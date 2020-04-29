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美國政府宣佈停止資助一個蝙蝠冠狀病毒科研項目，該項目與中國武漢病毒研究所曾有合作。

美國國家衛生研究院從2015年起，向非盈利組織生態健康聯盟（EcoHealth Alliance）發放了370萬美元科研經費，用於研究蝙蝠冠狀病毒。生態健康聯盟曾與武漢病毒研究所合作，美國政府資助的370萬美元中的一部分流向該研究所。

生態健康聯盟的會長皮特·達斯扎克（Pete Daszak）否認今年曾資助武漢病毒研究所，但此前曾使用美國政府的科研基金，與該研究所的科學家開展合作研究。

他對美國公共電台（NPR）表示，停止經費給科研項目帶來重大損失；生態健康聯盟因此無法獲得武漢病毒研究所中大量冠狀病毒的樣本。

生態健康聯盟發表聲明指，該組織過去20年與超過25個國家的科研機構合作研究類似Covid-19的新型病毒來源。

總統特朗普早前被問道相關科研基金時說：「我們很快會終止資助。」

特朗普政府將矛頭指向了前任總統奧巴馬，指國立衛生研究院是在2015年、奧巴馬任期內開始發放這一經費的。然而，經費在2019年7月特朗普任內獲續發。衛生研究院在上周通知生態健康聯盟，將停止發放今年剩餘的約37萬美元經費。

亦有批評聲音指，美國政府此時中止資助有助預防未來疫情暴發的冠狀病毒研究，不合時宜。

圖片版權 Web Image caption 武漢病毒研究所在新冠疫情中成為關注u焦點之一

風暴眼中的武漢病毒研究所

關於Covid-19病毒來源的討論喧囂塵上，而武漢病毒研究所正處在各方懷疑與陰謀論的風暴眼。

多名美國官員及議員近日懷疑，Covid-19病毒最早可能從研究新冠病毒的武漢病毒研究所意外洩露。有陰謀論者稱，新冠病毒由該研究所合成，用作生化武器。科學界並未對上述兩個論斷表示支持。

武漢病毒研究所在2015年建成中國首個P4實驗室，即生物研究安全水平最高的實驗室，可研究危險性最高的病毒或細菌。

《華盛頓郵報》近日報道，曾到訪武漢病毒研究所的美國國務院官員在2018年發出的外交電報中警告，研究所存在安全隱患與管理缺陷，恐怕難以被視為安全操作高等級生物安全實驗室。

美國國務卿蓬佩奧在28日重申對武漢病毒實驗室安全的憂慮，要求中國政府提供相關信息和調查准入。

蓬佩奧在當日記者會上表示，「這不僅是武漢病毒研究所的問題。在中國還有很多處理這些東西（病毒）的實驗室。確保這些物質的處理安全、沒有意外洩露是非常重要的」。

特朗普稱美國將對病毒來源作「深入調查」，他近日還表示對中國「不高興」，認為疫情本可控制在中國國內。

根據路透社報道，中國科學院武漢病毒研究所研究員、武漢國家生物安全實驗室主任袁志明表示，該研究所「無意也並不具備設計及創造一種新型冠狀病毒的能力」。

他同時否認意外洩露的說法，稱該實驗室嚴格執行生物安全程序。