肺炎疫情：在飛機上要如何維持安全社交距離？

圖片版權 Getty Images Image caption 飛機座位

隨著更多國家正在計劃逐步解除新型冠狀病毒的封鎖措施，航空公司也在思考旅行禁令鬆綁後要如何恢復航運。這段期間航空公司因為新冠病毒疫情而大量失血，盡快恢復航運是航空公司的首要目標，但是確保乘客都能安全放心搭乘飛機也是需要先克服的一大關卡。

已經有一些航空公司開始研究在飛機上實施安全社交距離的辦法，例如把中間座位空下來，這樣乘客之間就有空座位間隔，而不是一個挨著一個。歐洲短程航空公司EasyJet就表示正在研究這個方法的可行性，其他航空公司也有如此打算。

航空公司取消中間座位的做法應該會受到大家的歡迎，因為很少有人會喜歡坐在飛機的中間座位。坐在靠窗座位可以欣賞風景，還可以把頭靠在艙壁休息睡覺，坐在走道座位可以自由起身活動手腳，去洗手間也比較方便，但是被夾在中間的座位沒有這些好處，除非你喜歡在飛機上和陌生人交談。

但是把飛機上的中間座位空下來就能維持安全的社交距離嗎？航空公司能承擔空座位帶來的經濟損失嗎？這種做法能長期持續下去嗎？

圖片版權 Getty Images Image caption 羽田機場

26個座位只能坐4個人

總部設在東京，幫航空公司設計客艙和提升旅客體驗的LIFT空中設計公司（LIFT Aero Design）回答了這個問題。該公司主管巴倫（Daniel Baron）表示，把飛機上的中間座位空下來並非完美的解決方案，但是在現階段卻是必要的做法。

「不過長遠來看，這樣的經濟損失是無法長期承受的。等到塵埃落定之後，全球旅行行業必須回到可負擔的範圍之內，航空公司必須每個座位都坐滿人。」

飛機客艙的設計與維持安全的社交距離剛好相反。國際航空客運界近年來花了數十億美元的經費來進行研發創新，就是為了能在飛機上盡可能多的安排乘客座位。

但是在新型冠狀病毒疫情下，安全的社交距離是人與人維持兩公尺距離，這在飛機上是不可能做到的，現代的客機每個座位只有45公分寬，即使中間座位空下來，兩旁乘客的距離也只有45公分，要維持兩公尺距離必須空下至少5個座位的寬度。

也就是說，在只有一個走道，走道兩邊分別有3個座位的飛機上，乘客只能坐在靠窗的兩個座位（中間隔著4個空座位和一個走道），為了簡單化這個問題，我們暫不考慮在走道上提供服務的空服員。

這還只是左右兩邊的安全距離，考慮到前後也需要兩公尺的安全距離，那前後乘客之間也需要空下兩個座位（以飛機上每個座位前後距離75-80公分計算）。換句話說，按照現行的客艙設計，26個座位只能坐4個人，「負載係數」只有15%。

一架客機上的負載係數表明這架客機的載客率百分比。達到某個負載係數，航空公司才有利潤，否則就是虧本。2019年，國際空運協會（International Air Transport Association, IATA）的資料顯示全球航空客運業平均負載係數為84%。

圖片版權 Getty Images Image caption 航空客艙

負載係數與盈利

波音737或空客A320這類客機通常安排一個走道，兩邊分別有3個座椅（3-3），比較大型的波音787或空客A350這類客機通常安排兩個走道，走道之間有3個座椅（3-3-3）。在這類客機上空出中間座椅最高也只有66.7%的載客係數，遠遠不足以讓航空公司盈利。

但是提供航空業價格數據的分析人士拉賓諾維茨（Jason Rabinowitz）表示，目前的市場需求意味著上述做法是可行的權宜之計。「只要是載客係數繼續低，航空公司就能繼續空著中間座位，反正也沒有那麼多乘客登機。」

目前還在飛的少數航班大致上都是各國政府要求的，目的是在封鎖期間維持最少的貨運和客運量。

但是目前的情況不能永遠維持下去，「等到航空公司客流量漸漸恢復，定期航班大致恢復正常的時候，航空公司最終將被迫在中間座位上也安排乘客。」

他說，在那個時候到來之前，航空公司可能會在安排座位上面強制隔開乘客，讓中間座位空下來。

但是也並非所有航空公司都認同空出中間座位的做法。歐洲短程航空公司Ryanair就質疑在乘客中間空出45公分距離的防疫效果。

LIFT空中設計公司的巴倫表示，除了安全的社交距離之外，航空公司還有其他辦法可以提高飛行安全。「不要忘了客艙的空氣循環系統和醫院手術室標凖一樣高。登機前的安全檢查，客艙的消毒，座位的安排，佩戴口罩等防護裝備都能夠發揮防疫效果。」

一些航空公司還採取了其他方法來防疫，達美航空（Delta Air Lines）改變了登機順序，並且讓乘客分批登機，由後至前登機，這樣座位在後面的乘客先登機，不會經過座位在前面的乘客。

很多航空公司也取消或減少了機上供餐和飲料的服務，以降低機上人員的互動。例如西南航空（Southwest）只提供瓶裝水，一些航空公司在登機門發放袋裝食物給乘客。

新冠病毒疫情改變了我們生活的方方面面，我們必須發揮最大的智慧來對抗病毒，也要適應航空旅行發生的變化。

訪問 BBC Worklife 閲讀 英文原文。