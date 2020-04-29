肺炎疫情：封鎖隔離期間陪伴著全世界的十首歌
全世界近半數人口都不得不保持著社交距離的當下，我們當中很多人會找最喜歡的歌來安慰自己。這些歌陪著我們回憶，陪著我們傷心，甚至陪著我們在封鎖令下仍可以在家中起舞。
為全世界電台提供7天24小時全天候新聞簡報的BBC Minute欄目團隊相信，合適的音樂能夠幫助應對任何挑戰。我們甚至還有一張用來激勵人心的海報，上面寫著：「Make a coffee, put on some gangsta rap, and handle it（衝杯咖啡，放點黑幫說唱，來面對它）。」
我們在40個國家的100個城市裏的合作電台似乎也是抱著同樣的觀點。我們去問了他們的主持人，他們這段時間在放哪些歌，來幫助他們聽眾度過這段全球大流行的疫情時光。
考慮一下，把這作為你在封鎖期間的歌單吧。
1. Bop Daddy （Falz）
現在，很多尼日利亞人都很想念他們晚上出去玩的時光，看看網上的那個叫「#BopDaddyChallenge」的社交媒體挑戰就知道。朗克說，這個話題標籤在TikTok上很火爆。
那些通常會去夜店的人現在轉而去社交媒體了。他們拍下自己從一身睡衣變成閃亮夜裝的過程——好像變魔術一樣。「他們打扮了一番……卻哪兒也不去，」她笑說。
這場挑戰的背景音樂就是說唱歌手兼喜劇演員Falz的一首歌。「它就是一個人在講自己，以及這個人就是你所有的一切。」
「歌詞可能有時候會不通順，但重要的是在家跳舞跳得開心。」
2. Everything I Wanted （Billie Eilish）
比莉·艾利什（Billie Eilish）這首憂傷的歌曲講的是一個噩夢，她在夢裏自殺了——但是卻沒有人在乎。這不是那種用來驅散隔離期壞心情的音樂，但是新聞播報主持人特博戈堅持認為，這是適合當下的一個選擇，因此Gabz FM電台就經常在播它。
「它與博茨瓦納當前的精神狀態很有共鳴，」他說，「有一些不確定性。你不肯定事情最後會變成怎樣，但是你除了保持希望之外，別無選擇。」
在歌裏，艾利什最後是從最親近的人那裏找到慰藉——就是她哥哥菲尼亞斯（Finneas）。
3. Imagine（John Lennon）
約翰·列儂（John Lennon，約翰·連儂）這首名曲最能喚起人們的團結和熱情。香港新城採訊台（Metro Plus）的主持人邁克爾（Michael）覺得，香港民眾已經比平常更多地表達對彼此的關愛。
「你看一個人在路邊沒有口罩，然後就會有人幫助他。過去，他們可能連看都不會看一眼，」他說。
「這不是一個亞洲人和美國人，美國和歐洲人，或者歐洲人和非洲人之間的鬥爭。」
「人們是在面對一個我們甚至看不見的東西（冠狀病毒）。如果我們所有人都團結一致，就像這首歌所呼籲的一樣，我們就能度過難關。」
4. Mulk Kay Nojawano （傳統歌曲）
阿斯凡帝亞有一個棘手的任務，就是要在全球大流行疫情期間創作一些「積極的內容」。他的團隊選擇了重編一首傳統歌曲，他說這能夠給人們帶來勇氣。
「這首歌令他們感覺自己是衛士，大家是一支軍隊。為什麼？因為他們留在家裏，保護著自己和家人的安全。」
他每天的歌單有一個節奏。在早上，人們會想要一些有能量的流行音樂，來跟著伸展一下肢體、到下午5點，就是一些更有思想性的音樂播放的時間。
「那是日落時分，我們就放一些像這樣的歌，讓他們對明天有希望。音樂是一種令人們平靜下來的東西。」
5. Par Pira （BeePee）
在烏干達北部的偏遠地區，封鎖令使得電台成為前所未有地重要的事物。
奧更（Okeng）的早晨節目有一個讓人感覺暖心的環節。電台會打電話給兩個很想與對方聯繫但是卻沒有辦法（手機沒有餘額）的人，讓他們通話——這個環節很受情侶們的歡迎。
