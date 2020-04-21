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世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）與美國的摩擦本月越演越烈，特別是在4月中旬，美國總統特朗普宣佈凍結美國給予世衛的資金補助引起軒然大波，而美國是世衛資金來源中，補助最多資金的單一國家。

這場摩擦已不局限於美國與世衛之間，台灣跟中國的兩岸關係亦被牽扯其中。原本就十分緊崩的美中台三角關係上，增添更多內容。世衛也不停陷入幾方政治角逐的口水戰之中。

BBC中文整理特朗普與世衛摩擦的來龍去脈，並分析為何台灣加入戰團，以及與世衛關係處於蜜月期的的北京如何反制台灣與美國對世衛的抨擊。

香港大學李嘉誠醫學院醫學倫理部助理教授吳易叡告訴BBC中文，世衛的積弊是結構性的歷史因素，不是讓譚德塞下台就能解決。「台灣要玩Taiwan can help的外交戰，其實要步步為營，不然就會反過來被川普擺弄。」

你的器材不支持播放多媒體材料 肺炎疫情：譚德塞不在乎針對他的辱罵 籲各國不要將疫情政治化

特朗普挑戰世衛組織

這場世衛捲入的國際角力在4月達到高潮。

4月7日，美國肺炎疫情嚴峻，特朗普在白宮舉行的疫情記者會上批評世衛偏袒中國，稱其以「中國為中心」（China Centric）進行防疫。他並拋出震撼彈，批評肺炎疫情初期世衛便判斷錯誤，導致全球疫情迅速蔓延，美國將凍結對世衛的資金支持。

你的器材不支持播放多媒體材料 特朗普指，世衛「未能履行其基本職責」。

世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在日內瓦總部立即回應特朗普，呼籲強國領導人須誠實防疫，不應將疫情政治化以賺取政治分數。

台灣對世衛的「新仇舊怨」

圖片版權 Netherlands Trade and Investment Office Image caption 台灣捐贈千萬口罩到歐美醫療前線，進行口罩外交。

然而，譚德塞在當日記者會話鋒一轉，開始痛斥台灣官方及民間對其進行三個月的「種族歧視」性質攻擊，他表示個人「隱忍很久」，並呼籲他的非洲兄弟們團結一致。

譚德塞意外的將「種族歧視」議題端上世衛舞台，在台灣官方及社會引起激烈反應，同時也將台灣多年來與世衛相關的爭論端上台面。一個重要國際組織負責人公開指責一個政府對自己進行種族歧視，這在過去頗為少見。但這一指責的結果是火上澆油，引來台灣政府和民間的另一輪反擊。

台灣與世衛的紛爭其實由來已久——台灣曾是世衛觀察員，2016年蔡英文上台後，被世衛以「一個中國」理由解除觀察員資格。這幾年台灣不斷進行外交游說，希望重獲世衛觀察員身份，也希望參與每年舉辦的世衛大會（WHA），但年年失敗。

台灣外交部4月16日的聲明稿稱，台灣過去10年申請參與187場世衛技術性會議，只受邀參加57場，被拒率高達70%。台外交部又表示世衛不認證台灣所製造的疫苗，對台灣發展疫苗或提供疫苗給其他國家造成阻礙。

「人傳人」郵件門？

在台灣加入與世衛的這場戰局後，特朗普針對世衛的批評越來越激烈。4月14日，特朗普宣佈美國將暫停撥款給世衛，引起軒然大波。各國領袖譬如新西蘭或德國等都表示不會跟進，會繼續給予世衛資金補助。

4月17日，特朗普繼續在推特發文質疑世衛：為何「無視」台灣衛生官員在去年12月發佈，「關於新冠病毒可能出現「人傳人」現象之警告：「一、二月病毒在全球傳播時，為什麼世衛多次作出關於新冠病毒不準確和誤導的說法？為什麼世衛等了這麼久才採取行動？」

台灣官方後來公布這一郵件，認為內文表示「強烈暗示有人傳人可能性」。

世衛則回應台灣，稱此封郵件沒有提及「人與人之間的傳染」。亦有人認為郵件內容僅提到有病患有肺炎症狀疑似被隔離，並未明示「人傳人」的症狀。

中國國台辦發言人朱鳳蓮在記者會回應說，此郵件僅引述武漢衛健委在2019年12月31日公布的內容，並沒有其他信息。根據該公告，武漢市衛健委在12月31日曾通肺炎患者因為不明原因正在隔離治療，未發現明顯人傳人現象。

針對特朗普與世衛的爭端，美國《紐約時報》也指出特朗普的前後矛盾之處，他在一月下旬先是讚揚中國在處理疫情得宜，但是現在反過來攻擊世衛。

台灣資深記者范琪斐評論說，世衛因為預算以及政治兩大因素，組織內外的權力鬥爭不斷。與此同時，現任美國總統特朗普對「國際組織」高度不信任也不滿意（譬如他一直想要退出北約，美國也退出聯合國底下的人權理事會）。

她認為特朗普攻擊世衛是在為自己在此次防疫過程中犯下的種種過錯辯解。

世衛重新接觸台灣?

