圖片版權 EPA Image caption 美國總統特朗普主持每日的疫情通報記者會

美國總統特朗普常有驚人之語，而本周最令世人不解的是他在疫情發佈會上的建議：應該研究是否可以通過向人體注射消毒劑（disinfectant）治療新冠病毒。

他在疫情記者會上似乎還建議，用紫外線(UV light) 照射病人身體也有治療效果。

如此言論當場就被一位醫生否定，後續引起的憤怒情緒之大、諷刺之激烈讓特朗普不得不在周五澄清說，注射消毒劑以及照紫外線之說都屬於「冷笑話，意在嘲笑和挖苦」（sarcastic）。

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這又引發了新一輪的質疑。很多人覺得，特朗普根本就不懂什麼叫冷笑話。

特朗普說什麼了？

在周四（4月23日）的白宮疫情通報會上，政府官員提交了美國政府的研究結果顯示，新冠病毒在陽光和高溫下似乎更快減弱。

這一研究成果還顯示，消毒劑可以在5分鐘之內殺死唾液、痰、鼻涕中的新冠病毒，而異丙醇能在更短的時間內殺死新冠病毒。

美國國土安全部的科技局署理局長威廉·布萊恩（William Bryan）在當天的通報會上簡單介紹了這些結論。

總統特朗普在隨後的講話中提到這一研究，建議可以在這個領域展開更多研究：「那麼，如果我們用極強的，紫外線或很強的光線」，特朗普轉頭向白宮應對新冠病毒協調人黛博拉·伯克斯（Deborah Birx）說，「你說這還沒有檢測過，但你凖備測試這種方法。」

特朗普接著說：「於是我就說，假如你把這種光照到身體內部，通過皮膚或者其他方法，我記得你說你也會測試這種方法。聽起來很有意思。」

「我看到消毒劑能在一分鐘之內殺死病毒。一分鐘。那麼我們能不能把消毒劑注射到身體內呢？就像清洗一遍一樣？」

「這個查一下也很有意思。」

特朗普還指著自己的頭說：「我不是醫生，但是我吧，就是那什麼很好使的人，你懂的。」

特朗普總統問伯克斯醫生是否聽說過用高溫和光線治療新冠病毒。伯克斯醫生說，「不是作為治療。當然，高燒是好的。發燒時幫助身體反應。但是我還沒有見過高溫或光線治療。」

特朗普說：「我覺得非常好，值得考慮。」

消毒劑不能注射到人體

圖片版權 Getty Images Image caption 總部設在英國的消毒劑生產公司利潔時（Reckitt Benckiser）發表聲明告誡消費者千萬不能注射、食用消毒劑產品。

消毒劑可以用來殺死表面的細菌。用含高濃度酒精的物質也能清潔人們觸碰過的東西。

有證據顯示，直接暴露在陽光下的細菌消亡得更快。但是人們不知道，必須使用多強的紫外線以及用多久才能達到殺菌效果。因此，洗手、不觸碰臉部是更加安全的防範新冠病毒的做法。

消毒劑用於殺滅傳播媒介上的病原微生物，切斷傳染途徑。

消毒劑最早出現在19世紀下半葉，發展至今根據有效成分分為醇類消毒劑、含氯消毒劑、含碘消毒劑、過氧化物類消毒劑等。通常用於物體表面消毒的為含氯消毒劑。這也是普通家庭中最為常用的消毒劑。

醫生們警告說，總統特朗普的注射消毒劑的說法可能帶來致命的後果，「極其不負責任、極其危險」。他們告誡人們千萬不能注射消毒液，而且家庭中常用的殺毒劑的氣味，吸入太多也會對身體有害。

醫生們還在推特上大聲疾呼：千萬不要聽特朗普的醫學建議。

面對來自各方面的批評和反彈，特朗普總統周五面對記者的追問只好解釋說：自己當時只是嘲笑和挖苦講了個冷笑話而已。

不過，媒體仍然窮追不捨認為特朗普那天看起來不像聽起來也不像是在講冷笑話嘲笑和挖苦。

總部設在英國的消毒劑生產公司利潔時（Reckitt Benckiser）發表聲明說：本公司所生產的消毒產品，在任何情況下都不能用於人體，不能注射、消化或其他任何途徑。