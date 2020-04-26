英國關注首相約翰遜周一返崗和防疫解封計劃

圖片版權 Reuters Image caption 約翰遜首相上次在唐寧街發佈會上露面是3月26日。英國公眾關注他周一返崗後的舉措。

英國首相約翰遜在感染新型冠狀病毒康復兩周後，將回到唐寧街繼續他的全職領導工作。

在首相生病期間代理英國政府領導工作的外交大臣拉布表示，約翰遜首相早已期待著重新返回崗位。

約翰遜首相4月5日入院後在醫院住了一個星期，包括有3個晚上在重症監護室渡過。

住院期間，他定期接受吸氧治療。

約翰遜在4月12日出院後，暗示他的病情當時發展情況不明，並讚揚了倫敦市中心聖托馬斯醫院照顧他的工作人員。

根據醫囑，約翰遜出院後在首相的切克斯鄉間別墅療養期間，他一直沒有正式從事任何政府工作。

但上周，他與英國女王和美國總統特朗普進行了電話交談，並會見了包括拉布和財政大臣蘇納克等政府高級官員，討論英國應對新冠病毒流行疫情的下一階段工作。

拉佈告訴BBC的政治事務編輯安德魯·馬爾表示，首相能返回崗位是個好消息，他的返崗將有利於提振英國政府的和國家的信心。

圖片版權 AFP Image caption 英國即使是在政府要求民眾努力避免不必要出門的封城期間，大型超市仍然繼續營業，只是限制店內顧客人數和要求顧客保持社交距離。

截至周六（2020年4月25日），英國記錄的新冠病毒感染者死亡人數已經超過2萬人。目前這是世界上第5高的新冠病毒死亡人數，而且不包括護理院和社區的新冠死亡人數。

批評人士表示，新冠病毒對英國的威脅變得明顯後，約翰遜首相的反應太慢，自由民主黨呼籲對高死亡率問題進行公開調查。

但拉布為英國處理危機的方式進行了辯護。他表示，如果部長們沒有聽從科學建議，並在正確的時間做出關鍵決定，死亡人數將會更高。

此外拉布在回答英國政府何時防疫解封的問題上表示需要小心，他表示即使解封人們也需要保持一定的社交距離，並認為學校、體育和商業活動屆時將會有一種新常態。

英國媒體透露，雖然英國商界和一些人士呼籲政府盡快解除目前的嚴防封鎖、盡快恢復經濟和社會活動，但據稱約翰遜首相認為需要更謹慎一些，以防疫情反覆。