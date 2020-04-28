新型冠狀病毒爆發的早期階段開始，關於這種病毒的起源和範圍的陰謀論就在網上廣泛傳播。

其中包括一些明顯錯誤的說法，比如，該病毒是中國「秘密生物武器計劃」的一部分；再比如，有人聲稱加拿大華裔間諜把病毒送到了武漢。

有關病毒是人為製造的說法，已經從臉書上眾多團體和推特賬戶流傳開來，甚至還上了俄羅斯國家電視台黃金時段節目。

疫情爆發數月後，這些陰謀論的說法不僅沒有消失，中國和美國的政府官員、高級政界人士和媒體還進一步開始跑出新的未經證實的說法。

各類猜測

中國外交部發言人趙立堅在沒有證據的情況下，多次稱新冠病毒可能起源於美國。3月21日，他在推特上說，可能是美國軍隊把病毒帶到武漢的。

一天後，他在推特上發了一篇「全球研究」（Global Research）網站發表的文章，標題是《有進一步證據表明病毒起源於美國》，並敦促網友閲讀分享這篇文章。這篇文章後來被刪除。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @zlj517 This article is very much important to each and every one of us. Please read and retweet it. COVID-19: Further Evidence that the Virus Originated in the US. https://t.co/LPanIo40MR — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) 2020年3月13日

中國官方媒體《環球時報》呼應了趙的觀點。該報儘管強調，趙立堅以個人身份發表了這些言論，他的言論引起「中國公眾的類似質疑」。

全球研究是加拿大全球化研究中心（Centre for Research on Globalization）的網站，該中心2001年在加拿大成立。美國獨立事實核查網站PolitiFact稱，該中心在911、疫苗和全球變暖等話題上都提出了似是而非的陰謀論。

趙立堅在推特上發佈的文章出自固定撰稿人羅曼諾夫（Larry Romanoff）之筆，他後來重申了自己先前文章（現已刪除）的結論，即該病毒並非源自中國。

但他引用的《科學》雜誌上的中國研究和文章實際上並沒有對中國是疫情爆發起源地這一點提出質疑。這些文章只是說，武漢的動物市場可能不是新冠病毒的來源。

羅曼諾夫還稱，日本和台灣科學家「已經查明，這種新型冠狀病毒可能起源於美國」。

但是，這一結論似乎是基於一份目前已經被揭穿的日本電視台2月的報道，以及台灣電視台上一名藥理學教授出身、來自親北京政黨的政界人士說法。羅曼諾夫一開始就把該人士錯誤描述成「頂級病毒學家」。

羅曼諾夫還毫無證據地聲稱，位於馬里蘭州迪特裏克堡的美國軍細菌實驗室可能是病毒的來源。他說，「這並不令人意外」，去年該實驗室「完全關閉」，原因是「缺乏防止病原體洩露的保障措施」。

事實上，根據《紐約時報》當時的報道，該實驗室並未關閉，只是暫停了研究。一名女發言人稱，實驗室沒有危險物質洩露。

羅曼諾夫是誰

羅曼諾夫自稱「退休的管理顧問和商人，上海復旦大學的客座教授，在EMBA班講授國際事務中的案例研究」。

根據《華爾街日報》報道，復旦兩個MBA項目的工作人員並不熟悉羅曼諾夫。BBC曾向復旦大學查詢，羅曼諾夫先生是否為復旦的客座教授，但沒有得到回應。

作為「全球研究」網站的撰稿人，羅曼諾夫的大部分文章似乎都在批評美國、支持中國。他在一篇文章中將1989年天安門廣場學生抗議活動描述成「美國煽動的顏色革命」。

他也表達了一些其他有問題的指控，他本月在一次播客中說，早期新冠病毒是「中國特有的」，並未感染其他血統和種族背景的人。

BBC聯繫了羅曼諾夫尋求置評，但未得到任何回應。

意外洩露？

中國政府官員與媒體關於美國是新冠病毒可能源頭的指稱，引來美國總統特朗普回應。特朗普一度稱新冠病毒是「中國病毒」。美國國務卿蓬佩奧要求中國停止傳播「虛假信息」。

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特朗普最近宣佈暫停資助世界衛生組織，並指該組織「以中國為中心」。世衛總幹事譚德塞則說，現在不是削減聯合國機構資金的時候。

但一些美國政客和評論員也對病毒起源做出了毫無根據的指控。福克斯新聞黃金時段主持人卡爾森（Tucker Carlson）引述一項研究，提出新冠病毒可能「意外從武漢一個實驗室洩露」。

共和黨參議員科頓（Tom Cotton）和克魯茲（Ted Cruz）也提出了同樣的觀點。

這項研究來自兩位中國研究人員——華南理工大學的肖波濤和肖雷（音譯），研究在2月初以「預印本」或初稿的方式發表，沒有經過正式的同行評審。其結論是「致命新型冠狀病毒可能起源於武漢的一個實驗室」。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @JeremyKonyndyk As I've said before, the science doesn't preclude a lab origin but does indicate it's quite unlikely (@trvrb was on this 2 months ago).



Meanwhile we've got an administration that is clearly making a concerted push this week to spin this up into a story.https://t.co/cj3iAI302g — Jeremy TEST/TRACE/ISOLATE Konyndyk (@JeremyKonyndyk) 2020年4月16日

但肖波濤對《華爾街日報》表示，他撤回了這項研究。《華爾街日報》引述他說：「有關可能起源的推測是基於已經發表的論文和媒體，並沒有直接證據支持。」

《華盛頓郵報》4月中旬報道稱，2018年，美國大使館兩名科學外交官多次訪問武漢病毒研究所，並警告說「實驗室安全性不足，實驗室正對來自蝙蝠的冠狀病毒進行危險研究」。

科寧迪克（Jeremy Konyndyk）曾領導美國政府應對埃博拉疫情。他在推特上回應了關於實驗室意外洩露的報道：「科學並不排除實驗室起源說，但這種可能性確實很低。」