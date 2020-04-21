圖片版權 Getty Images Image caption 美國總統特朗普表示要暫時停止所有移民入境

美國總統特朗普表示，由於新型冠狀病毒疫情影響，將簽署行政命令暫時停止所有移民進入美國。

特朗普在推特上發文說: 這麼做是為了應對隱形敵人的攻擊，以及為了保護美國公民的工作。

目前還不清楚特朗普是否能執行這項命令，也不清楚哪些移民項目會受到影響。

移民政策一直是特朗普競選和施政宣傳的重點之一，但是在新冠病毒疫情爆發以來這個議題被推到了次要位置。

反對者表示特朗普政府在利用新冠病毒疫情打擊移民。

科技業受害

特朗普的移民禁令對美國快速成長的科技行業可能是一個重大打擊。

前往美國硅谷工作的技術移民人數一直在增加，其中很多來自於亞洲。

除了墨西哥以外，中國和印度現在佔了大多數的新移民工人。

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而目的是阻擋病毒散播，保護美國人工作機會的移民禁令，很快就會切斷這部分的技術人才。

根據皮尤研究中心（Pew Research Center）的資料，每年有超過100萬移民進入美國，不過這個數字近年來有所減少。

2017年，美國接納的新移民工人最大多數來自印度，其次是墨西哥、中國和古巴。

與中國競爭

皮尤研究中心表示，幾乎一半的新移民住在三個州：紐約州、德州和加州，加州的硅谷是科技業重鎮，谷歌、臉書、思科等大型科技公司的總部都在那裏。

中國市場研究集團（China Market Research Group）負責人雷因（Shaun Rein）表示，特朗普的移民禁令會影響美國科技行業招募技術人才的行動，美國科技業依賴這些海外技術人才維持他們的競爭力和科技創新。

他說，如果這些技術創新人才不能繼續留在美國，他們就會返回家鄉，在它們自己的國家建設下一代的科技業大型公司。

近年來逐漸有一些中國本土創業的科技公司登上國際舞台，例如阿里巴巴和旗下擁有抖音的字節跳動，這些科技創新公司成為美國科技公司的競爭者。

雷因說，美國的移民禁令會讓中國、印度和其他國家的優秀人才朝向其他國際化科技中心就業，例如深圳、首爾或班加羅爾等地。