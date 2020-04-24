肺炎疫情：美國通過4840億美元援助法案

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美國眾議院通過了一項總額4840億美元的援助法案，這是美國國會為應對新冠病毒疫情通過的第四項援助法案。

眾議院以壓倒性票數通過了這項法案。該法案為小企業提供援助資金，還會為醫院和病毒檢測提供資金。

支持該法案的美國總統特朗普稱，他可能會在周四晚上簽署法案。

美國目前有超過84萬新冠病毒確診病例，造成超過4.6萬人死亡。上個月，美國頒布了史上最大的經濟刺激計劃，提供2萬億美元新冠病毒援助。

新法案

周四（4月23日）的法案讓美國聯邦政府針對新冠病毒疫情的救濟支出達到3萬億美元，使得美國預算赤字上升至創紀錄水平。

特朗普和民主黨希望通過另一項可能超過10億美元的救濟法案，但其他共和黨人並不太支持。

近日疫情對經濟的破壞成為民眾關注焦點。美國失業數據顯示，過去5周超過2600萬美國人申請失業救濟，僅僅上周就有440萬人。

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周四的法案中，議員向"薪資保障計劃"提供了3100億美元新資金，該計劃向小企業提供貸款，使他們能夠繼續僱傭員工。上個月撥給該計劃3490億元的資金在13天就用完了，數百萬企業主擔心他們如何才能繼續經營。

當大型上市公司獲得這筆資金的消息傳出時，公眾一片嘩然。美國財政部要求這些公司在5月7日前歸還這筆資金，不然會受到懲罰。

在最新經濟刺激方案討論中，民主黨人堅持要為醫院和病毒檢測撥款。醫院將獲得750億美元，另外有250億美元將用於擴大病毒檢測。專家強調，這是重啟經濟的重要一步。

周四眾議院會議在保持社交距離的原則下進行，議員在各自辦公室中等待投票，分小組到場。俄亥俄州的共和黨人吉姆·喬丹未戴口罩出現在眾議院議席，據稱還咳嗽，激怒了一些民主黨人。

3月底，美國曾開出歷史上最大規模的經濟刺激計劃，金額達2萬億美元，相當於美國政府一半的年度預算。計劃的主要內容包括向大多數成年美國公民提供每人1200美元的資助，以及為小企業僱員提供幫助。

該法案承諾為企業、城市和州制定5000億美元的貸款計劃，為小型企業凖備3670億美元的基金，支付後者10周內需要的花費。它還向航空公司和其他公司提供了5000億美元援助，向醫院提供1300億美元補助，並擴大失業保險覆蓋範圍。大部分成年人將得到1200美元的支票，家庭內每個兒童將獲得500美元補助。

但分析人士認為，儘管金額巨大，仍不足以緩解美國由於新冠病毒導致各行各業停工所引起的經濟衝擊。

其他進展：

民主黨參議員伊麗莎白·沃倫（Elizabeth Warren）透露，她的哥哥死於新冠病毒。

民主黨眾議員馬克辛·沃特斯（Maxine Waters）說，她的妹妹因新冠病毒去世，她把法案獻給妹妹。

紐約州州長庫莫說，初步數據顯示，感染新冠病毒的人比此前認為的要多得多。抗體測試顯示，參與測試的1300人中，21%感染了病毒。

美國失業情況

新型冠狀病毒疫情對美國經濟生活造成巨大影響，上周又有440萬美國人尋求失業救濟。自3月中旬以來，失業救濟申請總數達到2640萬，這在美國勞動力總數佔比超過15%。

但是最新數據顯示，失業救濟申請已經連續下降三周，這讓人們產生希望：這場衝擊最糟糕的時期可能已經過去。

金融服務公司嘉信理財英國董事總經理弗林（Richard Flynn）說：「儘管本周初申請失業救濟人數達到驚人的440萬，但有跡象表明，裁員速度已經達到頂峰。」

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「目前關鍵問題是：經濟何時能夠恢復，以及恢復之後會發生什麼。」他說。

經濟學家警告，全球正面臨自上世紀30年代大蕭條以來最嚴重的經濟衰退。國際貨幣基金組織數據顯示，今年美國經濟預計將收縮5.9%。