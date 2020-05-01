圖片版權 Reuters Image caption 2019年全球還有1.83億人處於糧食嚴重不安全狀態，正在肆虐的2019冠狀病毒疫情將會使他們陷入糧食危機

聯合國下屬機構近期發佈一份報告表示，因為新冠病毒疫情的影響，可能會出現人類歷史上罕見的大饑荒。

報告發表後，世界糧食計劃署執行主任大衛·比斯利在安理會發言中警告，世界需要採取行動，否則這將成為一場人道主義和糧食危機的災難。

看到這個消息，是否會讓你感到焦慮和近期有囤糧的必要？

稍安勿躁。讓我們先看看這份報告的背景，內容，以及目前世界糧食生產出口的大致現狀。

圖片版權 EPA Image caption 也門數以百萬計的兒童面臨食品短缺。

報告作者及內容

這份《全球糧食危機報告》是由多家聯合國機構與政府和非政府組織共同組成的全球應對糧食危機網絡組織 (Global Network Against Food Crises) 發佈的。

該網絡組織致力於解決全球導致極端饑餓的根源問題，每年都發佈一份有關全球重度糧食不安全和營養不良狀況的報告。

這份報告的主要結論為：也門、剛果民主共和國、阿富汗、委內瑞拉、埃塞俄比亞、南蘇丹、敘利亞、蘇丹、尼日利亞和海地是2019年全球糧食危機最為嚴重的10個國家，饑餓人口總數達8800萬，佔到全球饑餓人口的66%。

此外，報告顯示，升級為同前列10國同樣的饑荒之災中。

截至2019 年末，全球有55個國家和地區的1.35 億人處於重度糧食不安全狀況，其中超過半數生活在非洲，約4000多萬人生活在中東和亞洲，其餘不足2000萬人位於拉丁美洲和加勒比地區。

圖片版權 AFP Image caption 由於食品短缺，民眾非法越過邊界購買食品。

報告的國際背景

根據上述報告，早在新冠疫情爆發前，全球糧食供應狀況就在惡化。2019年全球糧食危機人口增幅是近4年最大的，總的饑餓人口則已經達到8.21億人。

2019年年底以來，全球接連暴發了非洲和印巴蝗災、澳大利亞森林大火和新冠肺炎疫情，其中新冠肺炎疫情和非洲沙漠蝗災增加了全球農產品供給的不確定性，由此引起糧食市場波動。

2020年全球爆發新冠肺炎疫情以後，各國普遍出現民眾囤積食品現象。

而一些國家同時開始禁止農產品出口，包括越南自3月24日起暫停大米出口；哈薩克斯坦已停止出口小麥、胡蘿蔔、糖和馬鈴薯等農產品；塞爾維亞停止葵花籽油等貨品出口。

為防止疫情擴散，多國採取了封關、禁航、貨物禁運等措施，引發了部分農產品期貨價格攀升，糧食供求形勢和價格走勢複雜。

在此背景下，聯合國有關機構的這份報告發佈。

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生產和儲糧充足

但是，在全球有數億人吃不飽飯的情況下，世界糧食的產量和儲備還是充足的。

聯合國糧農組織2020年4月初發佈的世界糧食形勢報告說；2020年小麥產量有望接近紀錄；充足的供應有助於保護糧食市場，免受新冠肺炎疫情影響。

該報告指出: 儘管新型冠狀病毒病（COVID-19）影響堪憂，全球穀物市場仍然有望保持均衡、充裕。

報告說，雖然主要由於物流問題造成局部混亂，對一些市場的糧食供應鏈構成了挑戰，但預計持續時間和嚴重程度不太可能對全球糧食市場造成重大影響。

不論從世界糧食主要出口國，包括美國、加拿大、俄羅斯和歐盟來看，還是主要的糧食進口大國中日韓來看，從供應，儲備到消費都沒有出現大問題。

作為全球最大的糧食進口國，中國也是糧食生產最大國，其糧食儲備充足。從庫存來看，在完全沒有任何產量的情況下都可滿足全中國9個月以上需求，毫無糧食短缺之憂。從另一個人口眾多的糧食生產大國印度來看，2019年以來的糧食產量也未出現明顯波動。

不可否認，需要關注經濟發展落後、國家財政貧窮、糧食主要依賴進口而人口增長迅速的地區的人們，在衝突、極端氣候、經濟動蕩的固有問題下，新冠病毒可能成為導致大饑荒的導火索。