除了通過電台節目與彼此約會之外，據說古盧鎮的年輕情侶們為了應對這場突如其來的「分離」，還經常會點唱一首當地藝人BeePee的一首優美非洲節拍（Afro-fusion）歌曲。
奧更解釋說：「這首歌的意義是『在美好時光裏將我放在你的心上，但是在不好的時光裏也是一樣』。」
6. Quarantine Show （Dubioza Kolektiv）
因為互聯網服務器承受著越來越大的壓力，我們有些人能夠在Skype上暢通無助地與朋友連線就已經覺得很高興了。但是，七個成員組織的樂隊Dubioza Kolektiv卻創造了奇蹟，在所有人各自在家的情況下，用視頻連線合奏出了一些歌。
Radio Antena電台喜歡播放這些網絡直播音樂當中最精華的部分。這首電音歌曲會在歌中叫人們洗手。
該電台的歌單主要以英文歌為主，一般情況下最有巴爾幹半島風格的音樂也就是杜阿·利帕（Dua Lipa）的歌曲。不過，主持人奈達說，冠狀病毒疫情令人們對波斯尼亞藝人的作品需求增加。
「全世界都有人在收聽我們。很多人是在（1992-95年）戰爭期間離開這裏的。現在，他們想家了。他們想要聽到家鄉的語言，想知道這裏的情況到底怎麼樣。」
7. Resistiré 2020 （David Bisbal, Vanesa Martín, Alex Ubago等）
這首《抵抗》（Resistiré）在1988年錄製，現在又再次成為一首叛逆戰歌，在受到疫情困擾的西班牙，人們在家中的陽台上高唱著它。
「它和像《我會活下去》（I Will Survive）這樣的歌不一樣，」Metropolis FM電台的瓦萊麗婭說，「它不是在說『我做到了』，而是說『我會抵抗』。」
這首群星合唱的2020年版翻唱成為了她的節目被點唱最多的歌。瓦萊麗婭說，烏拉圭還沒有受到2019冠狀病毒病（COVID-19）的嚴重影響，但是在這裏的人們在很擔心地看著世界其他地方。
「他們很多人都有親戚在西班牙，或者有家人在美國，他們非常擔心。」
8. Ride Natty Ride （Bob Marley）
「The stone that the builder refuse / Shall be the head cornerstone（建築工人不使用的石頭/將會是第一塊基石）。」
瑪婭（Maya）很喜歡鮑勃·馬利（Bob Marley）的這些歌詞。她認為，它表達的意思就是，每一個落後者都會有出頭的一天。
在2019年的蘇丹，那些要求政治變革的示威者將這名雷吉音樂（reggae）偶像視為某種「自由的象徵」，而在一年後的今天，他仍然受到年輕藝人和活動人士的愛戴。
瑪婭說，很多蘇丹人仍然覺得自己被邊緣化了，但是現在，是冠狀病毒疫情下的限制令他們處在這樣的狀況，受打擊的可能是這個國家裏最貧困的人們。
於是，她會一直播放馬利的歌：「不再是革命的歌聲，而是一個讓人們平靜下來的父親般的人物，他在說：『你會挺過這一切的』。」
9. We Will Rock You （Queen）
「這是我們的聖歌，」穆斯塔法這樣形容這首節奏強勁的70年代名曲。
「任何時候只要我們在電台裏遇到什麼困難，我們會說：『我們會撼動它（We will rock this）；這對我們來說不是問題。』對聽眾來說也是一樣的。任何時候只要他們情緒低落，他們總是會點播《We Will Rock You》。」
對於穆斯塔法來說，封鎖令是又一個明證，電台廣播給了伊拉克年輕人一個從日常困擾中逃離的途徑。
這對DJ來說也是有治癒功效的。「就在聽眾跟我傾訴他們的問題時，我也向他們傾訴。所以，這是雙向的，這很棒。」
10. Rumah Kita （God Bless）
歌名的翻譯是「我們的家」，這首可供卡拉OK演唱的歌在雅加達的Smart FM電台裏被賦予了新的意義。主持人希薩（Hisa）是在向那些無視社交距離限制的人們播放這首歌。
「我們想請他們留在家裏，並且遵守規則，」她解釋說。
「這首歌背後的訊息是印度尼西亞有多棒：無論你去到世界什麼地方，這裏都是更安逸的地方。而現在，最好的做法不僅是留在印度尼西亞，而且是留在我們自己家裏。」
無官方音樂視頻。