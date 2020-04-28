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有傳聞說俄羅斯要刺殺布拉格市長賀瑞普(Zdenek Hrib)，於是這位市長受到警方保護。之前這位市長下令拆除了蘇聯衛國戰爭英雄的雕像引起了爭議。

捷克首都媒體報道說，俄羅斯特工已經攜帶生化武器毒劑蓖麻毒素（ricin）進入布拉格，凖備刺殺這位反俄的市長。

之前賀瑞普下令拆除了蘇聯元帥科涅夫的銅像，俄羅斯外交官指那是"不友好「的"破壞行為」。

周一（4月27日）布拉格市長表示他已經得到警方的保護，但是他沒有重覆媒體說他成為俄羅斯的刺殺目標的說法。

圖片版權 Alamy Image caption 布拉格的蘇聯元帥科涅夫的銅像被拆除，許多捷克人說該銅像是蘇聯時期壓迫的象徵

刺殺傳聞

捷克著名的新聞周刊Respekt報道說，一名攜帶外交護照的俄羅斯人帶著蓖麻毒素已經抵達布拉格。不過克里姆林宮發言人周一（4月27日）上述報道為無稽之談。

2018年英國爆出前俄羅斯雙面間諜斯克里帕爾和他的女兒在英國受到神經毒劑攻擊的消息後，上述捷克新聞周刊曾報道說，斯克里帕爾在英國情報部門支持下與盟國情報機關合作，繼續進行破獲俄羅斯間諜的活動。

報道說，斯克里帕爾至少在2012年去過布拉格一次，他可能向捷克安全機關提供幫助。

斯克里帕爾在間諜交換中被俄羅斯釋放後，一直在英國南部的小鎮索爾茲伯里生活。捷克的報道說，他在英國定居後重操舊業，幫助西方盟國破獲在歐洲的俄羅斯間諜網。

圖片版權 AFP Image caption 今年1月賀瑞普與台北市長柯文哲在布拉格簽署協定，宣佈布拉格與台北市結為姐妹城市

反對「一個中國」

賀瑞普畢業於布拉格查理大學，2005年曾在台灣留學。2018年他以自由主義政黨捷克海盜黨為競選平台贏得了布拉克市政選舉當選為市長。

賀瑞普當選市長後對布拉格和北京姐妹城市條款中關於堅持「一個中國」條款提出質疑。今年1月賀瑞普與台北市長柯文哲在布拉格簽署協定，宣佈布拉格與台北市結為姐妹城市。

布拉格這位38歲的市長因為一直高調指責中國壓制政治異見者和少數民族招致北京不滿。3月10日他在布拉格市政廳升起流亡西藏旗幟，紀念1959年西藏人的反抗。

上月底他對彭博社表達了對中國向歐洲發出抗疫援助的懷疑態度。他說中國的援助不是人道主義捐贈，也不是援助，從中國角度看，那就是做生意。

Image caption 1968年捷克出現後來被稱為"布拉格之春"的政治自由化運動, 10年後中國出現"北京之春"

「布拉格之春」

本月初賀瑞普下令拆除了蘇聯英雄伊萬•科涅夫元帥的雕像。俄羅斯外交官將這一行為說成「不友好的」，「瘋狂的市政代表的破壞行為」。

1945年在蘇軍反攻中，科涅夫元帥指揮烏克蘭第一方面軍擊潰了德軍防線收復了布拉格，接著揮師攻克柏林。

科涅夫元帥在俄羅斯被認為是戰爭英雄，但在捷克許多人說他是蘇聯時期的壓迫象徵。

二戰後科涅夫擔任華沙條約組織武裝部隊司令。1956年匈牙利事件爆發後，科涅夫派兵鎮壓。

1968年捷克出現後來被稱為"布拉格之春"的政治自由化運動，捷克共產黨內部出現分裂。同年8月蘇聯和其他華約組織成員國進行武裝干涉，壓制了捷克政治自由化運動。

你的器材不支持播放多媒體材料 布拉格之春50年後 一名蘇聯傘兵和捷克反抗者的會面

「北京之春」

「布拉格之春」10年過後，北京也一度出現政治言論管制放鬆期。中國著名異見人士魏京生將那段時間稱作「北京之春」。

1978年秋北京西單出現了讓公眾貼牆報，發表政治見解的「民主牆」。魏京生在民主牆上貼出要求政治改革，實現「第五次現代化」的呼籲。

魏京生當時還寫大字報質疑當時中共領導人的合法性，說鄧小平是獨裁者。

1979年3月北京市發令禁止張貼有反對官方意識形態內容的大字報，魏京生以反革命罪被捕。3月底鄧小平提出堅持中共領導的「四項基本原則」，「北京之春」結束。