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面對新冠戰役，每個人都想知道自己國家在與其他國家相比做得怎樣？但前提是你必須確保對比相同的事情。

我們先以美國為例，截止到4月20日，美國死於新冠人數超過4萬人，比任何國家都多。

但是美國總人口有3.3億。

如果我們把西歐5個最大國家英國、德國、法國、意大利和西班牙人口總和加起來大約是3.2億。

而這5個國家到4月20日為止新冠死亡人數總和卻超過8萬5千人，是美國的兩倍以上。

所以，我們不能單純只看數字。

愛丁堡大學研究數據科學的教授Rowland Kao認為，要想進行有效比較，必須要考慮兩方面比較廣泛的議題。

即：進行比較的數據是否指同一件事或具備相同條件？如果圍繞疾病傳播所有因素的流行病學不一樣，比較兩組數據是否還有意義？

統計死亡數據

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我們先來看一些數據。各國在登記新冠死亡人數時存在差異。比如，法國報告的每日死亡人數包括了養老院裏的死亡人數；但是英國報告的每日死亡人數僅限於醫院裏死去的人，不包括養老院中的。

同時，在統計死亡人數和原因方面也沒有一個國際間可接受的統一標凖。

例如，必須要經過檢測後才能算做新冠死亡呢，還是只要醫生懷疑病人死於新冠就可以呢？

再有，是否新冠病毒是致死的主要原因，還是只要死亡證書上提到新冠就可以呢？你比較的是否是同樣的事情？

死亡率

當前許多重點集中在死亡率上，但是如何計算死亡卻有不同的方法。

一種方法是看確診病例中的死亡比例。

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然而，不同國家檢測方法也不盡相同，比如，英國只對那些病情嚴重到住院的人進行測試。這種方法跟進行廣泛測試的國家相比，可以讓英國的死亡率看起來要高得多。

一個國家檢測得越多，其所發現的輕微症狀、甚至沒有明顯症狀的病例就越多。

因此，確診病例的死亡率和整體死亡率是兩碼事。

另外一種辦法是，用死亡人數與該國人口數量相比較，例如每百萬人口中的死亡人數。

此外，還要看單個國家疫情所處的階段。如果這個國家還處於疫情的早期，那其死亡率還有相對較長的增長空間。

同時，在進行比較時也不要忘記大多數感染新冠病毒的人將會康復。

政治因素

不難理解，如果是一個政體受到嚴格掌控的國家，人們很難相信其數據的可靠性。

比如，像中國和伊朗這樣的國家。 他們的死亡數據是否凖確我們無從所知。

如果按每百萬人口的死亡比例來看，即使武漢把死亡數據上調50%之後，中國的死亡人數仍然非常低

我們能真正相信這些數據嗎？

人口因素

不同國家的人口差距巨大。例如，一個國家的人口平均年齡以及居住分佈等的人口統計學尤其重要。

以英國和愛爾蘭為例，如果把這兩個國家相比較就會有問題。因為愛爾蘭人口密度比英國低得多，而且絶大部分人口生活在鄉村地區。

如果要比，可以拿都柏林市與英國與之面積相同的城市地區，例如默西賽德郡相比，而不是用兩個國家整體來比較。

同時，在比較時還要確保人口結構方面要保持一致。

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如果拿歐洲與非洲相比可能意義不大，因為非洲國家的人口要年輕得多。

而老年人感染新冠後更容易死亡。

醫療服務體系差異

但另一方面，大多數歐洲國家的醫療衛生系統要比大多數非洲國家好得多。

這當然對一個國家在受到新冠疫情衝擊時影響巨大。同時，還有不同文化如何適應社交疏離因素等。

很顯然，衛生系統在控制大疫情時可以起到關鍵作用。

英國南安普敦大學教授塔特姆指出，還要看人們是否會積極尋求治療；去醫院就醫是否容易；能否得到免費醫療等？這些方面都存在地區差異，因此不能一概而論。

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另外需要考慮的一個重要因素是合併症問題，即有多少人在感染病毒前就有糖尿病、心臟病或高血壓等。

測試檢驗

凡是那些在疫情初期進行大規模測試，並後續追蹤傳染源的國家似乎在減緩疫情傳播速度方面做得最為成功。

比如，德國和韓國這兩個國家死亡率要低得多。

所以，人均測試量可能在預測低死亡率方面非常有用。

但即使如此，各國統計測試的方法也未必相同。

有些國家記錄的是他們檢測了多少人？而另外一些國家記錄的是總檢測量，比如，許多人可能檢測了多次才得出凖確結果。

另外，還需要考慮檢測的時機。例如，大多數檢測是在醫院還是在社區中進行的？

德國和韓國都是從疫情最初期就進行積極測試的國家。他們因此從中學到了有關該病毒是如何傳播的許多知識。

意大利雖然後來也做了大量檢測，但它做的相對較晚。意大利是在疫情已經嚴重後開始增加檢測的，因此，致死率相對較高。英國也是一樣。

比較困難

那麼，通過這些比較我們能得出任何有效結論嗎？

牛津大學的奧克教授（Prof Jason Oke）表示，人們想知道為什麼一個國家比另外一個國家做得好，我們能從中學到些什麼？

他說，檢測似乎是迄今為止最有效的方法。

但是，奧克教授表示在疫情結束前不太可能確定哪些國家對此處理得更好。

他說，直到疫情結束後我們才能為下次真正學到經驗教訓。