台灣與世衛因為種族其實指認再燃戰火，但在特朗普以及國際輿論批評世衛「排擠」防疫有成的台灣之後，世衛開始罕見地對台灣官方進行回應。

4月15號，台灣民間大動作募款在《紐約時報》刊登全版廣告，呼籲國際正視台灣在全球衛生體系遭到孤立的角色。在4月16號，世衛罕見正式回應台灣官媒中央社，列出13項聲明，列舉台灣雖然不是世衛會員，但世衛一直與台灣的衛生部門有接觸及合作。世衛稱，台灣有許多人能夠參加世衛周邊的技術會議，也有一名專家被列入世衛公開的專家名冊。

此外，台灣記者仇佩芬4月12日在台媒《上報》披露，譚德塞在批評台灣之後，私下派世衛代表，與台灣駐日內瓦辦事處接觸，表明世衛能用「電話簡報」的方式，向台代表處提供全球防疫現況與世衛專業意見。該報導評論認為，世衛正在向外界傳遞，台灣被排斥於世衛是誇大其詞。

台灣總統蔡英文則告訴台灣中央社，世衛的13點說明，證明台灣的參與並不完整。「而且是依情勢、依個案決定台灣可不可以參與，這些都不是台灣應該獲得的待遇，台灣應該要得到一個完整的參與權，雙向與WHO有互動。」

北京的動作

中國方面對於美國向世衛開火以及台灣的外交動作，也開始有所行動。

北京定調台灣想要參與世衛是想要「以疫謀獨」，同時頻頻借軍演向台灣以及美國發出信息。

德國「墨卡托中國研究中心」（MERICS）分析員李愛玲（Helena Legarda）之前接受BBC中文訪問時認為，自4月10日起，中國派出航母遼寧號編隊，在台灣外海，亦即西太平洋演習，以及近日派遣戰機繞行台海周圍的動作，主要是針對台灣。北京欲表示，即便在肺炎大流行期間，中國仍可以針對台灣進行潛在軍事行動，並向世界展示軍事威力。

還有評論認為，中國在疫情漸漸受控後越顯自信，之後對台灣施加的外交壓力會更大。

分析：特朗普挑戰世衛的深層原因

BBC健康事務記者特麗普.瑪茲姆達爾(Tulip Mazumdar)

美國總統特朗普（Donald Trump）宣佈將暫停美國對世界衛生組織的資助，因為該組織在應對冠狀病毒爆發時「未能履行其基本職責」。

但是，世衛組織是什麼，它做什麼呢？

隸屬聯合國的世衛成立於1948年，自稱為「全球公共衛生守護者」。

其制定目標是確保「所有人都能獲得最高的健康水平」。

你的器材不支持播放多媒體材料 新冠肺炎：世衛組織負責人為中國疫情應對辯護

在過去的11年中，世衛共監督了6次國際衛生緊急情況，包括2014年西非的埃博拉疫情，2016年的茲卡（Zika）疫情爆發以及現在的Covid-19新冠肺炎大流行。

儘管這是一個很大的機構，世衛組織只是一個諮詢機構。它可以就改善人民健康和預防疾病爆發的方法向各國提出建議，但它無法執行這些建議。

世衛組織是否對這種大流行有誤判？這取決你問這問題的對象是誰？

如果你問特朗普，答案絶對是肯定的。

但是，特朗普本人也正面臨關於他如何應對美國疫情的嚴厲批評。美國（截至4月16日）已爆發60萬多確診病例，死亡人數到達2.6萬人。

此外，遠遠早於新冠大流行，特朗普與北京就進行了更大範圍的地緣政治爭鬥。

這位美國領導人當然不是第一個批評世衛的人。這些批評包含世衛對中國對疫情控制一直以來的讚許。世衛組織總幹事譚德塞一直以來，不斷地公開他對中國防疫工作的讚譽。

但在其他場合，中國的防疫遭到了廣泛批評。

英國愛丁堡大學，全球公共衛生教授史裏達哈爾（Devi Sridhar）說：「疫情初期，中國在向全球通知疫情大爆發的情況沒有做的很好，而且顯然存在延誤。「

但她也指出：「鑒於世衛試圖使各國應對這一流行病並予以認真對待，同時又試圖將所有國家都聚集在同個平台合作，確實很難對世衛一直在做的工作加以譴責。 」

史裏達哈爾認為，如果譚德塞強烈譴責中國，該組織可能會在世界範圍內獲得「五分鐘的聲名大噪」，但這可能會阻礙全球處理新冠疫情。

她說：「那將會得到什麼進展？因為即便世衛批判了中國，其仍然需要一周後回去，要求中國分享數據。」