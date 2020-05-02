疫情過後的世界：提早4小時到機場報到登機

圖片版權 Getty Images Image caption 新冠疫情造成航空旅行面目全非

新型冠狀病毒疫情過後，到機場搭飛機可能要提早4個小時報到，因為新增的登機前健康檢查加上原本的機場安檢大幅度拉長了登機所需的時間。

航空業專家表示，在新冠病毒疫情封鎖措施解除之後，我們將會面臨「非常難過」的飛行體驗。

新冠病毒疫情爆發之前，我們習以為常的機場服務和航空旅行體驗，有可能在5年之內都不會再恢復正常。

那麼，在新冠病毒疫情封鎖解除的短期之內，我們搭乘飛機旅行會遇到哪些情況呢？

圖片版權 Getty Images Image caption 以後搭乘飛機可能要提早4個小時到機場報到

1. 機場健康檢查和4個小時的登機時間

航空業界廣泛預期，防疫封鎖措施逐步解除之後，為了防止疫情二度爆發，旅客登機之前和抵達目的地下飛機入境前，都會被要求接受「某種形式的健康檢查」。

以往我們搭乘飛機旅行，需要提早兩個小時抵達機場，到航空公司櫃台辦理報到手續，然後託運行李，再經過護照查驗，機場安全檢查，最後排隊登機。

但是以後，還要加上某種形式的健康檢查，整個過程可能會被拉長4個小時，也就是說我們必須提早4個小時抵達機場，開始辦理報到等一連串的手續和等待、排隊的過程。

2. 保持安全間隔距離

另外，在機場辦理手續的乘客還必須保持安全間隔距離，這也進一步拉長了整個報到、護照查驗、機場安檢、還有登機的每一道手續所需的時間。

上了飛機後也要保持安全距離，有業界人士警告，未來短期之內航空公司將被迫減少每架航班上運載的乘客人數，以確保飛機上人與人之間的安全距離。

如果要保持飛機上人與人維持兩米距離，那麼整架飛機可能只有20%的座位能坐人，而分析人士表示，廉價航空通常必須坐滿八成以上才能盈利，因此這對航空公司的營運是一大挑戰。

圖片版權 Getty Images Image caption 新冠病毒疫情造成航空業基本停擺

3. 票價飆高

因為航空公司要減少每架飛機上搭載的乘客人數，同時又要避免虧本，可以預期的是票價就會飆高，廉價航空也可能不再那麼廉價。

一些航空公司還可能會關門倒閉，或被重整合併改名，受到新冠病毒疾病疫情影響，航空旅行已經基本停擺。

協調歐洲空中交通的機構歐洲空中航行安全組織（Eurocontrol）的數據表明，和去年同比進出英國的航班減少了91%。

英國航空公司宣佈，最多可能有12000名員工會被裁員，這相當於整體員工的四分之一。

4. 航線和航班減少

一些航空公司可能難以營運，即使是勉強繼續營業，那些難以盈利的航線，旅客人數稀少的航線將被迫停飛，繼續維持的航線飛行的航班數也會減少。

未來的一段時間內，想要搭乘飛機旅行也不再像以前那麼方便，航空公司變少，可供選擇的航線變少，即使航線仍然存在，能選擇的航班時間也變得更有限。

圖片版權 Getty Images Image caption 搭乘飛機記得要帶護照和口罩

5. 坐飛機戴口罩

還有，以後可能必須要戴口罩才能坐飛機。

歐洲廉價航空公司Wizz Air表示，將要求乘客要戴口罩才能登機。該航空公司是第一個恢復往來英國的商業航空公司。

該公司從倫敦北部的盧頓機場飛往15個航點，包括布達佩斯，里斯本和西班牙加那利群島的特內裏費，機上將不再提供雜誌。

德國漢莎航空也表示，乘客在飛機上和機場內必須戴口罩或用圍巾遮蔽口鼻。

少則兩年，多則五年

隨著防疫封鎖措施逐漸鬆綁，航空旅行的方方面面，不論是票價、航線、航班和航空公司的選擇，以及整體的飛行體驗都會出現巨大的變化。

航空業諮詢公司「Aviation Advocacy」的總經理查爾頓（Andrew Charlton）表示，登機前和入境前的健康檢查將成為常規要求，即使拉長兩倍的登機時間也無法避免。

「而且就算疫苗能憑空出現，還是要等上至少兩年，甚至是5年的時間，才能恢復疫情爆發前航空旅行的狀態。」

查爾頓還說，在防疫封鎖措施逐步解除之後的一段時間之內，可以預期的是航班會比以前少，能坐人的座位比以前少，票價比以前高，還有要戴口罩和保持安全距離，飛行體驗將會變得「非常難過」。