圖片版權 Reuters Image caption 2019年6月28日，在日本參加20國集團峰會的美國總統特朗普與俄羅斯總統普京會面。

新冠肺炎疫情席捲世界，很多國家陷入停頓疲於應對，國際間的外交活動極為稀少之際，美國總統特朗普與俄羅斯總統普京發表的聯合聲明惹人關注。

4月25日，兩國發表聯合聲明，紀念第二次世界大戰期間的美蘇軍隊易北河會師（the River Elbe ）。聲明表示，美蘇軍隊在易北河會師預示著納粹政權的最終失敗， 「易北河精神」是摒棄分歧，建立信任和為更偉大事業通力合作的典範。

「在我們今天面對21世紀極為重要的諸多挑戰之際，我們向英勇的人們致敬，他們併肩作戰打敗了法西斯主義。他們的功績將被永遠銘記。」

美國與俄羅斯這一罕見的聯合聲明極為引人關注，原因除了大選臨近美國國內對俄羅斯上次干擾大選心存芥蒂之外，還有美國之外對肺炎疫情過後世界格局的關心：美、中兩大世界強國貿易戰休兵、新冠肺炎問題針鋒相對時，美、俄果真摒棄前嫌通力合作，結果將會如何？

易北河會師

1945年4月25日，美國的一個四人小分隊與蘇聯紅軍的先遣部隊在德國東部易北河上的一座被戰火毀壞的橋上會面握手，成為二戰盟軍會師的標誌性一刻。

1945年4月26日，蘇聯紅軍與美國部隊在德國易北河畔正式握手會師。4月27日，倫敦、華盛頓和莫斯科同時發表聲明，重申三大盟國必勝的決心。美、蘇在易北河的會師，成功將德軍一分為二。

圖片版權 Getty Images Image caption 1945年4月26日，蘇聯紅軍與美國部隊在德國易北河畔正式握手會師。5月8日，納粹德國宣佈無條件投降。

當時的美國總統杜魯門表示：這雖然還不是歐洲最後勝利的時刻，但是勝利的時刻近了。

英國首相丘吉爾說：我們是在真正的、必勝的戰友情誼中會師，帶著堅定的決心完成我們的使命。

而蘇聯領導人斯大林宣佈：我們的任務和責任就是要徹底打垮敵人迫使他放下武器無條件投降。

易北河會師兩周之後，納粹德國於1945年5月8日宣佈無條件投降。

美國擔心

美國政府官員和美國國會議員對特朗普與普京罕見發表聯合聲明表示關注。

美國與俄羅斯之間的矛盾近年來不斷惡化，最關鍵的問題包括：

2014年俄羅斯吞併克里米亞，包括美國在內的西方國家制裁俄羅斯；

美、俄最近幾年在敘利亞問題上的爭鋒相對；

美國對俄羅斯散佈假新聞的批評指責；

美國對總統選舉期間俄羅斯的作用疑心重重。

美國國內對特朗普與普京之間的關係一直不放心，由特別檢察官穆勒主導了歷時近兩年的調查。2019年4月，調查公布結果認為，俄羅斯政府干預了2016年的美國總統大選，確認俄國政府與特朗普競選團對之間無數的聯繫，但是無法證實特朗普通俄。

時隔一年，特朗普總統高調與俄羅斯總統普京發表聯合聲明紀念易北河會師，在美國人看來，算得上特朗普又一次上了普京的當。有美國評論人士認為，這是普京借特朗普宣揚自己和俄羅斯，將今日的俄羅斯與當年的超級大國蘇聯相提並論。

美國得克薩斯州眾議院共和黨議員麥克·麥克考（Michael Mccaul）在媒體上發表署名文章，稱普京利用新冠疫情為幌子，對內收緊管控，對外發起魅力攻勢。這位美國眾議院國土安全委員會的主席警告說： 「普京不是我們的朋友，絶不能信任。」

美俄關係

美國國內對特朗普和普京要發揚易北河精神，摒棄前嫌攜手共進的表態保持警惕的同時，俄羅斯似乎對外界關注本次的聯合聲明也輕描淡寫。

俄羅斯國際文傳電訊社（Interfax）引述克里姆林宮發言人德里米奇·佩斯科夫（Dmitry Peslov）的話說，外界不要對俄羅斯與美國未來關係 「過於樂觀」。他說，談論兩國關係正常化還為時尚早。

圖片版權 Reuters Image caption 2018年9月11日，中國最高領導人習近平與俄國總統普京在海參崴參加經濟論壇時舉杯。

佩斯科夫提醒說，不要忘記特朗普曾經說過的話。特朗普說，自己比前任總統們對俄羅斯的態度強硬得多。

說起俄、美兩國的互動，這位發言人說的確兩國在太空有合作，軍方也保持對話 「因為他們經常與我們在世界相同地點活動，需要避免不必要的衝突對抗。」

中國因素

美俄罕見互動引發關注的同時，美國與中國之間就新冠病毒引發的矛盾似乎愈演愈烈。周三（27日）美國總統特朗普繼續批評中國，稱美國政府正在 「嚴肅調查」中國處理新冠病毒爆發的情況，並且暗示他可能為美國索賠。

特朗普說：我們對中國不滿，我們相信病毒本來可以攔在源頭的。本來可以很快就控制住，不應該全世界流行的。

而中國方面則多次表示，對病毒源頭和疫情的調查出於政治動機，對當前的國際抗疫合作沒有任何幫助。

中國外交部發言人耿爽27日表示，一些人鼓噪所謂的調查，與當前國際社會攜手抗疫的氛圍不符，借此進行政治操弄不得人心。28日，耿爽批評美國政客一再罔顧事實，睜著眼睛說瞎話， 「目的只有一個，就是企圖推卸對自身疫情防控不力的責任，是推脫責任的甩鍋，無助於美國國內的防疫。」

中、美之間在新冠疫情問題上的矛盾短時間內很難消除。而疫情過後，中美關係是否能重修舊好也是一個未知數。

正是在中、美對壘的緊張局勢下，美、俄兩國政府的聯合聲明讓人關注。這是否預示美國對俄羅斯政策的重大調整？美、俄果真聯手，中國如何應對？難道這會是疫情過後的世界新格局嗎？

美國著名的俄羅斯問題專家安傑拉·斯騰特（Angela Stent）最新發表了一篇文章認為：俄羅斯與中國關係越來越密切給美國帶來持續的挑戰。 「華盛頓做不了什麼讓莫斯科離開北京，但至少在政策層面，不要制定讓這兩個國家越來越緊密的政策，如與中國的貿易戰和不斷制裁俄國。」