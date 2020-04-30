咖啡與漢堡：新西蘭逐步解封 速食店裏湧入人群

圖片版權 Christopher Bishop Image caption 新西蘭國會議員畢曉普（Christopher Bishop）告訴BBC說："能在艱難的封鎖期間結束後吃點快餐，真是太棒了。"

咖啡和速食快餐似乎是新西蘭（紐西蘭）國民現在擱在心上的第一件事，因為該國經歷了將近5個星期的嚴格封鎖。

警報級別現在已降為為第三級，因此允許外賣食物的商店和一些「非必需營業場所」重新營業。政府公布不久後，人群開始湧入咖啡館和麥當勞，後者門口排起了長長的隊伍。

一位咖啡愛好者說：「那杯咖啡味道很棒，我感到一種「日常生活感」，又回歸了生活。」

奧克蘭市的維多利亞·豪（Victoria Howe）對BBC記者陳煒斯（Yvette Tan）說：「沒有什麼能比得上一位熟練的咖啡師，為你煮上一杯咖啡！」

圖片版權 Victoria Howe Image caption 維多利亞·豪：「沒什麼能比的上一位熟練的咖啡師，為你煮上一杯咖啡！」

居住在該惠靈頓的基恩（Samantha Keene）博士同意這說法。她說：「在自己煮了幾周咖啡後，現在我能享受別人製作的咖啡和司康餅，感覺真好。」

但是，麥當勞的重新開業讓新西蘭民眾最為興奮。一位奧克蘭居民對當地媒體說，他半夜4點就來到了麥當勞。

網路上充斥許多在速食店排隊的汽車，和人們展示「快餐戰利品」的照片。

當地國會議員畢曉普（Christopher Bishop）告訴BBC說：「能在艱難的封鎖期間結束後吃點快餐，真是太棒了。」

圖片版權 Samantha Keene Image caption 基恩說：「在自己煮了幾周咖啡後，現在我能享受別人製作的咖啡和司康餅，感覺真好。」

「不要聚集在咖啡館」

但是，儘管肺炎確診統計曲線在新西蘭似乎已經趨於平緩，但該國的高級衛生專家仍警告人們不要在公共場所聚集。

布魯姆菲爾德（Ashley Bloomfield）醫生說：「就像許多人今天返回工作崗位一樣，我這天也享受了一杯外賣咖啡。但是，重要的是千萬別聚集在咖啡館裏，以及麥當勞等速食店外的停車場上。我們不想看到新西蘭如其他國家般讓疫情反撲」。

在三級警報（低於其最高警報級別下的一個級別）下，人們仍然被告知要留在家中工作，但如果商家能提供「非接觸式」的服務，就能被允許營業。

學校重新開放，但須確保遵守社交距離規則。不過，群眾聚會活動仍不被允許，公共場所仍然關閉。

新西蘭有近500萬人口，該國計有1124例肺炎確診病例和19例死亡（至2020年4月28日）個案。確診新病例在最近數天內一直保持個位數，因此政府宣稱新冠肺炎病毒已被有效地消滅。

新西蘭如何成功抑制疫情？

新西蘭在遏制新冠病毒方面取得明顯成功，這可以歸因於在疫情蔓延初期，該國就採取全面行動。

關閉邊界

3月19日，在全球新冠肺炎大流行初期，新西蘭就對旅行和活動實行了世界上最嚴格的限制。這有助於阻止病毒從境外移入，到目前為止，新西蘭確診病例有33％是從海外輸入。

正如新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）當時所說：「我們只有102宗確診病例，但意大利曾經也只有102宗確診病例。

澳大利亞國立大學的塞納納耶克（Senanayake）教授告訴BBC：「若看看澳大利亞，那麼三分之二的案件都來自海外。」

「因此關閉邊界非常重要，而且十分有效。」

快速清晰的封鎖策略

3月21日，新西蘭引入了一個新的公共警報系統。該系統分為四個級別，最高級別是全國封鎖，最低級別是表明疾病被控制了，但人們仍應做好凖備。

之後新西蘭宣佈進入了第二級警報，這意味著社區傳播的風險越來越大。幾天后，新西蘭進入了四級警報：辦公室、學校、海灘和遊樂場等公共場所都關閉，酒吧和餐館也被關閉，包括外賣和送貨。

圖片版權 Getty Image caption 總理阿德恩（Jacinda Ardern）

追蹤和測試

新西蘭衛生部表示，在與確診個案密切接觸的人群當中，有80%的人在前者被確診後的48小時內，就得到了警訊通知。這意味著他們可以開始自我隔離，直到潛伏期結束才接受測試。官員說，每天有8,000人接受測試。

儘管有人批評說，要有效抑制疫情，那麼聯繫追蹤的工作還需要進一步擴大。

新西蘭還鼓勵人們把每日與誰互動的情況記錄下來。同時，新西蘭亦在開發追蹤接觸者的手機應用程序（APP），類似在新加坡和澳大利亞在使用的APP。

嚴格待在自己的「泡泡」裏

新西蘭國民被告知要嚴格住在自己的「泡泡」中。在第四級警吿級別中，這意味著與來自同一家庭的人們待在一起。

當局說，在四級警報級別中，個人無法與「家庭泡泡」之外的人見面。並要求人們與泡泡之外的任何人都保持兩公尺的距離。

在第三級警報級別，此泡泡範圍可「稍微擴大」，包括能與其他親密的家人、看護者或需要照護的人。

清晰的公開信息

新西蘭政府在整個危機中的信息清晰性，也受到各界讚揚，特別是針對總理阿德恩和布盧姆菲爾德醫生。

塞納納耶克教授說：「我認為當你聽到總理以冷靜的方式傳達明智的信息時，也同時讓你感到冷靜。」

但是他對提早解除限制提出警告，表示人們仍須「保持警惕。」

他說：「我認為解除警告管制，最好是逐步進行，並非常小心地觀察確診案件的增加。」

「唯一方法是繼續審視和擴大測試。現在警告級別已經降低，但如果確診病例又開始激增，就必須考慮恢復到更高警告級別。這是人們須保持謹慎的地方。」