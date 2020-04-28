圖片版權 Getty Images

從年初疫情在中國武漢爆發到4月底，新冠病毒已經擴散到全世界185個國家，感染人數超過三百萬，死亡至少20萬。

封城、封國成為常態。繼中國之後，歐洲和美國先後成為疫情中心，目前形式依然嚴峻，正戰戰兢兢地考慮能否解封；拉美、中東、俄羅斯病例繼續攀升。

不過，也有一些地方已經成功阻止病毒的快速蔓延。特別是幾個亞洲國家或地區，儘管他們的地理位置與疫情最初爆發的中國只有「一箭之遙」，但卻成為抗疫成功的領跑人。

美國約翰·霍普金斯大學傳染病專家內恩斯瓦教授（Tobert Nyenswah）告訴BBC：「我們需要向他們學習。」

「我並不僅指中國；中國的一些極端措施在其它民主國家可能很難實行。不過，其它地方使用了雖然不同但依然有效的抗疫方案。」

台灣，人口2300萬。根據台灣中央流行疫情指揮中心數字，截至4月27日，台灣累計確診病例429例，連續15天無本土病例。台灣的新冠死亡累計只有六例。

香港，人口750萬。根據港府統計數字，截至4月28日，累計確診/疑似病例1038，死亡4例。

日本，人口1200萬，確診13614，死亡385；韓國，人口大約5100萬，確診10752，死亡244（以上均為約翰·霍普金斯大學截至4月28日的統計數字）。

在幾個歐洲國家，確診病例高達十幾萬，甚至幾十萬；英國、法國、西班牙、意大利死亡案例已經超過20000。

內恩斯瓦教授認為，這些亞洲國家或者地區抗疫相對更成功，因為他們不僅動作快、而且實行了一系列創新性政策。

歸納起來，抗疫有效主要有以下五大戰略戰術。

一、檢測、檢測再檢測

圖片版權 Getty Images Image caption 檢測是控制疫情de第一步

世界衛生組織和BBC採訪的專家一致認為，通過檢測盡早發現病例是控制疫情的根本手段。

內恩瓦斯教授說，不知道多少人感染，就不可能搞清楚疫情到底多嚴峻，也不可能採取妥善行動。

美國天普大學傳染病學教授約翰遜（Krys Johnson）也持同樣看法。他說，檢測程度造成了不同國家抗疫效果的差異，「不檢測的國家病例快速增加。」

他回憶到，（三月時）韓國曾每天檢測超過一萬人，「兩天的檢測量就相當於美國的一個月。」

世界衛生組織總幹事譚德塞說，檢測所有出現症狀的人是「防止疫情蔓延的關鍵」。他在一次記者會上表示，「我們要對所有國家發出的信號很簡單：檢測、檢測、再檢測……不能蒙著雙眼去抗疫。」

他還向那些僅檢測重症、危重症患者的國家發出警告：這樣做得出的統計數據不夠凖確；可能會鼓勵輕症患者繼續散播病毒。

二、隔離，掐斷感染源

圖片版權 Getty Images Image caption 隔離確診和疑似病例是控制傳播的關鍵一步

約翰遜教授說，韓國和中國在追蹤、檢測、隔離方面「做得非常出色」。

檢測不僅可以把患者隔離、防止病毒傳播，也有助於發現未來的新病例，比如感染初期、無症狀的人。

約翰遜教授提到，疫情高峰期間，中國當局保持「高度警惕」跟蹤追查，這也可能是感染病例迅速下降的原因之一。

在中國大陸一些城鎮，體溫超標的人被送入專門用於排查疑似傳染病人的發熱門診，檢測陽性後在指定地點集中隔離，防止家庭成員之間交叉感染。

台灣、新加坡和香港的做法是疑似病例在家隔離，違反隔離令的人處以罰款。

內恩斯瓦教授認為，這兩種做法的關鍵都在於查明潛在的傳染源。台灣和新加坡都採取措施排查密切接觸者，包括走訪患者、檢查CCTV、搭乘公交記錄等。

內恩瓦斯教授舉例說，3月12日，香港有445例疑似病例，但是對密切接觸者總計作14900例檢測，結果發現19例陽性。

三、早做凖備，迅速行動

圖片版權 Getty Images Image caption 有備無患，盡快行動是決定性因素

內恩瓦斯教授曾參與埃博拉疫情防治。他說，控制傳播最基本的一個要素是動作要快，在病毒立足之前迅速行動。

他認為，排查、隔離新病例是台灣和新加坡控制傳播的決定性因素。

《美國醫學會雜誌》曾刊文指出，台灣抗疫成功的部分原因是因為早有凖備，台灣早在2003年就創建流行疫情指揮中心。

該中心有數家研究機構、政府部門參與，自SARS（非典，沙士）疫情危機後創建以來已經展開多項研究、演練。

內恩瓦斯教授說，凖備充分、迅速行動是疫情初期防控的關鍵。美國和歐洲都曾出現缺乏凖備、動作遲緩等問題。

台灣在1月中旬確認社區人傳人案例之前就開始篩查來自武漢的所有乘客。

香港自1月3日起在口岸檢查體溫，之後決定入港遊客隔離14天，指令醫生上報所有有發熱、急性呼吸病症、或近期武漢旅行記錄的人。

內恩瓦斯形容，這再次證明「時機是決定性的因素」。

四、保證社交疏離

圖片版權 Getty Images Image caption 香港，3月29日。確保社交疏離說來容易做來難

內恩瓦斯說，病毒已經進關、並站穩腳跟後，僅有遏制就不夠了。

屆時，保護國民最有效的辦法是迅速實行社交疏離，這在香港、台灣也都有先例。

香港1月底即決定居家辦公、關閉學校、取消社會活動。

雖然新加坡沒有關閉學校，但是根據《海峽時報》，當局採取措施逐日檢測、監測學生和教工健康狀況。

五、大搞群眾衛生

圖片版權 Getty Images Image caption 勤洗手是預防感染和傳播的關鍵

世界衛生組織說，經常洗手等衛生措施對防止感染至關重要。

內恩瓦斯說，許多亞洲國家汲取了2003年Sars疫情的經驗和教訓。他們很清楚個人衛生對防止感染、防止傳播的重要性。

在新加坡、香港、台灣等地，街頭和商店擺放或提供洗手凝膠、人們出行戴口罩的做法很普遍。

雖然口罩並不能100%防止感染，但是至少可以減少咳嗽、打噴嚏等散播病毒的風險。