的訊息。

「我們不希望搞得更專業，」首席執行官休·埃文斯（Hugh Evans）向《綜藝》（Variety）雜誌表示。

「我想現在，每個人都知道，這些人是在自己家裏（開唱）。我們不打算提高製作的精度，因為我們希望錢能夠用在（公益）事業上，因為我們的確認為那才是最重要的。」

6 珍妮弗·洛佩茲的嫵媚

你還以為珍妮弗·洛佩茲（Jennifer Lopez）拿塊布扎起頭髮，套件罩衫就出場了？醒醒吧，這是不可能的。

J Lo還是交足了戲，帶來了我們在封鎖期間難得一見的光芒和嫵媚。只見她沐浴在一百支蠟燭的溫暖光芒之中，翻唱了芭芭拉·史翠珊（Barbara Streisand）的歌曲《People》，而且是一個甜入心脾的版本。

7 克莉斯汀和皇后關心的是我們的精神健康

圖片版權 Global Citizen

封鎖令讓人情緒低落，可不只你一個人感覺得到。

「這真的很奇怪，」藝名為克莉斯汀和皇后（Christine And The Queens）的流行歌手說，「現在全都只能靠屏幕了，沒有人的接觸，而我知道，這在情感上是非常消耗心力的。法國已經進入第四周了，這裏一直都挺緊張。」

「我知道這很難，（但是）不要遲疑，在你感覺情緒低落的時候，就上網去找人吧，」她說。

這名歌手的本名是埃洛伊茲·萊提希爾（Heloïse Letissier）之後就表演了歌曲《People, I've Been Sad》——一首溫柔又纏綿的歌，表達了她自己在幸福路上的困擾。那是全晚最有感染力的表演之一。

8 技術限制卻令一些人玩出了創意

圖片版權 Global Citizen

不是每個參與演出的人都在家裏有一個錄音室，或者能夠和他們平常的樂隊聚在一起，因此就有了一些有創意的視頻玩法。

基思·厄爾班（Keith Urban）就在封鎖令下和妻子妮可·基德曼（Nicole Kidman）住在一起，於是他就自己一個人擔當樂隊的所有伴奏角色——在翻唱史蒂夫·溫伍德（Steve Winwood）的《Higher Love》時，視頻裏就有三個基思·厄爾班在同時演奏。

約翰·萊甄德（John Legend）則給他那首單曲《Bigger Love》做了一條有聲有色的片段，幾個舞者在片中互動，哪怕實際上他只是自己一個人在家裏而已。（片段的最後還來了一個很棒的轉折。）

韓國流行男團SuperM的其中一個成員還在與團隊一場演唱歌曲《With You》的同時，現場為粉絲畫了一幅畫。

脫口秀主持人吉米·法倫（Jimmy Fallon）則和幾十個醫護工作者一起，以冠狀病毒防疫為主題，一邊翻唱歌曲《沒有帽子的人》（Men Without Hats），一邊跳了一組防疫「安全舞」。

他們在改編的歌詞裏唱：「We can dance, we can dance, everybody's washing their hands（我們跳/我們跳/人人都洗手）。」

9 串流令公益表演發生了改變

圖片版權 Global Citizen

「嗨，大家好，我是艾麗·古爾丁（Ellie Goulding），我凖備為你們彈幾首歌，」艾麗·古爾丁說。但是她只彈完了一首歌，畫面就切去了克莉斯汀和皇后那裏。

原來，這些樂手們都被要求錄好幾首歌，然後錄好的片段就在八個小時節目裏的不同時間播出來。窩在幾個斑馬紋靠枕裏的古爾丁，在幾個小時之後又再出現，表演了一首民謠吉他版的《燃燒》（Burn）。

看起來，主辦方感覺，在這個隨機播放的音樂串流時代，人們不會像看「拯救生命音樂會」那樣坐下來好好看完每個藝人的15分鐘完整演出。

不過，這也在觀眾習慣的多角度鏡頭和快速剪接欠奉之下，令節目還能有一種節奏感。這有可能會成為接下來這些年裏公益演唱會的一種形式。

整場音樂盛宴現在都可以在串流平台上重新觀看。