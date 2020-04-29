圖片版權 Getty Image Image caption 得了新冠病毒康復後還會二次感染嗎？

新冠疫情困擾著每一個人。有關新冠病毒的許多事情我們仍然不清楚。例如，為什麼有人病情非常嚴重，有人症狀很輕；每年冬季新冠病毒是否會捲土重來？

新冠肺炎疫苗有預防效果嗎？從長遠來看，我們如何預防新冠病毒呢？

其實，最核心的問題還是人體免疫力的問題，但就在這方面我們恰恰了解得不多。

你如何能獲得新冠免疫？

我們的免疫系統是抵抗感染的一道防線。免疫系統有兩部分組成。

第一部分是先天免疫反應（又稱固有免疫或非特異性免疫），即一旦人體內發現任何外來入侵者，便立即採取行動。這種先天免疫反應包括釋放能引起炎症的化學物質和可以摧毀受感染細胞的白細胞。

但先天免疫反應還沒有學會識別新冠病毒，因此無法給你免疫，讓你免於感染。

在這種情況下，你所需要的是適應性免疫反應（也稱獲得性免疫或特異性免疫）。它包括生產可黏附到病毒上並阻止病毒傳播的靶向抗體細胞，以及專門攻擊被病毒感染細胞的T細胞，稱為細胞反應。

但適應性免疫反應需要時間。研究顯示它大約需要10天左右開始生產靶向抗體，對付新冠病毒。病情最重的人產生的免疫反應也最強。

如果這種適應性免疫反應足夠強大，那身體就會對感染有記憶，為未來提供保護。

但無法得知那些只有輕微症狀，或者沒有症狀者是否未來也能形成足夠的適應性免疫反應。

圖片版權 Reuters Image caption 疫苗的研發需要較長時間

免疫力能持續多久？

免疫系統的記憶力跟人的記憶力相似，它可能對有些感染記憶猶新，但也會忘記另外一些感染。

例如，麻疹，通常患過一次後可獲得終身免疫。但人體的免疫系統會遺忘許多其他病毒，例如兒童會在一個冬季多次感染呼吸道合胞病毒（RSV，respiratory syncytial virus) 。

而這次的新冠病毒（Sars-CoV-2,）由於出現時間不長，所以還無從得知免疫力能維持多久。但是，有6種其他人類冠狀病毒可以為人們提供一些線索。

其中有4種引起普通感冒的冠狀病毒，人體對此的免疫力很短。研究表明有些病人可以在一年之內反覆感冒。好在普通感冒的症狀較輕。

另外兩種冠狀病毒更厲害，一種是導致薩斯（也稱沙士或非典）的病毒；另一種則是中東呼吸綜合症（Mers)的病毒。

如果感染這兩種病毒，幾年後康復者身體內仍然可以測到抗體。

英國東安格利亞大學的醫學教授亨特說，問題不在於你是否有免疫力，而是它能維持多久。

亨特補充說， 幾乎肯定人體不會終生免疫。

亨特還表示，根據對薩斯抗體的研究，其免疫力可能只維持一到兩年。但目前尚不確定。

然而，即使你完全沒有免疫力，二次感染時症狀可能不會那麼嚴重。

圖片版權 Getty Images Image caption 新冠疫苗很可能像感冒疫苗一樣，不能終生免疫。

人們會二次感染嗎？

有一些研究稱有人似乎在短時間內多次感染冠狀病毒。

一些觀點認為，人們的確可能會二次感染。但另一種觀點認為，病毒在被二次激活前可能在身體內處於潛伏狀態。

然而，一種普遍科學共識認為問題可能出在檢測上。有些病人被錯誤告知他們沒有病毒了，但實際並非如此。

當然， 目前還沒有檢測免疫力的人體試驗，即故意讓人兩次感染新冠病毒。但研究人員卻對一對獼猴進行了這方面的測試。

通過實驗讓獼猴兩次感染新冠病毒， 第一次是為了激起它們的免疫反應，3周以後讓它們第二次感染病毒。

這一試驗雖然很有限，但它顯示，獼猴在如此短的時間內再次感染後沒有再發病。

如果身體有抗體就有免疫力嗎？

不一定，這也是為什麼世界衛生組織對那些希望用免疫通行證（immunity passports)作為解除封鎖辦法的國家感到緊張的原因。

該一措施是指如果你接受抗體測試，證明身體有抗體了，可以安心回去上班。

這對那些在養老院和醫院的工作人員而言尤其有價值，因為他們會接觸到那些可能感染成為重症的病人。

一般來講，幾乎在每個病人身體中都可以找到一些抗體，但其抗體水平存在差異。而中和抗體（neutralising antibodies）是那些可以黏附在冠狀病毒表面的抗體，它可以阻止病毒感染其他細胞。

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根據對中國175位康復者進行的測試，其中30%體內中和抗體水平很低。

這就是為什麼世衛組織強調細胞免疫可能對康復至關重要。

還有另外一點也很重要。 不要以為你自己有抗體保護了，就意味著你不會把病毒傳染給別人。

免疫為何重要？

對個人健康來說，免疫力非常重要。首先它決定你是否會多次感染新冠，以及感染的頻率？

同時，免疫力也關係到病毒致命性有多強。如果人體有一定的免疫力，即使不多也會使染病後危險更小些。

了解免疫力可能會有助於緩解封城措施，當然前提是必須調查清楚誰沒有感染和傳播病毒的風險有多大。

如果人體很難產生終身免疫，那也會讓疫苗研製更難。或者說，這會影響人們使用疫苗的方式。例如，是終生一次性使用呢，還是像流感疫苗那樣一年接種一次呢？

無論通過感染還是通過疫苗來獲得免疫力，關鍵是這種免疫力能維持多久？因為這有助於我們了解防止病毒傳播的可能性有多大？

但這些都是我們仍未找到答案的關鍵性問題。