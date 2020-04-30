圖片版權 PA Media Image caption 湯姆·摩爾上尉百歲壽辰，英國舉國上下為他舉行盛大的生日慶祝活動。

英國百歲老人湯姆·摩爾為國民醫療系統募捐3000多萬英鎊，成為英國抗擊新冠病毒大流行的一個傳奇。不過，這個傳奇不為偉人而創，而是關乎疫情困境中的普通人。

從疫情開始至今的幾個月裏，有許許多多溫暖人心的抗疫故事。BBC為您盤點以下五個：

一、英雄百歲立新功

4月30日是英國二戰退伍老兵湯姆·摩爾（Tom Moore）的百歲大壽，英國舉國上下齊祝壽。壽禮包括：

摩爾的軍銜從上尉（Captain）晉升為榮譽上校（Colonel）；

英國郵政系統為他的百歲壽辰專制印章，所有在本周五之前發出的郵件上都將有這一特別的郵戳；

英國皇家空軍派出兩架飛機飛越摩爾家的上空向他致敬；

來自世界各地的人們為他寄來了12萬多張生日賀卡；

英國女王伊麗莎白二世和英國首相約翰遜向他賀壽。

約翰遜首相在致辭中說：湯姆上尉，我現在的講話代表了全國人民的心聲。我們祝您百歲生日快樂！您英勇的行為鼓舞了全國的人心，為百萬人開闢了一個渠道表達他們對NHS醫務工作者的感謝。他們為抗疫做出了傑出的貢獻。

圖片版權 EPA Image caption 湯姆上尉收到了來自世界各地的生日賀卡12萬多張，擺放在他孫子就讀中學的禮堂裏。

這位百歲老人曾患癌症，還曾做過髖骨手術，行動不便，靠推行拐杖站立行走。但這些都沒有泯滅他為前線抗疫醫務工作者出力的善心。

他向親朋好友們募捐：在自家花園裏每走一圈，希望他們能捐款10英鎊。他家的花園並不大，來回一圈約25米，但對他這個百歲老人來說，推著拐杖的每一步都付出了極大的努力。

湯姆上尉原本的計劃是在4月30日百歲生日時募捐1000英鎊，但他的善心和努力打動了全英國乃至世界各地的人們。捐款在短短幾天時間突破了百萬英鎊，很快又突破千萬英鎊，在他百歲生日時，已經超過了3000萬英鎊，即超過4000萬美元。

湯姆上尉，這位二戰時立下戰功的英雄，在抗疫戰中再立功勳。

圖片版權 Getty Images Image caption 英國郵政為他百歲壽辰專制紀念郵戳

圖片版權 Reuters Image caption 英國皇家空軍派出兩架飛機飛越摩爾上校家的上空為他百歲壽辰祝壽

二、疫情阻斷回鄉路少年壯志海上歸

疫情肆虐，全球交通停頓，但一群年齡介於14-17歲的荷蘭少年在老師和水手們的帶領下，揚帆出海跨越大西洋順利回到家鄉，成為世界新聞人物。

今年2月，疫情尚集中在亞洲地區爆發時，來自荷蘭多所中學的學生，來到加勒比海，參加一個為期6周的帆船航海學習項目。

按照原定計劃，他們在學習結束後將在3月從古巴飛回荷蘭。但臨到回國時，疫情已經擴散到全球，航班取消，他們面臨滯留在異國他鄉的困境。

於是，24名學生在3名老師和12名船員的帶領下，駕駛一艘長60米的帆船橫渡大西洋，航行7000公里，歷時5個星期，於4月26日回到荷蘭北部的哈林根（Harlingen）。

圖片版權 EPA Image caption 4月25日，學生們終於在荷蘭靠岸登陸，受到熱烈歡迎。

圖片版權 EPA Image caption 航海歸來的少年

三、吹哨人已仙去 微博圈粉依舊

武漢市中心醫院眼科醫生李文亮因感染新冠病毒於2月6日離開人世，但是他的微博粉絲人數仍在繼續增加。

李文亮在他1月31日的微博中公開了自己在公安局簽的訓誡書。他遭受警方訓誡的事實至今仍然被指是中國官員壓制信息透明，掩蓋疫情真相的一部分。

4月28日，李文亮被追授中國青年五四獎章。3月19日，中國官方公布的調查報告定性：他是冠狀病毒疫情的吹哨人。

雖然他最後發佈的微博永遠停在了2月1日，但是粉絲們仍然在繼續給他留言，人數超過了92萬。

有粉絲留言說：晚安李醫生。明天是五月的第一天，要有新的開始了。

圖片版權 Reuters Image caption 捷克首都布拉格街頭的李文亮醫生像。

四、風雨未過彩虹已見

在世界應對百年未遇大疫情之時，各地兒童們的彩虹畫作成為居家隔離期間常常見到的亮麗風景。

在英國、意大利、美國、加拿大等多個國家，許許多多住宅的窗戶上出現了孩子們創作的彩虹圖，讓路過的人們感覺希望和溫暖。

據信，彩虹圖最早出現在今年3月，在當時歐洲疫情最為嚴重的意大利，有小朋友畫了彩虹的圖案，上面寫著——一切都會好起來的！

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五、同一世界團結在家

世界各地的演藝界明星們在4月18日相應民間組織全球公民的號召，為世界衛生組織和奮戰在一線的義務工作者舉行了一場長達8小時的線上環球音樂會。

雖然組織者說，這場音樂會並不是為了募捐，而是為了娛樂和顯示團結，但是明星們的號召力也是顯而易見的。

音樂會後，機構和個人為世界衛生組織的抗新冠病毒基金共捐助了1.5億美元。

演藝界人士齊心合力共同抗疫的精神，讓隔離在家的人們看到了團結的力量。