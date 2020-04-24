金正恩健康狀況成謎 胞妹能否接班引揣測

圖片版權 Reuters Image caption 金正恩從公眾視野消失引發猜測並非首次

近日來行蹤成謎的朝鮮最高領導人金正恩引發外界各種揣測，最新出現的說法指他擔心感染新型冠狀病毒疾病，轉往海邊度假勝地元山市走避。危機時刻，妹妹金與正能否接班引起外界的高度關注。

36歲的金正恩日前傳出手術後病危。但是美國總統特朗普周四稱，他認為有關金正恩病重的報道是不正確的。

韓媒《中央日報》日前引述日本東京新聞社稱，日本高官和多名對朝消息人士表示，已確定金正恩上周從平壤搭乘私人專列前往元山市，住元山的「特閣」別墅，相信是自我隔離避疫。

金正恩21日傳出手術命危後，朝鮮官媒在沉默數日，一直不見他露面，讓外界更質疑金正恩真的已經出事。但是朝鮮長期一來一直是黑箱作業，外界很難判斷平壤政權內部到底發生什麼事。

4月15日，金正恩罕見錯過了朝鮮最重要且規模最大的節日「太陽節」，亦即金日成誕辰紀念日，這引發了人們對金正恩健康惡化的揣測。

針對朝鮮不明朗局面，美國國務卿蓬佩奧說，不管誰接替了朝鮮的領導權，美國對朝鮮的目標不變，即要求朝鮮徹底無核化，並希望朝鮮人民擁有光明的未來。

蓬佩奧2018年曾四度飛往朝鮮，進行談判或安排特朗普和金正恩的會面，以促使朝鮮放棄核武器，並結束美朝半個多世紀的敵對狀態。

但是雙方並沒有取得建設性的成果，一方面朝鮮持續試射導彈，二來平壤要求在解除核武器前先解除制裁，美國對此不答應。

圖片版權 Getty Images Image caption 金與正在2014年開始擔任勞動黨宣傳部門的關鍵職位，其主要工作是保護哥哥金正恩的形象。

妹妹能否接班？

在金正恩病危消息傳出來的時候，妹妹金與正的作用引起外界的高度關注。金與正最近幾年地位大幅度提升。

金正恩是父親金正日多年栽培出的接班人，「金家王朝」似乎比較穩定。

金正恩的妹妹金與正看起來是明顯人選。她出身正宗的「白頭山血統」，近來單獨高調亮相也更加頻繁。

上個月金與正首次單獨發表公開聲明。以往朝鮮關鍵峰會期間，她總是陪在金正恩的身邊。

金與正曾兩度陪同金正恩出席與特朗普的會談。金與正上周成為朝鮮勞動黨中央政治局候補委員。

分析人士說，金與正目前擔任朝鮮勞動黨中央宣傳鼓動部副部長，近期轉任該黨組織指導部副部長，金正恩對她非常信任，很可能是被當作接班人來培養。

美國《紐約郵報》4月22日報道稱，雖然金正恩沒有指定接班人，但他的妹妹金與正看來是最有可能的人選。

但是《紐約時報》引述首爾慶南大學遠東研究所專家李炳哲(Lee Byong-chol)說，朝鮮根深蒂固的男性主宰精英層會認為，該國很難接受一位年輕、缺乏經驗的女性領導人。因此，朝鮮政府目前的二號人物崔龍海(Choe Ryong-hae)可能會填補金正恩去世後造成的權力真空。

不過，也有一些專家認為，結束「金家王朝」統治的集體領導制的出現也是可能的。

圖片版權 Alamy Image caption 金正恩對她非常信任，很可能是被當作接班人來培養。

金與正是誰？

「朝鮮領導人觀察」網站報道，金與正是金正日最小的女兒，與哥哥金正哲、金正恩同母。

金與正據信生於1987年，傳言說她與比她大4歲的金正恩關係密切。兄妹二人曾同時在瑞士伯爾尼留學。

有報道說，她的丈夫是朝鮮勞動黨黨委書記崔龍海的兒子。

金與正在2014年開始擔任勞動黨宣傳部門的關鍵職位，其主要工作是保護哥哥金正恩的形象。

據報，她負責管理金正恩的全部公開活動，包括行程和後勤，並充當政治顧問。

金與正近年來偶爾會出現在聚光燈下，曾出席2011年父親金正日的葬禮，2014年哥哥金正恩當選座高人民會議議員時也在場，並偶爾會在朝鮮官方媒體的照片中與金正恩一起出現。

前年10月，有傳言說，她由於宣傳工作不得力被金正恩撤職。

但是觀察人士確信，金與正仍然會得到朝鮮領導層的高級職位——甚至早在2008年金正日健康狀況惡化，主要接班計劃開始進行之時就就已為她預留了位置。