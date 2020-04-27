Image caption 全世界各地都在研發防治新冠病毒的疫苗

兩個星期前，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示， 美國和印度將一道合作研製新冠疫苗。

蓬佩奧的這一宣佈並非完全讓人感到意外。因為過去30多年以來，印度和美國已經開展了國際認可的疫苗研製聯合項目。

兩國合作的項目包括阻止登革熱、腸道疾病、流感以及肺結核傳染的疫苗。其中，登革熱疫苗將在不久後進行試驗。

歷史悠久

印度也是全世界最大的非專利藥和疫苗的生產國，其中包括六家主要疫苗生產商。此外，印度還擁有許多小規模疫苗生產廠家，生產包括小兒麻痺症、腦膜炎、肺炎、輪狀病毒、卡介苗、麻疹、腮腺炎和風疹等多種疾病的疫苗。

目前，參與研製新冠疫苗的廠家有6所。其中之一是印度血清研究所。它位於印度西部的浦那（Pune)，是全世界生產和銷售劑量最大的疫苗製造商。

圖片版權 kaliprasad Image caption 印度血清研究所位於印度西部的浦那（Pune)，是全世界生產和銷售劑量最大的疫苗製造商。

該公司已經有53年的歷史，每年生產15億劑量的疫苗，大約僱傭7千人左右。 除了在浦那的兩處主要廠址外，它還在荷蘭和捷克擁有兩處小型工廠。

該公司為全球165個國家提供20種疫苗。它生產的80%疫苗是為了出口，每支疫苗平均售價50美分，成為全世界最便宜的疫苗之一。

現在，該公司和美國生物技術公司Codagenix合作，開始研製一種活性減毒疫苗（也稱減毒活疫苗）。目前，據報全球已經有80個類似疫苗項目正在研製中。

這種疫苗是通過降低其病原體的毒性或消除其有害部分但保持活性不變的方法製成的。 也就是說由於病原體在實驗室條件下被削弱，因此它們不會致病或只引起非常輕微的疾病。

印度血清研究所的首席執行官波納瓦拉（Adar Poonawalla）在接受BBC駐印度記者比斯沃斯（Soutik Biswas) 採訪時表示, 他們計劃4月份對該疫苗進行一組動物實驗（包括小鼠和靈長類動物），並希望到9月份可以進行人體實驗。

印度血清研究所還與英國牛津大學合作，大批生產由牛津大學研製的疫苗。由英國政府支持的牛津大學新冠疫苗的人體臨牀試驗已經在上周四（4月23日）正式開始。

如果一切順利，科學家們希望到9月份至少可以生產100萬份疫苗。

牛津詹納研究所的希爾教授（Prof Adrian Hill, the Jenner Institute at Oxford）告訴BBC健康與科學事務記者加拉格爾（James Gallagher）說，很明顯世界將需要上億隻劑量的疫苗才能結束大疫情並解除封鎖，而且最好是在今年年底之前完成。

這也是印度疫苗生產商的優勢所在。僅波納瓦拉先生所在的一家公司就具有4到5億劑量的額外產能。波納瓦拉表示，因為他們對此有足夠的投資，因此有巨大的生產能力。

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不僅如此，總部在海得拉巴的巴拉特生物技術公司還宣佈與美國威斯康星大學麥迪遜分校及美國公司FluGen建立伙伴關係, 生產近3億支能在全球銷售的疫苗。

印度製藥商Zydus Cadilla正在研發兩種疫苗。印度另外兩家公司Biological E和Mynvax也正各自開發一種疫苗。

同時，還有另外四、五家印度本地生產的疫苗也處於早期研發階段。

投資與產能

世界衛生組織首席科學家斯瓦米納森博士（Soumya Swaminathan）對記者比斯沃斯表示，這要感謝那些製藥公司和企業家們。由於他們的投資，使疫苗的質量和成批量生產成為可能。這些製藥公司的廠商們本著為世界造福的同時，也得以讓企業成功的經營，是雙贏的典範。

儘管如此，專家警告人們不應該過早期待疫苗的問世。

倫敦帝國理工教授納巴羅表示，由於無法保證成功開發出疫苗，人類在可預見的未來將不得不面對冠狀病毒威脅的生活。

佛蒙特大學醫學中心的疫苗研究員拉海也警告說，人們有充分的理由擔心冠狀病毒疫苗也可能會引起不良的免疫反應。

全球新冠感染已高達近300萬人，死亡人數則超過20萬。

開發可大規模生產的安全疫苗將是一項耗時耗力的工作，因為每批產品在出廠前必須經過化學和生物學測試。

但波納瓦拉先生表示，他們對在兩年或是更短時間內擁有安全有效的疫苗還是充滿希望的。