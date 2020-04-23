Image caption 美國在遏制疫情方面行動失措，特朗普總統奉行美國優先的政策疏遠了盟友，令美國在國際輿論競爭中處於不利地位

新冠疫情全球蔓延，美國被指應對失當，中國積極進行國際援助和對外宣傳，塑造領導全球抗疫的負責任大國形象。評論指出，中國的宣傳攻勢背後是實力增長。

新冠疫情在中國爆發引起外部世界的悲觀評論有「中國的切爾諾貝利」，中共「完結的開始」。但中國初步遏制病毒蔓延後，病毒在全球蔓延，許多國家的感染人數和死亡人數都超過了中國。

中國的疫情數字和防疫真相受到來自美國和其他國家質疑的同時，中國積極向外輸出醫療物資和援助，同時通過外交和宣傳渠道塑造了領導全球抗疫的負責任大國形象。疫情引發的國際輿論對抗，再次延續了多年來關於中國崛起和國際影響力上升的討論。

戰狼外交是長期策略

中國在初步遏制國內疫情擴散後開始向歐洲和非洲國家發送醫療物資和抗議援助被許多外部媒體說成是主導疫情敘事，爭取話語權的努力。

美國CNN記者格理菲斯（James Griffiths）撰文說，中國國家媒體大量報道來自世界衛生組織和其他方面的讚揚，以及對比中國早期遏制病毒蔓延的成就同其他國家防疫措施緩慢。他在4月22日的文章中說，病毒危機給中國帶來一個確立超級大國和全球領導者的機會，與此同時美國在遏制疫情方面行動失措，特朗普總統奉行美國優先的政策疏遠了盟友。

CNN的報道還引述了德國柏林的莫卡托中國研究所研究員格歐爾伯格（Mareike Ohlberg）的評論。這位作者在去年的報告中說，中國把「戰狼精神」帶入推特是一項長期策略，「中共旨在改變全球關於中國和其他中共關心問題的辯論，讓世界輿論更接近中共的立場。意圖是逐漸改變對話，增加中共的敘事影響力」。

圖片版權 Getty Images Image caption 今年11月的選舉，中國和新冠疫情很可能會成為特朗普和拜登交鋒的主題

據紐約時報周三報道（4月22日）報道，美國國務院全球接觸中心協調員加布裏埃爾（Lea Gabrielle）指責中共通過國家媒體和中國外交官在全球發佈信息，渲染有選擇性，有局部真相的虛假敘事。

悉尼洛伊國際政策研究所的研究員卡薩姆（Natasha Kassam）曾經是澳大利亞駐北京的外交官。CNN報道引述她的話說,「在推特上發聲最大的一些人最近得到了提升，」 包括趙利堅和駐南非的前中國大使林松添。

美國國務院官員加布裏埃爾認為，特朗普和習近平就病毒爭吵達成暫時停火後，中國外交官和一些官方媒體最近開始在散佈明顯虛假信息方面有所收斂。

實力放大了中國聲音

曾做美國貿易代表辦公室中國事務高級官員的傑夫•穆恩(Jeff Moon)在CNN的報道中如此解釋中國輿論攻勢受關注的原因，他說「變化不在於中國公共外交的實際內容和口氣，而是中國全球影響力增加，讓我們不得不更加重視中國官方的宣傳。」

喬治城大學的研究員郭嘉明(James Green)曾經做過美國駐北京大使館的最高貿易官員，他也同意中國實力增強加強了信息傳遞的說法。他說「（中國）每個聲明和非正式評論裏面包含了全球力量平衡轉變的敘事，其中的分量和重要性都得到加強」，而在過去未必會有同樣的效果。

德國商報報道說，在這場全球疫情中，中國是第一個遏制住疫情的國家，也是掌握著全球急需的防疫物資生產的國家。報道評論說，新冠疫情會加速中國崛起的地緣政治過程。

美國《外交》雜誌4月15日刊登文章說，在中國遏制國內病毒蔓延後，美國和西歐遭受了大規模疫情爆發的衝擊，疫情和即將引發的全球經濟衰退標誌著地緣政治格局重組，中國可能會勝出。

《外交》雜誌文章認為北京取得成功的另一面是華盛頓沒有對疫情迅速反應，美國沒有及時同盟友協調，給了北京可乘之機。另外華盛頓拒絶簽署7國聲明，因為其他西方國家外長都不同意使用"武漢病毒"的說法，這都不利於多邊協調對付中國。

喬治城大學的國際問題專家格林和米德洛斯（Michael Green，Evan S. Medeiros）在《外交》刊登的另外一篇文章中說，美國堅持用「武漢病毒」稱呼新型病毒，違反了世界衛生組織的規定和其他西方國家的立場。他們認為，美國要同中國競爭國際領導地位，應該從危機中構建積極的東西入手，而不是利用危機進行孤立和刺激北京。

美中關係將更加惡化

圖片版權 Xinhua Image caption 澳大利亞前駐北京的外交官說, 在推特上發聲最大的一些人最近得到了提升，包括趙利堅和駐南非的前中國大使林松添

美國國內政治裏面的中國議題重要性上升也反映了中國影響力擴大。周三（4月22日）CNN資深記者科林森（Stephen Collinson）撰文說，指責北京已經成了美國總統選舉的傳統，歷屆美國總統都看到有必要處理北京影響力與日俱增的問題，以圖避免最終美中發生對抗。

今年11月的選舉，中國和新冠疫情很可能會成為特朗普和拜登交鋒的主題。有專家認為，目前疫情期間美國和中國的指責已經令兩國關係下降到了尼克松訪華以來的最低點。

美國媒體《the hill》周三（21日）報道了皮尤研究中心3月的民調，民調顯示，將近1/3的美國人對中國有負面看法。許多美國人認為病毒源於中國，66%的受訪者說對中國有負面看法，而在兩年前對中國有負面看法的美國人的比例是47%。

中國駐美國大使崔天凱呼籲叫停下滑的中美關係，他呼籲「嚴肅的重新思考」美中關係。周二（4月21日）崔天凱在彭博「創新經濟論壇」網絡視頻中表示希望不僅暫停（中美）緊張狀態，還要對雙方重要關係的基礎認真地重新思考。

科林森認為，美國疫情嚴重令特朗普總統面對二戰以來最大的國內危機，而特朗普如何處理美中關係及同中國打交道的紀錄又會影響11月的總統大選。他認為，無論誰在總統選舉中勝出，美中關係這個世界最重要的經濟，外交和安全關係都會進一步惡化。