英國首相約翰遜康復後返工稱，該國面臨「最高風險」

圖片版權 Getty Images Image caption 英國首相鮑里斯·約翰遜

新冠肺炎康復後的英國首相鮑里斯·約翰遜周一（4月27日）重返工作崗位，並在唐寧街發表講話。約翰遜警告說，英國正處於「最高風險」的時間點。他不會宣佈迅速解封措施而」辜負英國人民的犧牲」。

他說：「我知道這很艱難。我想讓經濟盡快發展。但我拒絶辜負英國人民的犧牲……並冒第二波疫情高峰的風險。」

他在講話中指出，英國政府目前無法確定何時會實行解封政策，也不確定多快可以解封。但約翰遜說：「這些決定會盡可能最大限度透明化。」

約翰遜還在講話中首先感謝英國人民和「所有挺身而出的人」，「我知道每天病毒都會帶來新的傷痛。這仍是戰後英國面臨的最大挑戰，但我們的（抗疫）也有所進展。」

截止4月27日，英國的新冠確診病例約為15萬人，死亡約2萬人。全球有約300萬人確診，20.6萬人死亡。

約翰遜一個月前確診感染新冠病毒，並在醫院加護病房接受治療，康復後出院一直待在鄉間官邸契克斯莊園（Chequers）休養身體。約翰遜生病期間，英國政府由外交大臣兼第一國務大臣拉布臨時代理，但政府的防疫措施屢遭困難和挑戰。

英國政府因未能提供足夠的檢測飽受批評。此外英國國民衛生服務（NHS)的醫護人員極度缺乏防護物資。

衛生部國務大臣愛德華·阿爾加（Edward Argar）告訴BBC，他了解封城對英國帶來的無奈和不便，但「我們還沒到科學界認為該解封的時候」。

他說，現在對5月7日的（政策）審議吹風「可能有變化還為時過早」。

批評人士表示，新冠病毒對英國的威脅變得明顯後，首相約翰遜的反應太慢，自由民主黨呼籲對高死亡率問題進行公開調查。

但拉布為英國處理危機的方式進行了辯護。他表示，如果部長們沒有聽從科學建議，並在正確的時間做出關鍵決定，死亡人數將會更高。

曾是歐洲疫情中心的意大利，計劃5月4日開始逐步解封。意大利近期持續錄得三月中以來的死亡人數下降。談到關於誰該戴口罩時，他說科學界觀點是「混合的」：在臨牀環境佩戴口罩有效，但對人們日常生活的價值卻不同。一些研究性論文的觀點則不這樣認為。德國已下令外出必須佩戴口罩。