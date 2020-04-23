圖片版權 Google/Digital Globe Image caption 西沙群島處於中國實際控制下，歸海南省三沙市管轄。三沙市政府位於西沙群島的永興島

上周末（4月18日），中國國務院宣佈海南省三沙市在有主權糾紛爭議的西沙群島上設置「西沙區」、在南沙群島上設置「南沙區」，西沙區人民政府駐永興島，南沙區人民政府駐永暑礁。

中國此舉引起越南反彈並發表聲明抗議。

特別是4月初，才剛有一艘越南漁船在南海作業時，遭中國軍方海警船撞沉，進而引起越中雙方外交口角。此次中國大動作宣佈在西沙及南沙設置行政區，引起越南以及南海周遭各國的注意。

南海爭議

所謂南海問題，是指南海水域以及其中島嶼誰屬的爭執。除了中國大陸與台灣以外，還有鄰近越南﹑馬來西亞﹑菲律賓﹑印尼和汶來也對南沙群島有主權上之主張，而因為戰略位置重要，美軍也將南海視為重要海域。

二戰後，南海爭端越顯激烈，包括南沙、西沙和中沙群島的主權糾紛的爭議越來越白熱化。各國開始在各島礁上填海造地，宣示主權。近年來，位於印尼和馬來西亞附近的納土納群島的主權歸屬問題也被劃分自南海爭端中。「香格里拉對話」被視為南海相關國家討論爭端的重要平台。

2013年菲律賓將中國告到海洋法仲裁法庭。當年中國拒絶承認該仲裁法庭的管轄權，也拒絶出庭應訊。只向該仲裁法庭傳遞了一份相當於陳述中國立場的文件。

「爭奪話語權」

南海因為豐富的天然氣以及漁業資源，加上戰略位置，長期都是兵家必爭之地。

台灣中正大學「戰略曁國際事務研究所」助理教授林穎佑告訴BBC中文稱，四月或五月是南海海像相對平穩的季節，此刻中國在南海有所動作不難想像。他又表示，在各國仍受困肺炎疫情防疫泥淖，此刻北京在南海設置行政區，也讓外界有被逐步逼近或「乘虛而入」的感受。

但林穎佑強調，設置這些行政區最大的目的之一是爭奪話語權。他說，中國一但命名這些行政區或島礁，日後國際社會，或在南海的各方力量，是否都要跟著中國使用名稱？「這是個話語權的爭鬥」，他表示。

越南抗議

4月初，越南一艘漁船才被兩艘中國海警船攔住並撞沉，越中兩國在外交上有了激烈的口水戰。

因此針對中方南海「設區」的大動作，越南反應激烈。

4月20日，越南外交部發言人黎氏秋恆發表聲明 ：「中國設立的三沙市等行政區決定嚴重違反越南主權。越南曾多次強烈聲明，要伸張其對西沙群島和南沙群島的主權，越南有充分的歷史證據和法律基礎。」她要求中國撤回決定。

圖片版權 Getty Images Image caption 越南外交部發言人黎氏秋恆說，中國設立的三沙市等行政區決定嚴重違反越南主權。

越南也向聯合國遞交照會，重申對西沙及南沙群島擁有主權。中國外交部發言人耿爽則表示中國也在4月17日向聯合國秘書長遞交照會，表示中國「反對越南的非法宣稱及主張 ，堅決要求越南從其侵佔島礁上撤走一切人員和設施。」

許多越南觀察者告訴BBC越南語記者稱，最近中國在南海進行了許多「自信的活動」。

胡志明市國家大學法學院研究人員黃越（Hoang Viet 音譯） 亦在4月17日發表評論稱，「事實上，越南在東盟（ASEAN）輪值主席期間也有許多野心，希望東盟發揮作用，讓越南在南海問題上尋找好的合作伙伴」 ; 「但是，困難在於在因為新冠肺炎大流行，有限舉行的會議也大大削弱了越南在輪值主席上的角色，同時東盟各國在這個時期是否能達成協議，也不容易。「

「因此，越南必須在南海議題上中展現足夠的勇氣。但是，另一個挑戰是在這個區域的各國能否團結。因此處理南海議題非常困難。」 他補充說。

圖片版權 Reuters Image caption 美國海軍經常進入南海有爭議海域進行「自由航行」。中國指美國主張的航行自由是「橫行」自由。

美軍南海演習

針對中國近來在南海的種種動作，部署印太戰略的美國也有所回應。

美國第七艦隊導彈驅逐艦「貝瑞」號（USS Barry）3月21日在執行印太安全任務時曾發射「標凖二型」中程導彈。同一天，中國海軍也在官方微博發佈近日在南海某海域上空展開協同反潛訓練的畫面，還擊美方的意味濃厚。

4月6日，美國務院發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）先發表聲明表示對中國在南海撞沉一越籍漁船的事件表達嚴重關切。該聲明呼籲中國「集中精力支持國際社會抗擊新冠肺炎大流行，並停止利用其他國家的注意力分散或脆弱性，以擴大其在南中國海的非法主張。」

美國第31海軍陸戰遠征隊4月22日證實，兩棲攻擊艦」美利堅「號近日在南海執行包括F35B隱形戰機等的軍機起降訓練。美軍發表聲明稱，美軍在南海活動是為了確保航行自由及鞏固印太區域的安全，並強調美國支持盟友維護他們的經濟利益。

林穎佑則說，每年在新加坡舉辦的「香格里拉對話」，今年因為疫情已經取消。而過去這個論壇，南海以及印太區域安全都是重點議題。他認為，要如何回應中國在南海的活動以及爭議，忙著防疫的各國恐無太多心力處理。