肺炎疫情正能量 盤點五大溫暖人心的抗疫故事
英國百歲老人湯姆·摩爾為國民醫療系統募捐3000多萬英鎊，成為英國抗擊新冠病毒大流行的一個傳奇。不過，這個傳奇不為偉人而創，而是關乎疫情困境中的普通人。
從疫情開始至今的幾個月裏，有許許多多溫暖人心的抗疫故事。BBC為您盤點以下五個：
一、英雄百歲立新功
4月30日是英國二戰退伍老兵湯姆·摩爾（Tom Moore）的百歲大壽，英國舉國上下齊祝壽。壽禮包括：
- 摩爾的軍銜從上尉（Captain）晉升為榮譽上校（Colonel）；
- 英國郵政系統為他的百歲壽辰專制印章，所有在本周五之前發出的郵件上都將有這一特別的郵戳；
- 英國皇家空軍派出兩架飛機飛越摩爾家的上空向他致敬；
- 來自世界各地的人們為他寄來了12萬多張生日賀卡；
- 英國女王伊麗莎白二世和英國首相約翰遜向他賀壽。
約翰遜首相在致辭中說：湯姆上尉，我現在的講話代表了全國人民的心聲。我們祝您百歲生日快樂！您英勇的行為鼓舞了全國的人心，為百萬人開闢了一個渠道表達他們對NHS醫務工作者的感謝。他們為抗疫做出了傑出的貢獻。
這位百歲老人曾患癌症，還曾做過髖骨手術，行動不便，靠推行拐杖站立行走。但這些都沒有泯滅他為前線抗疫醫務工作者出力的善心。
他向親朋好友們募捐：在自家花園裏每走一圈，希望他們能捐款10英鎊。他家的花園並不大，來回一圈約25米，但對他這個百歲老人來說，推著拐杖的每一步都付出了極大的努力。
湯姆上尉原本的計劃是在4月30日百歲生日時募捐1000英鎊，但他的善心和努力打動了全英國乃至世界各地的人們。捐款在短短幾天時間突破了百萬英鎊，很快又突破千萬英鎊，在他百歲生日時，已經超過了3000萬英鎊，即超過4000萬美元。
湯姆上尉，這位二戰時立下戰功的英雄，在抗疫戰中再立功勳。
二、疫情阻斷回鄉路少年壯志海上歸
疫情肆虐，全球交通停頓，但一群年齡介於14-17歲的荷蘭少年在老師和水手們的帶領下，揚帆出海跨越大西洋順利回到家鄉，成為世界新聞人物。
今年2月，疫情尚集中在亞洲地區爆發時，來自荷蘭多所中學的學生，來到加勒比海，參加一個為期6周的帆船航海學習項目。
按照原定計劃，他們在學習結束後將在3月從古巴飛回荷蘭。但臨到回國時，疫情已經擴散到全球，航班取消，他們面臨滯留在異國他鄉的困境。
於是，24名學生在3名老師和12名船員的帶領下，駕駛一艘長60米的帆船橫渡大西洋，航行7000公里，歷時5個星期，於4月26日回到荷蘭北部的哈林根（Harlingen）。
三、吹哨人已仙去 微博圈粉依舊
武漢市中心醫院眼科醫生李文亮因感染新冠病毒於2月6日離開人世，但是他的微博粉絲人數仍在繼續增加。
李文亮在他1月31日的微博中公開了自己在公安局簽的訓誡書。他遭受警方訓誡的事實至今仍然被指是中國官員壓制信息透明，掩蓋疫情真相的一部分。
4月28日，李文亮被追授中國青年五四獎章。3月19日，中國官方公布的調查報告定性：他是冠狀病毒疫情的吹哨人。
雖然他最後發佈的微博永遠停在了2月1日，但是粉絲們仍然在繼續給他留言，人數超過了92萬。
有粉絲留言說：晚安李醫生。明天是五月的第一天，要有新的開始了。
四、風雨未過彩虹已見
在世界應對百年未遇大疫情之時，各地兒童們的彩虹畫作成為居家隔離期間常常見到的亮麗風景。
在英國、意大利、美國、加拿大等多個國家，許許多多住宅的窗戶上出現了孩子們創作的彩虹圖，讓路過的人們感覺希望和溫暖。
據信，彩虹圖最早出現在今年3月，在當時歐洲疫情最為嚴重的意大利，有小朋友畫了彩虹的圖案，上面寫著——一切都會好起來的！
五、同一世界團結在家
世界各地的演藝界明星們在4月18日相應民間組織全球公民的號召，為世界衛生組織和奮戰在一線的義務工作者舉行了一場長達8小時的線上環球音樂會。
雖然組織者說，這場音樂會並不是為了募捐，而是為了娛樂和顯示團結，但是明星們的號召力也是顯而易見的。
音樂會後，機構和個人為世界衛生組織的抗新冠病毒基金共捐助了1.5億美元。
演藝界人士齊心合力共同抗疫的精神，讓隔離在家的人們看到了團結的力量。