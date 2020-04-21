圖片版權 Reuters Image caption 金正恩從公眾視野消失引發猜測並非首次

朝鮮領導人金正恩心臟手術後「病情危重」的消息甚囂塵上，韓國、中國官員稱有關報道不屬實。

今年36歲的金正恩「病危」、「腦死亡」、「心臟手術」等等標題非常搶眼，但是，此類消息很難驗證。

不過，韓國總統府發聲，「迄今未監測到朝鮮內部有任何特殊跡象」證實金正恩病情危重。

值得注意的是，金正恩健康狀況引發傳言和揣測但隨後被證實虛驚一場也有先例。

圖片版權 EPA Image caption 金正恩沒有參加金日成誕辰紀念活動

這一波揣測因何而來？

4月15日，金正恩沒有在紀念爺爺、朝鮮國父金日成誕辰108週年的「太陽節」活動期間露面。這是朝鮮一年一度最重要的節日。

金正恩從來沒有缺席過「太陽節」。看起來，他自己選擇不去參加的可能性應該也不大。

不可避免，金正恩缺席會引發各色揣測與傳言，但是，哪一個解釋都難以證實。

上一次金正恩在朝鮮官方媒體露面是4月12日。當時朝中社報道，金正恩「近日視察了西部地區人民軍航空與防空軍旗下攻擊聯隊。」

一如既往，朝中社發佈的照片上金正恩一身便裝、顯得輕鬆自如，但照片為說明拍攝日期。

根據朝鮮媒體報道，我們還知道金正恩在4月11日主持一次重要的會議——勞動黨政治局會議。

此後，金正恩就從公眾視線消失。

上周有報道稱朝鮮曾試射導彈，朝鮮官方媒體並沒有提及金正恩親臨。通常這種活動他都會參加。

正常情況下，報道朝鮮難度已經非常大，所以大多數揣測都是由偏離常態、或者沒有先例引發。

現在，朝鮮這個與世隔絶的國家更加顯得孤立。由於鄰國中國爆發新冠肺炎疫情，朝鮮在1月底封鎖國界。

圖片版權 Reuters Image caption 4月12日朝鮮媒體發佈的金正恩報道

誰最先報道金正恩病情？

有關金正恩病情的新報道出現於總部位於首爾的脫北者網站「每日朝鮮」（Daily NK）。

網站援引匿名消息人士說，從去年8月起，金正恩心血管一直有麻煩，「爬了幾次白頭山後病症加重。」

此後，多家國際媒體根據這個單一消息來源報道金正恩近況。然後，通訊社也開始報道。再往後，又有報道曝光，韓國和美國情報部門也在監視有關消息。

接下來，美國媒體出現抓人眼球的大標題：朝鮮領導人金正恩接受心臟手術後病情危重。

但是，路透社引述韓國政府官員和中國情報消息人的話說，金正恩「病危」消息不屬實。

值得注意的是，任何人都沒有在任何情況下否認金正恩作了心臟手術，韓國和中國的聲明只是否認金證恩病重。

朝鮮當局通常不會向國人通報領導人的健康狀況。

圖片版權 AFP Image caption 2014年10月金正恩「失蹤」後露面

金正恩「失蹤」並非首次

2014年金正恩自9月初起從公眾視野消失40天，當時，傳言、揣測也是滿天飛，其中包括他已經被政變推翻。

後來金正恩露面了，不過拄上了拐杖。

當時朝鮮官方媒體承認他有微恙欠安，但並沒有肯定或否認外界對金正恩是否患了痛風的揣測。

BBC中文新聞回顧：

Image caption 金正日常年栽培金正恩

朝鮮有沒有接班人計劃？

如果金正恩真的出現意外，朝鮮順位接班人的安排似乎並不明朗。

金正恩是父親金正日多年栽培出的接班人，「金家王朝」看起來也比較穩定。

金正恩的妹妹金與正看起來是明顯人選。她出身正宗的「白頭山血統」，近來單獨高調亮相也更加頻繁。

上個月金與正首次單獨發表公開聲明。以往朝鮮關鍵峰會期間，她總是陪在金正恩的身邊。

但是眼下外界對金正恩健康狀況做出各種揣測，我們只能靜觀朝鮮當局的反應。

事實是，有關朝鮮領導人的消息，我們通常只能在黑暗中摸索。