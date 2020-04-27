圖片版權 Getty Images Image caption 美國一些州宣佈重開部分商業設施。

雖然全球新冠疫情高峰尚未結束，但一些主要疫情國政府開始不同程度地放寬隔離措施。意大利及美國多個州陸續出台相應措施，中國繼續擴大復工力度，各地高三、初三學生陸續開始復課。

這一波解封主要是解除對本國國民生產生活活動的一些限制性措施，但各地區解除封鎖的程度不同。目前還很少有國家徹底解除此前實施的出入境嚴格檢疫及限制。

不同國家在過去幾個月裏實施的隔離政策不盡相同，但都包括避免前往公共場所、與他人保持安全距離，並鼓勵公眾盡可能留在家中。

以下是這些國家的政策變化，以及他們的具體解封步驟。

中國：復工復課後即將迎來長假旅遊高峰

圖片版權 Getty Images Image caption 中國許多地區學生已經開始分批次復課。圖為4月20日甘肅省蘭州市一小學學生上課情況。

此前中國大部分地區已基本復工，而最初的疫情中心武漢市日前也宣佈將於4月底實現100%的復工復產率。

武漢市衛健委4月26日稱，武漢在醫院收治的新冠患者當日清零。武漢當天也沒有新增確診及死亡病例。

根據《湖北日報》消息，武漢市政府4月25日召開電話會議，會議上強調要確保4月份全市復工復產達100%。但《環球時報》報道稱，武漢當地一些中小商家認為這個目標過於樂觀，有專家認為，當地五月中旬能夠全面復工已經是最好設想。

4月27日起，北京高三學生正式復課，上海、廣州、深圳的高三及初三學生也開始回到校園上課。此前中國教育部宣佈，受疫情影響今年中國高考時間推遲一個月，在7月7日-8日期間舉行。各省市中考時間也均延後。

中國公共衛生專家鍾南山此前表示，出現少數病例不應該妨礙復工復產，否則會對經濟和公眾生活「帶來很大的傷害」。

在中國的「五一」小長假即將到來之際，中國的景點大部分早已恢復開放，預計將迎來遊客高峰。中國中新網報道稱，預計黃金週期間中國遊客出行將達近9000萬人次。

中國文旅部及衛健委要求各景點實行「預約旅遊」，減少人員接觸。還有專家建議公眾在家附近的公園遊玩，外出旅遊盡量在賓館房間內就餐，避免前往餐廳等人員擁擠的地方。

美國：多個州放寬禁令

圖片版權 AFP via Getty Images Image caption 喬治亞是美國率先解封的州之一。

儘管美國許多官員稱社交距離政策需要持續至今年夏天，越來越多的州已經開始放鬆當地的封鎖令。

但一些州長警告稱，生活不會很快恢復正常，且一些限制措施仍將繼續執行，以防疫情再次抬頭。

喬治亞、俄克拉荷馬、阿拉斯加與南卡羅來納州已經允許小型企業重新開始營業，這四個州以及其他一些州還出台計劃，呼籲本周起更多限制得到放寬。

科羅拉多州州長、民主黨人波利斯（Jared Polis）稱，零售商的路邊取貨（kerb-side pickup）於周一開始恢復，理髮店及紋身店與周五重新開放。田納西州自周一起允許餐廳恢復營業，密西西比州的強制封鎖令也於周一起失效。

蒙大拿州州長允許各教堂自周日起恢復服務，但公眾仍需繼續遵守社交距離措施。當地的餐廳與學校將於5月7日起開放。

由共和黨人擔任州長的阿肯色、愛荷華、內布拉斯加、北達科他、俄克拉荷馬、南達科他、猶他及俄懷明8個州至今沒有頒布強制命令，要求居民留在家中。

一些公共衛生專家警告稱，過早取消封鎖令可能導致第二波傳染出現。與此同時，美國已有2600萬人登記尋求失業保護，白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）最近表示，美國失業率本月可能將達16%。

4月24日（周五），美國錄得單日病例最大增幅，但紐約等一些疫情嚴重地區的傳染率出現明顯下降。

根據約翰斯·霍普金斯大學數據，截至周日美國累計共有超過94萬確診病例，死亡病例超過5萬4千例。

意大利：總理宣佈5月初開始解禁

圖片版權 Reuters Image caption 意大利總理孔特宣佈從5月初開始解除部分封鎖禁令。

意大利總理孔特（Giuseppe Conte）宣佈，意大利將從5月4日起陸續放寬此前的嚴格措施，意大利人將可以在佩戴口罩的情況下小規模探訪親人，公園也將開放，但學校將繼續停課至9月。

當地疫情數據已持續下降多日，意大利當局認為該國的傳染率已經降低到可以放寬社會管控的水平。

意大利至今已有2萬6644人死於新冠肺炎，是歐洲官方通報死亡人數最多的國家。該國4月26日（周日）錄得新增死亡病例260例，是3月14日以來的最低單日數字。根據美國約翰斯·霍普金斯大學數據，意大利目前共有累計確診病例接近20萬。

孔特宣佈的「第二階段」放鬆措施包括：

意大利人將被允許在所在地區內活動，但不能跨地區

恢復舉辦葬禮，但參加人數上限為15人，且理想情況下應在室外舉行

個人運動員可以恢復訓練，公眾可以進行體育活動，不僅可以在家也可以在更空闊的空間進行運動

酒吧及餐廳可以從5月4日起恢復外帶服務（目前只是配送服務），但用餐需在家中或是辦公室內進行

理髮店、美容院、酒吧及餐廳的店內服務預計從6月1日起開始恢復

此前一輪放寬措施中沒有包括在內的其他零售店可以從5月18日恢復營業，博物館與圖書館也可以在此後開放

各體育隊可以從5月18日起進行團隊訓練

圖片版權 EPA Image caption 意大利在過去幾個月裏實施了嚴厲的封鎖措施。

孔特同時強調，未來數月內仍需繼續實行保持社交距離的措施，且教堂服務仍將繼續禁止。他還敦促大家繼續與他人保持一米距離。

意大利與3月9日起在全國範圍內推行封閉政策，意大利人被要求留在家中，活動範圍不超過自己家門外的幾條街道。該國於4月14日出台了非常有限的放鬆措施，允許書店、幹洗店、文具店等不會吸引公眾聚集的低風險零售店重新開業。

BBC駐羅馬記者馬克·洛文（Mark Lowen）報道稱，新的一系列政策是意大利重啟的路線圖，但真正的恢復可能需要多年時間。他同時表示，如果感染情況出現上升，意大利政府有權介入調整特定措施。