Image caption 芝加哥醫院清潔工馬丁尼斯最後也感染新冠病毒，她康復後繼續回到醫院打掃清潔衛生，但擔心會再次生病

新型冠狀病毒疫情在世界各地爆發以來，有關前線醫護人員的犧牲奉獻和面臨危險的報道不勝枚舉，但卻很少有人關注醫院清潔工的貢獻和他們面臨的危險。

包括英美等國世界各地有許多人參與 「為醫護人員鼓掌」的活動，他們在自家的門前、陽台或屋頂上，拍手、鼓掌、甚至是拿起鍋子和鏟子敲打，發出各種聲音，對前線醫護人員表達感謝，鼓勵和歡呼。

但對39歲的醫院清潔工馬丁尼斯（Candice Martinez）而言，對醫護人員表達感謝讓她覺得有些空虛，她覺得像她這樣的醫院清潔工並沒有受到重視，也沒有獲得應得的肯定。

醫院清潔工

馬丁尼斯在美國芝加哥的醫院工作，擔任清潔工， 「我要負責清潔病房，在病人住院期間，轉移病房之後和最後出院等各個階段，我都要確保病房的清潔和消毒殺菌。」

在新型冠狀病毒疫情爆發以來，收治新冠病毒感染患者的醫院病房，沒有什麼比清潔和消毒殺菌更重要的。

布魯諾醫生（Robert Bruno）表示： 「除了醫生和護士之外，整個醫院系統都要靠那些清潔、打掃、刷洗、消毒，還有醫院廚房伙食工提供的服務才能維持正常運轉。」

在新冠病毒疫情爆發後，馬丁尼斯還是要去醫院清潔工作， 「我每天要清潔消毒很多重點地方，例如很多人手觸摸的電燈開關和門把，還要負責處理垃圾。」

而馬丁尼斯這樣的清潔服務員在醫院屬於最低階層，她的工資每小時只有14.58美元，醫院傳達下來的衛生防護措施總是最後一個才輪到他們。

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感染確診

某天，馬丁尼斯在長達12個小時的輪班工作中感覺自己發燒了， 「我在醫院病房打掃衛生，我知道那裏有新冠病毒疾病患者，我知道在同一層樓打掃也有其他的清潔人員生病。」

一開始是頭痛，然後是發燒，咳嗽，她打電話給新冠病毒疾病專線，隔一天去採檢，兩天後結果出來了，她被告知自己呈陽性。

馬丁尼斯是白人，但是醫院清潔工有三分之二的人屬於非白人少數民族。布魯諾醫生表示： 「芝加哥醫院維持正常運作靠的都是這群低工資、低教育程度、超時工作的弱勢群體。」

雖然無法確定馬丁尼斯是如何感染新冠病毒的，但是她工作的醫院同意支付她的病假損失。

在家休養一個多星期之後，馬丁尼斯現在感覺好多了，她說自己很慶幸僱主願意支付病假工資，但現在還沒有康復到能工作的程度。

「生病讓我改變了對工作的態度，我不會再超時工作。」

馬丁尼斯現在已經返回醫院打掃清潔，但她擔心會再次生病。

少數族裔

圖片版權 NHS Image caption 43歲的加裏在倫敦附近的醫院打掃清潔衛生

英國的醫院也有許多少數族裔清潔工，來自尼泊爾的加裏（Purna Ghale）就是其中之一。

43歲的加裏在倫敦附近的醫院打掃清潔衛生已經有16年，英國疫情爆發之初他正在加德滿都拜訪親人。

「加德滿都只有少數病例，但當局立刻執行非常嚴格的封鎖措施，軍警在街上巡邏，只有少數人允許外出。」

加裏的回程飛機被取消了，他後來搭乘英國政府的撤僑航班回到倫敦，並且返回工作崗位，繼續在醫院打掃清潔衛生。

他對於自己能夠返回在倫敦的家人身邊感到慶幸，並且表示希望能和所有人一樣 「儘自己的一份力量」。

急診室消毒

負責醫院急診室清潔衛生的希爾（Stephen Hill）64歲， 「我兩個星期就要退休，所以我不想要被感染。」

「我做的是急診室清潔和消毒，用加氯消毒水消毒病牀周圍，你永遠不知道會有什麼病毒和細菌。」

「我現在覺得很不安全，但我們還是要繼續下去。我對自己工作的要求很高，我清潔過的地方一定安全，但問題是像門把手這種地方總是不停的有人觸摸。」

「我知道還有一些像我一樣接近退休的人，我們都很害怕會被醫院召回繼續工作，就算我被召回，我也不會回來，我的肺有毛病，不能承受這個風險。」

養老院清潔工

Image caption 養老院清潔人員格洛弗斯擔心自己會感染新冠病毒

在養老院工作的清潔人員格洛弗斯（Claire Groves），因為缺少個人防護裝備，也擔心自己的安危。

「我最大的擔心就是來這裏工作的清潔人員面臨到的危險。"

她說，她打掃清潔衛生只有戴手套，沒有圍裙也沒有護目鏡。

「清潔人員沒有圍裙，因為個人防護裝備不夠用，看護人員優先使用，我擔心病毒會互相散播。"