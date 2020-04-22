美國密蘇里州因疫情損失起訴北京 中國稱之為「惡意濫訴」

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美國密蘇里州向中國政府提起訴訟，稱中國政府的作為導致該州蒙受巨大經濟損失。

密蘇里州總檢察長、共和黨人艾瑞克·施米特（Eric Schmitt）稱，中國在阻止病毒傳播方面應對不力，導致密蘇里州居民承受了可能數百億美元的經濟損失。

「病毒的影響在密蘇里顯而易見，已有數千人感染病毒，許多人去世，骨肉分離，小型企業關門，靠薪水度日的人掙扎著賺取食物，」施米特說。

他認為，中國政府對全球謊報了新冠病毒的危險性和傳染性，讓「吹哨人」噤聲，對病毒的傳播幾乎沒有採取任何措施，「他們必須為自己的行為負責」。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @Eric_Schmitt Today I filed suit against the Chinese government to seek recovery for the devastating loss of life & economic suffering Missourians face as a result of the #COVID19 pandemic.



The bottom line: they lied to the world & should be held accountable. https://t.co/Q2JgnAHLCH — Eric Schmitt (@Eric_Schmitt) 2020年4月21日

控告稱，被告的行為給人們的生命和健康造成了巨大損失，並在全球各地造成了巨大的經濟損失，應該為此負責，並彌補經濟損失。

「在疫情大流行之前，密蘇里州的失業率是過去十年最低水平。但基於目前的信息，密蘇里州的失業率是自大蕭條以來最高的。」控告稱，「應對疫情流行，需要關閉企業，擾亂正常生產和貿易，並導致工人失業。「

根據最新數據，密蘇里州有超過6000人感染新冠病毒，至少229人因病去世。密蘇里是第一個就新冠疫情向中國政府提訴的州。

周二（4月21日）在美國密蘇里東部聯邦地區法院提起的訴訟針對中國政府、中國共產黨、中國國家衛健委、中國科學院和武漢病毒研究所等。

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中國外交部發言人耿爽在22日表示，這種所謂的控告毫無事實和法律依據，十分荒謬。

耿爽稱，這些所謂的訴訟純屬是惡意濫訴，有違基本法理。根據國際法上的主權平等原則，中國各地政府在疫情防控方面所採取的主權行為，不受美國法院管轄。「此類濫訴不利於美國國內的疫情防控，也與當前國際抗疫合作背道而馳。美方現在的正確做法，應當是駁回濫訴。」

有法律專家也質疑這一舉動以及能取得的成效。美國「主權豁免」為外國政府提供了廣泛的保護，使其免受美國法院起訴。

芝加哥大學國際法教授Tom Ginsburg對路透社表示，他認為最近針對中國的一系列訴訟是出於政治目的，政治右翼人士聚焦中國問題，掩蓋美國政府自身的錯誤。

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此外，密蘇里州還將為起訴中國政府支付費用。「納稅人為總檢察長辦公室提供資金，工作人員在這起訴訟上花的時間沒有花在其他重要問題上，」加利福尼亞大學哈斯汀法學院國際法教授凱特納（Chimène Keitner）對BBC說。

一位要求匿名的國際法律師對BBC中文記者表示，中國政府可能獲得主權豁免，但密蘇里州還起訴了中國共產黨以及武漢病毒研究所和中國科學院，這些機構沒有主權國家地位，美國法院有管轄權，可能會受理案件。

密蘇里州還指控中國政府「囤積」個人防護裝備，使疫情進一步惡化。而中國堅決否認。