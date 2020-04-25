圖片版權 Getty Images

英國人居家防疫，學校關門，大多數家長只是為了在家自己教孩子功課而頭痛，但對一些父母而言，和自己的孩子關在家裏卻意味著遭到言語暴力和肢體暴力的威脅對待。

朱莉（Julie）看到兒子利恩（Liam）把玩著一把刀，還用刀在家具上劃過刻痕，她發現隨便誰都能在網上買到刀子。

朱莉說，過去幾個月裏她報警兩次，最近的一次警察到她家裏的時候發現她把自己鎖在浴室裏，剛成年的兒子在浴室門外拿著刀子試圖要闖進去。因為新冠病毒疫情，他們現在全天都關在家裏，缺少了支援系統，朱莉形容現在家裏就像火藥盒，隨時都會爆炸。

她說，利恩告訴警察並無意要傷害她，只是要讓她知道自己有多麼生氣，但是類似這樣的暴力脅迫事件一個禮拜能發生兩三次。

利恩小時候受過傷，還有學習障礙，記憶力、情緒管理和社交能力都受到影響。每次利恩發脾氣的時候，朱莉就求助朋友和社工人員，這些人能夠在短時間之內到她家幫忙化解緊張，但是因為居家防疫封鎖措施這些求助支援體系現在面臨瓦解。

朱莉的丈夫在外工作，如果沒有這些社工和朋友的幫忙，她就只剩自己孤立無援。

無法得知有多少父母受到自己孩子的暴力威脅，BBC去年獲得的數據顯示，2018年警方記錄在案的一共有14133起孩子暴力對待父母的事件，比2015年增加了一倍。

定時炸彈

博尼克（Helen Bonnick）是一名社工和活動人士，她說根據國際上個數據顯示，10%的家長經歷過孩子的暴力對待，但嚴重的情況比較少見。一些有暴力傾向的孩子只是不知道如何處理自己的情緒而已，另外一些則是更加惡性，類似成年人的暴力性質。

她說： 「經歷過自己伴侶暴力相向的人，以及孩子對自己暴力對待的人通常會說，後者的感覺更糟糕，因為那是你自己的骨肉用暴力方式對待你。」

她說，居家防疫等封鎖措施進一步孤立了遭遇孩子暴力對待的家長， 「他們不能出門，他們和孩子困在一起，沒有人了解他們的處境。」

家住英格蘭東部的尼爾（Neil）為了他的兒子本（Ben）而傷透腦筋。他說本四歲的時候任何暴力動作看起來只是好玩而已，但越來越大他的行為就更令人憂心。現在進入青少年階段，本動不動就拿刀拿玻璃瓶，突然之間他的生命安全就受到威脅。

本患有自閉症，還有學習障礙，注意力不足過動症等精神障礙。尼爾說，新型冠狀病毒的防疫措施擾亂了他兒子原來的生活規律，讓他兒子承受額外壓力，更容易暴怒發脾氣。

「他現在更容易瀕臨臨界點，動不動就暴怒發脾氣，就像是定時炸彈一樣。」

以前尼爾經常在兒子快要爆發暴力行為的時候帶他出去開車兜風，長途開車兜風能讓本冷靜下來，但是現在封鎖措施禁止非必要的外出，尼爾擔心帶本開車出去會被警察攔截下來。

「我們的生活本來就已經非常困難了，新冠病毒更是雪上加霜。」

罪惡感

臨牀心理醫師彼得·雅各布（Peter Jakob）說，許多遭遇孩子暴力對待的父母自己感到罪惡感，但他鼓勵這些家長在封鎖防疫措施期間尋求更多外界幫助，例如讓朋友或社工利用WhatsApp或FaceTime和孩子聊聊。

他說： 「對父母使用暴力的孩子大多數不希望社區裏的人知道他們的暴力行為。」 如果父母向外界求助，這些孩子就會感到自己必須改變。

負責家庭暴力慈善團體的蘇珊·雅各布（Suzanne Jacob）說，遭到孩子暴力對待的父母，感覺自責和罪惡感的壓力，充分說明了外界誤解了這些父母遭遇的處境。

蘇珊·雅各布希望看到政府也能承認 「家有時候也並非是最安全的地方」。家庭暴力受害者經常說到希望能受到重視，讓社會各界肯定解決家庭暴力問題的重要性。

*本文內容部分當事者使用化名，以保護個人隱私。