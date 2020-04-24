圖片版權 Getty Images Image caption 日本人非常講究環境和個人衛生，很多人早已習慣戴口罩

新型冠狀病毒疾病（Covid-19）疫情在全球蔓延，世界各國都在抗擊防疫，每個國家防疫成果如何，和這個國家的醫療保健體系的完善程度有很大的關係。

總部在倫敦的智庫——列格坦研究機構（Legatum Institute）發表全球繁榮指數（Legatum Prosperity Index），就一個國家進行12項不同類別的評比，包括經濟、財富、福利、醫療和生活品質等方面。

在醫療健康方面，該報告特別評比了每個國家的人民健康，人民享有醫療服務的質量，醫療保健系統，健康風險和死亡率等數據。

根據全球繁榮指數當中醫療保健方面的數據，我們列舉了以下幾個排名靠前的國家為例，看看這些國家的醫療服務水平，以及他們抗擊新冠病毒疫情的成果和面臨的困難和挑戰。

圖片版權 Getty Images Image caption 日本北海道是全國第一個宣佈緊急狀態的地方

• 2019年全球繁榮指數醫療健康排名前10名國家（地區） 1.新加坡 2.日本 3.瑞士 4.韓國 5.挪威 6.香港 7.冰島 8.丹麥 9.荷蘭 10.奧地利

日本

傳統上，日本人非常講究環境和個人衛生，在新型冠狀病毒疫情爆發之初，這樣的衛生文化有助於降低感染。

在東京執業的鷲尾美香（Mika Washio）醫生表示：「很多日本人早已習慣戴口罩，尤其是冬季和春季，這也是阻止疫情擴散的手段之一。」

她還表示，超過60%的日本人每年都接受健康檢查，日本人注意個人保健，因此嚴重病例相對較少。

有鑒於新冠疫情擴散全球，日本在4月7日宣佈全國進入緊急狀態，到目前為止尚未實施全國封鎖措施，雖然疫情控制相對較好，但未來如何發展誰也沒有把握。

圖片版權 Getty Images Image caption 韓國大邱是疫情爆發的震央

韓國

在全球繁榮指數的醫療健康排名上，韓國位居第四。在經過2015年中東呼吸綜合症（Mers）疫情之後，韓國對大規模傳染性疾病有很多經驗。

韓國健保系統有助於早期診斷和治療，每個韓國人都納入全國健保系統之內。在首爾的徐醫生表示：「醫療保健成本相對較低，全民健保和政府管控的價格機制都有利於廣泛快速的病毒檢測。」

因此，韓國採檢人數很高，至少已經有超過45萬人接受採檢，大概是5100萬人口的1%，所以能夠及早檢測患者並適當治療。

但是再怎麼完善的醫療保健制度也沒辦法保證百分之百的安全，韓國後來歷經了大邱新天地教會爆發群聚感染的事件，確診人數突然暴增。

現在韓國人普遍接受了疫情爆發之後生活的新常態，出門戴口罩是一定要的，避免去人都聚集的地方，三月開學正好碰上了新冠疫情，學校實行遠距教學。

圖片版權 Getty Images Image caption 以色列檢測數很多

以色列

如果說到各國對新型冠狀病毒疫情的反應，沒有幾個國家要比以色列的反應措施更快。在1月底的時候以色列就已擴大衛生部行政職權，禁止非必要國際旅行，所有從「熱區」回國的公民要14天居家隔離。

這樣的措施在當時看來非常突兀嚴格，但防疫措施奏效，得以維持相對更低的感染率和重症人數。

另一方面，以色列研發出一種分子檢測病毒的方法既快速又凖確，特拉維夫大學（Tel Aviv University）傳染預防醫學教授穆森（Khitam Muhsen）表示：「以色列是每百萬人口中新冠病毒檢測人數最多的國家之一。」

以色列博客佩雷茲（Talia Klein Perez）也表示：「我們的檢測率是全球最高的其中之一，對此我感到非常自豪。事實上我們的死亡率也是最低的其中之一，我相信快速檢疫是部分原因。」

以色列的公共醫療系統也是防疫的關鍵助力，以色列舍巴醫療中心（Sheba Medical Center）副院長阿菲克（Arnon Afek）說：「醫療系統的成本非常重要，人們知道他們有公費醫療，不用自己花錢，所以一有症狀就會尋求治療，不會繼續散播病毒。」

舍巴醫療中心是以色列第一個治療新冠病人的醫院，阿菲克表示，舍巴醫療中心總是提前凖備，在問題來臨之前就凖備好解決方法。

德國

德國新冠病毒死亡率比許多歐洲國家要低，被國際社會譽為防疫成功範例，但專家警告德國還沒有完全脫離危險。

德國柏林的歐洲管理技術學院（European School of Management and Technology）管理學教授德菲爾利科德（Francis de Véricourt）表示：「和其他國家相比，檢測人數高，死亡率低，容易給人帶來錯覺，誤以為自己很安全，醫療系統應對良好。」

但事實上，大量的檢測將感染者和未感染者成功的區分開來，有助於防止疫情擴散。

德菲爾利科德說：「新冠病毒感染人數較少，意味著有抗體的人也比較少，如此一來，只有在新冠病毒幾近完全消失的條件下，德國才可以放鬆防疫措施和社交距離，否則的話疫情會重新出現。」

澳大利亞

在全球繁榮指數的醫療健康排名位居第18的澳大利亞，目前將新冠病毒感染增長率控制在5%以下，這個數字遠超過原先的預期，比想象中的來的好。

澳大利亞的醫療系統結合了公共醫療和私人保險，為最壞情況做好凖備。墨爾本大學（University of Melbourne）臨牀高級講師波利亞科夫（Alex Polyakov）表示，澳大利亞醫療系統足夠應付目前的緊急狀態，聯邦和各州政府推遲所有非必須的手術，私人醫院空出來待命，應對可能暴增的新冠病毒患者。

波利亞科夫說：「私人醫院提供的醫療照顧量能，足夠讓所有有需要的人都能獲得即時的醫療照顧。」

澳大利亞的境內社區感染病例相對較少，衛生當局對接觸者進行追蹤調查，以及對海外旅遊者或確診接觸者的強制隔離措施，都是澳大利亞防疫有效的關鍵。