圖片版權 Reuters Image caption 據朝中社圖片，朝鮮最高領導人金正恩2020年4月12日視察了朝鮮西部地區航空與防空師所屬殲襲機團。

朝鮮最高領導人金正恩從公眾視野中消失了十多天，至今沒有確切音訊，而朝鮮從來不公開意外情況下國家領導人的替補人選或接班人計劃，因此平壤權力頂層的動向成了世界關注焦點 。

會不會出現權力真空？發生意外時誰來替補？誰會接班？

金正恩掌權後不止一次出現長時間銷聲匿跡的情況，每次都引發繼任人選的揣測，這次也不例外。

現年36歲的金正恩是朝鮮「金家王朝」自金日成和金正日之後的第三代領袖，2011年從心臟病發作猝死的父親手中接過大權。

他掌權後朝鮮核彈頭和彈道導彈數量明顯增多，因此為權力交替增添了新的焦慮因素。

外界觀察人士眼中，朝鮮政壇現在有哪幾位在可能出現的權力交替時期扮演重要角色呢？

圖片版權 KCNA Image caption 2015年，金與正與哥哥金正恩一同視察軍隊

妹妹金與正（Kim Yo Jong）

金正恩的妹妹金與正早就在過去兩年的各種場合和事務中為世界所熟知。她的正式身分是朝鮮勞動黨中央委員會副委員長，非正式身分則是兄長金正恩的幕僚長。

路透社引述分析人士說，如果由金正恩的孩子接任，那麼他的妹妹和一幹忠誠於他的手下將攝政輔佐，直到他的孩子成年，可以獨自主政。

今年4月稍早時，金與正進入了勞動黨中央委員會政治局，仕途呈繼續上升之勢。

路透社報道說，據猜測金與正現在31歲，手裏掌握著不少實權，包括人事、宣傳、司法、公安等部門，而且掌握得十分牢固，因此外界認為如果出現集體執政的情況，她可能會成為主角。

不過，BBC媒體觀察部記者阿埃利斯泰爾·科爾曼（Alistair Coleman）在社交網站推特上表示，即使她佔了純正的白頭山血統之優勢，對她也有缺乏經驗、容易出紕漏的看法，因此在接班問題上也可能受阻或直接被忽略。

路透社引述韓國亞洲政策研究所研究員高明鉉（Go Myong-hyun ，音譯）說，金與正本人不大可能接掌兄長的大權，但在金家第四代長大成人前她可能會參與組建過渡政權，金正哲也可能會出來助力。

圖片版權 AFP Image caption 崔龍海（左）是金正恩權力核心圈成員。他的次子是金與正的丈夫

圖片版權 Twitter Image caption 科曼在推特上猜測，崔龍海雖然沒有白頭山血統，但也有可能「攝政」

黨內元老

崔龍海（Choe Ryog Hae）去年成為朝鮮名義上的國家元首，最高人民會議常任委員會委員長。

他的一系列高級別職務中包括中央軍事委員會副委員長和朝鮮人民軍總政治局局長，擁有次帥軍銜。2014年4月被解除人民軍總政治局局長職位。

他和另一位政治局委員、前內閣總理樸鳳柱（ Pak Pong Ju）曾負責朝鮮的市場經濟嘗試。雖然後來傳聞兩人都受貶抑冷落，但現在仍有不少觀察人士認為他們將在集體領導團隊中擔任重要角色。

科曼認為，崔龍海目前權力屬於一人之下萬人之上，必要時有可能出來「攝政」，或者維持局面，直到新一任金氏領袖即位。

金英哲，現任朝鮮勞動黨中央委員會副委員長（Kim Yong Chol）、朝核六方會談首席代表，和外長李善權（Ri Son Gwon ），也有可能被委以負責外交事務的職權，包括處理陷入僵局的與美國總統特朗普舉行的朝鮮去核化談判。

圖片版權 AFP Image caption 金正哲據稱更喜歡音樂，對政治沒什麼興趣

金氏家族其他成員

金正哲是金正恩唯一仍在人世的兄長。據叛逃到韓國的朝鮮前駐英國公使太永浩（Thae Yong Ho）透露，金正哲很少參與政治，始終保持低調，愛好音樂。

普遍認為他對拋頭露面、參政議政不會感興趣，不大可能出現在未來的權力圈子。不過，有一種意見認為他一直和弟弟妹妹保持聯繫，在緊急狀況下也不排除擔當某種公職的可能。

科曼也提到金正哲。當年金正哲曾被考慮作為金正日的接班人，但後來出局。

圖片版權 Twitter Image caption 金平日是金正日的弟弟，金正恩的叔叔，是退休外交官

科曼還提到金正日的同父異母兄弟金平日（ Kim Pyong-il），曾當了40年外交官，長期不在平壤。雖然已經退休，但科曼認為不排除為了延續白頭山血統的權力讓他出山的可能。

還有金正恩的姑姑金敬姬（Kim Kyong Hui），在兄長金正日掌權時一度大權在握，風光一時，丈夫張成澤一度被視為朝鮮第二號掌權人物。

張成澤有改革派的聲譽，但2013年被金正恩下令處決。自那以後金敬姬就從公眾視野中消失。據信她健康狀況不佳，不過2020年稍早曾在外甥身邊短暫露面。

圖片版權 AFP Image caption 韓國情報機構說，金正恩和李雪主有三個孩子，長子10歲，幼子 2017年出生

金家第四代

從金日成算起，金正恩與妻子李雪主的三個孩子算金氏家族第四代。

韓國情報機構信息顯示，金正恩夫婦最小的孩子2017年出生，長子今年10歲。

這意味著他們中任何一位都無法獨自坐到父親的權位上，他們都需要家里長輩或政治導師的輔佐。

金正日接任前經過了20年的培養和鍛煉，他自己因為中風猝死，使得兒子金正恩只經過一年曆練就接棒。

科曼說，涉及朝鮮最高領導人和類似的問題上，原則上是除非官方做出宣佈，否則情況一切如常。

但國家領袖的接班問題從來都是猜測、傳言的一個熱點。

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