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路透社報道，美國總統特朗普當地時間周三（4月29日）表示，他認為中國對新冠病毒的處理證明北京正「將竭盡所能」令他在11月大選中失去連任。

特朗普和美國國務卿蓬佩奧最近正在就新冠疫情的爭議性話題加強對北京的譴責，這一表態可能意味著他已將此議題擺上競選議程。

中國外交部發言人指責蓬佩奧散佈虛假信息並嫁禍於人。中國官媒中央電視台連續三天措辭強硬地點名譴責蓬佩奧。

BBC駐北美記者大衛•威利斯（David Willis）分析，特朗普此番言論「是迄今為止對中國最嚴厲的批評。特朗普聲稱，中國延誤向世界發出警報是出於政治動機。目的是以犧牲他的利益為代價，來提高政治對手拜登的競選機會。因此特朗普在這場日益激烈的口水戰中加大了賭注。」

威利斯認為，「預計世界兩個最大經濟體之間的口水戰還將持續。」

「中國將盡一切努力讓我輸掉這場比賽」

特朗普在白宮接受路透社訪問時說：「中國將盡一切努力讓我輸掉這場比賽。」

這位共和黨總統候選人表示，北京希望他的民主黨對手拜登（Joe Biden）贏得競選，以減輕當前美國政府在貿易和其他問題上對中國施加的壓力。

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特朗普在訪問中對中國措辭強硬，並表示，他正在就北京造成的後果尋找不同解決方案。他說：「我可以做很多事情。我們正在尋找事發原因。」

特朗普說，與中國國家主席習近平達成貿易協議本來是為了減少美國對華長期貿易逆差，而病毒「嚴重惡化」了美國經濟遭受的影響。

截至目前新冠疫情已經導致美國至少6萬人喪生，最新失業數超過2600萬。周三新發佈的數據顯示，美國一季度經濟縮水了近5％，是自大蕭條以來最大程度的收縮。

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特朗普最近幾周數次指責中國造成了這場全球大流行病。儘管美國公眾廣泛指責特朗普政府沒有盡早採取行動，沒有為美國做好病毒傳播的凖備。但特朗普堅稱，中國應該更早地讓世界了解病毒可能帶來的危險。

在談到中國官員時，特朗普說：「他們一直在利用公關來為自己脫責。」不過，特朗普沒有直接批評中國領導人習近平。過去他曾多次將習近平稱為「朋友」。

美國新媒體Axios分析稱，將病毒大流行的責任歸咎於中國「不僅是權宜之計，而且相當必要」。根據皮尤研究中心（Pew Research Center）的最新數據，目前有三分之二的美國人對中國表有敵意，而此人數在兩年前是47%。這表明華府對北京採取的對抗性做法正在全國範圍內奏效。

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難以平息的病毒起源之爭

路透社稱，一位不願透露姓名的特朗普政府高級官員周三表示，特朗普與習近平曾在3月下旬的電話會議中，基本同意終止「口水戰」。兩國領導人也承諾，將竭盡全力合作遏制新冠病毒傳播。

而最近幾天，美國國務卿蓬佩奧頻頻改變口風，呼籲徹底調查病毒如何在中國出現。他在4月28日接受美國福克斯新聞頻道訪問時說，「我們很擔心中國的實驗室。中共對那些實驗室做了什麼，並未和盤托出。」

蓬佩奧還說，中國當局不讓美國專家進入調查，「這是不對的，這對世界不斷構成威脅，我們需要徹底了解究竟發生了什麼。」

中國外交部發言人華春瑩27日她在推特上點名蓬佩奧，針對福布斯的訪問質問他：「究竟是誰在散佈虛假資訊？」

中國外交部另一位發言人耿爽24日表示，「蓬佩奧先生不要以為自己在對外表態時，只要加上『可能』這個詞就可以任意栽贓。這些話毫無事實依據，完全是出於嫁禍於人的目的信口開河，與當前國際社會的普遍共識更是背道而馳。」

中國官媒中央電視台連續三天措辭強硬地譴責蓬佩奧，稱他正在把自己變成「人類公敵」、「背負四宗罪」以及「突破做人底線」。

特朗普攻擊拜登

特朗普在路透社的訪問中還表示，他對暗示拜登獲勝的數據持懷疑態度。他說：「我不相信民意調查。我相信這個國家的人民很聰明，不會選上一個無能之人。」

美國媒體當天早些時候報道說，特朗普上周五晚對有關內部民意調查的結果表示憤怒。該調查顯示，他將在關鍵決定競選成敗的州敗北。

據美聯社報道，特朗普的政治助手對特朗普是否贏得佛羅里達州（Florida）、威斯康星州（Wisconsin）和亞利桑那州（Arizona）等關鍵戰場表示懷疑，而他的一些競選團隊幾乎放棄了在密歇根州（Michigan）取勝的希望。

據報道，特朗普在與競選官員舉行的電話會議上爆粗。他說：「我絶不會輸給拜登。」