肺炎疫情：英國保守黨意圖審視「中國崛起」

圖片版權 PA Media Image caption 圖根哈特（Tom Tugendhat）堅稱，他和支持者並非「反華」。

由英國保守黨議員組成的一個小組表示，新冠病毒危機結束後，英國需要更好地了解中國的經濟野心和全球角色。

這個小組由英國議會下院外交事務委員會主席、保守黨議員湯姆‧圖根哈特（Tom Tugendhat）牽頭，旨在「促進辯論和新思維」。圖根哈特曾嚴厲批評中國對新冠肺炎疫情的應對，稱北京在病毒爆發早期淡化疫情。

但圖根哈特表示，這個議會的「中國研究小組」不會「反華」。

他還說，該議會小組將「探索與中國接觸的機會」，並研究中國的經濟目標。

這位來自湯布里奇（Tonbridge）和莫靈（Malling）選區的保守黨議員還表示，「冠狀病毒危機突顯出，我們迫切需要更好地了解中國在全球的地位，以及我們與中國的經濟和外交接觸。」

圖片版權 Getty Images Image caption 圖根哈特譴責中共在新冠病毒爆發期間，將自身的政權安危置於人民的生死之上。

他說， 「北京長期壓制信息透明導致了這場危機的不斷發展。中國共產黨正在利用當前的緊急狀況，在世界各地建構影響力。」

「偽造數據」

上周五，身為英國議會下院外交事務委員會主席的圖根哈特譴責中共在新冠病毒爆發期間，將自身的政權安危置於人民的生死之上。

他在BBC第四電台節目中表示：「真正讓中共受到針對的，不是他們沒有掌握足夠的數據，而是故意偽造數據。」

儘管中國在處理新冠疫情方面得到了世界衛生組織的讚賞，但包括美國總統特朗普在內的許多人都指責中國當局操縱信息，未能就其嚴重性向其他國家發出充分警告。

中國駐英國使館公使、首席館員陳雯為中國在武漢疫情爆發之初的反應進行了辯護，她稱「封城」使病毒向其他國家的傳播減少了「77%」。

「中國人為此付出了高昂的代價，」她補充道。

圖片版權 Reuters

「政治動機」

在被指傳播有關病毒來源的虛假信息時，陳雯表示，這種說法「可能與病毒本身一樣危險，甚至更加危險」，而「團結與合作」是擊敗病毒的唯一途徑。

她回應了對中國應對病毒爆發展開國際調查的呼籲，稱這種行為是出於「政治動機」，不會對任何人「有任何好處」。

圖根哈特表示，他牽頭設立的這個新的小組將要審視的東西，不僅涉及這次疫情大流行，而且包括中國的長期經濟和外交目標。這個議會小組還有另外8名保守黨議員，包括前內閣大臣達米安•格林（Damian Green）。

英國政府在決定允許中國技術公司華為進入英國5G網絡時產生了爭議，該小組將關注新技術可能帶來的後果，以及誰最終掌控技術平台。

該小組還將研究中國的外交政策，尤其是與世界上較貧困地區的關係。