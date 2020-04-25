世衛爭議、被查的中國國安部副部長和本周更多重要故事

2020年4月第三周，多國針對世界衛生組織處理新冠肺炎疫情的批評加劇；美國媒體報導朝鮮領導人金正恩病重，但外界對此半信半疑；中國公安部副副長孫力軍突然落馬，引起外界關注。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 深陷中美台角力漩渦的世衛和譚德塞

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世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）與美國的摩擦本月越演越烈，特別是在4月中旬，美國總統特朗普宣佈凍結美國給予世衛的資金補助引起軒然大波，而美國是世衛資金來源中，補助最多資金的單一國家。

這場摩擦已不局限於美國與世衛之間，台灣跟中國的兩岸關係亦被牽扯其中。原本就十分緊崩的美中台三角關係上，增添更多內容。世衛也不停陷入幾方政治角逐的口水戰之中。

2. 新冠病毒「實驗室洩露」說法有沒有科學根據

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自新型肺炎疫情開始以來，各界對病毒的源頭眾說紛紜，有指是人類最初食用野味後從野生動物感染，也有說法認為病毒是在實驗室人工製造出來，之後意外地洩漏出去。在後者的講法中，武漢病毒研究所成為主角。

3. 被稱「渴望回歸中國」的哈薩克斯坦召見了中國大使

圖片版權 Getty Images Image caption 在哈薩克斯坦首都努爾蘇丹，人們走過中資參與的輕軌項目。

中國網絡媒體上的一篇稱哈薩克斯坦「渴望回歸中國」的文章意外讓哈中這兩個關係密切的國家也陷入外交紛爭。

哈薩克斯坦外交部早前召見中國大使張霄，表達了對一篇題為《哈薩克斯坦為何渴望回歸中國》的文章的不滿，指文章內容與哈中兩國的多邊戰略伙伴關係精神不符。

很多中國網友發現，該篇引發抗議的文章並非孤例。在中國各大社交平台上，充斥著大量以某國「渴望回歸中國」為標題的文章。

4. 揣測與否認：金正恩「病危」說的來龍去脈

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朝鮮領導人金正恩心臟手術後「病情危重」的消息甚囂塵上，韓國、中國官員稱有關報道不屬實。

今年36歲的金正恩「病危」、「腦死亡」、「心臟手術」等等標題非常搶眼，但是，此類消息很難驗證。

不過，韓國總統府發聲，「迄今未監測到朝鮮內部有任何特殊跡象」證實金正恩病情危重。

值得注意的是，金正恩健康狀況引發傳言和揣測但隨後被證實虛驚一場也有先例。

5. 孫力軍：中國公安部副部長突然落馬，曾前往武漢督導抗疫

圖片版權 SHANDONG POLICE Image caption 孫力軍（身穿白色警服）在山東出席活動。

中國共產黨中央紀律檢查委員會早前在網站宣佈，中國公安部副部長孫力軍「涉嫌嚴重違紀違法」，目前正接受該部門的紀律審查和監察調查。

今年51歲的孫力軍是今年第二位落馬的中國副省部級官員，他在今年2月，還曾作為中央指導組成員，赴武漢指導疫情防控工作，並多次出現在官方媒體報道中。

中國公安部在周日連夜表態，擁護對孫力軍進行調查的決定，並在會議上罕見將其與落馬的前中央政法委書記周永康和前公安部副部長孟宏偉並列。

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