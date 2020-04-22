圖片版權 EPA Image caption 特朗普表示，這一措施是為了在新型冠狀病毒疫情期間保護美國本土的就業。

美國總統特朗普（Donald Trump）表示，他計劃暫時禁止移民入境美國，為期60日，禁令只對試圖獲得永久居留權的人士適用。

一天前，他通過一條模棱兩可的推文宣佈了有關決定。現在特朗普表示，這一措施是為了在新型冠狀病毒疫情期間保護美國本土的就業。

這一決定將不影響持有臨時簽證的工作者。

批評者指，特朗普是試圖轉移人們對他疫情處理的注意力。美國目前已有近4.5萬人死於新型冠狀病毒的全球大流行。

民主黨人則指控政府利用疫症全球大流行來打壓移民。移民問題一向是作為共和黨人的特朗普在執政和造勢時的一大主題。不過，在疫情危機和今年11月的總統大選前，這一議題的關注度相對有所減弱。

在白宮一場有關新型冠狀病毒疫情的簡報會上，特朗普表示 ，很可能將在周三簽署關於這項決定的行政命令。他表示，依據經濟狀況，這項禁令有可能延續「更長的時間」。

美國時間周一晚上，特朗普聲稱將暫時禁止「所有移民入境美國」，不過之後他似乎改變了主意。由於一些行業領袖對此表示反對，農場工人和高科技產業僱員等持特別簽證的移民不再包括在內。

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普總統說，我們「必須首先照顧美國工人」。

特朗普說了什麼？

在新型冠狀病毒疫情大爆發之下，超過2000萬美國人失業。特朗普總統表示，政府有責任保證他們重新獲得工作。

「美國人因為病毒疫情而失業，然後被外國來的移民勞工取代，這是錯誤和不公正的，」他說，同時表示這項措施當中可能會有一些例外。

「我們想要保護我們的美國工人，而且我想隨著我們一直向前走，我們會越來越保護他們。」

特朗普的命令有可能會引來法律上的挑戰。

美國目前是世界上新型冠狀病毒確診感染人數最多的國家——根據追蹤全球疫情的約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins Universit）數據，總感染人數超過82萬。

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什麼是綠卡？

它使移民有永久居留權以及有機會申請美國國籍

在平常的一年裏，美國有近100萬份綠卡申請。

大部分被批准的綠卡申請——大約佔70%——都會給那些有親屬居住在美國的人，這是美國參議院2018年一份報告得出的結論

以僱傭為基礎的綠卡則是目前很普遍的居民狀況，大約有80%被發綠卡的之前就已經身在美國，得到後就可以從臨時簽證轉為永久居民。

他在為自己的陣營出力

BBC駐北美記者安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）分析

唐納德·特朗普的「移民禁令」細節浮出水面，原來這個提案並不像他最開始那條推文顯示的那樣全面。60天的禁令只對永久居民適用，而不包括臨時勞工。

只不過，那就意味著，以公共衛生為緣由的舉動就更加站不住腳了。篩選移民來防疫，效果其實只不過和全面停工不相上下。就像很多人懷疑的，最主要的理由是經濟原因。在總統眼裏，永久居留的工人與美國公民競爭就業職位——在一次經濟危機裏，既不需要他們存在，也不希望他們存在。

很多經濟學家會立即表示不同意，理由是移民帶來的好處高於付出的代價。不過，特朗普會很樂意就這一問題進行公開的政策辯論。還有一種非常可能出現的情況，就是這項命令會在法院被駁回——總統在就任初期頒布的一些有關移民的行政命令就是遭遇了這樣的命運。

雖然政府最後贏了，但是這些鬥爭還是花費了一些時間。而如今，特朗普第一任期正以月為單位倒數。總統可能會押下賭注，希望他的陣營會欣賞這樣的努力——並且在11月再給他四年。

美國國內的反應

美國全國移民論壇（National Immigration Forum）的阿里·努拉尼（Ali Noorani）在推特（Twitter）上表示，美國的「移民佔醫務工作者總數的17%，佔直接醫護人員的24%」。

「不幸的是，總統寧願找替罪羊，也不去建立共識，幫助所有人度過這次危機。」

美國移民委員會（The American Immigration Council）則發推文指：「特朗普的舉動是旨在轉移注意力，令我們遠離美國目前冠狀病毒感染和死亡人數全球最高的事實。」

美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union）的移民專家安德烈·佛洛爾斯（Andrea Flores）則寫道：「排外主義不算是公共衛生危機的應對手段。」