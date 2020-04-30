圖片版權 Reuters Image caption 圍繞新型冠狀肺炎病毒的起源有不少陰謀論，包括人造或合成病毒用作生化武器

美國情報機關公開聲明新冠肺炎病毒covid-19並非人造或經過基因改造而成病毒。

這是華盛頓首次就病毒起源明確表態，推翻了一直以來眾多陰謀論中最極端的「生化武器說」。不過美國情報界仍未排除病毒意外洩露的可能性。

美國國家情報總監辦公室4月30日發佈聲明，指情報界支持科學界關於covid-19病毒起源的共識，即病毒並非人造。

該聲明指，美國情報機關還在追查疫病的起源是否因人類接觸受感染的動物，或是從武漢病毒實驗室意外洩露。

美國輿論中，圍繞新冠病毒起源主要有兩大陰謀論與懷疑論。一是新冠病毒是由武漢病毒研究所合成，原本設計用作生化武器；二是研究所人員在研究這種新型病毒時不慎感染，或向外洩漏了病毒。

科學界並未對上述兩個論斷表示支持。目前，病毒學家們認為，疫病爆發最可能的起因是，病毒在非實驗室的環境中從動物轉移到人身上。

艾滋病HIV病毒、伊波拉與SARS病毒最初亦是如此起源。

圖片版權 EPA Image caption 圍繞新冠病毒源頭的各種陰謀論版本像病毒一樣在網上傳播

互不相讓的「口水戰」

圍繞病毒起源，華盛頓與北京掀起了互不相讓的輿論戰，多個美國政府高官持續呼籲徹查病毒在中國的起源。

美國國務卿蓬佩奧28日要求中國政府提供相關信息和調查准入，他表示：「我們很擔心中國的實驗室。中共對那些實驗室做了什麼，並未和盤托出。」他還說，中國還有許多其他病毒實驗室，必須排除這些研究場所意外洩露病毒的可能性。

中國一直稱，病毒源自武漢實驗室的說法是嫁禍栽贓的「信口開河」。外交部發言人耿爽30日表示：「我們奉勸美國政客停止向中國'甩鍋'、轉移國際注意力，還是把時間和精力用到控制好本國疫情上來。」

耿爽援引該武漢實驗室主任袁志明的採訪稱，意外洩露從蝙蝠身上採集到的冠狀病毒是謠言，強調該實驗室嚴格執行生物安全程序。

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在奧巴馬時期擔任白宮國家安全委員會中國主任的何瑞恩（Ryan Hass）對BBC表示，平息這場病毒起源之爭最明智的方式是，中國與美國達成共識，在全球疫症平息後，由聯合國組建獨立的國際調查團，研判病毒的起因與後果。

他說：「兩國可同意調查起源，然後把這個議題擱置，先度過這場危機，之後讓科學家和專家來理清真相。」

不過，何瑞恩表示，從近期兩國互不相讓的「口水戰」來看，美中能達成上述協議的可能性很小。

中國成美國2020年大選焦點

特朗普29日稱，北京將「竭盡所能」阻止他連任。這是他本人首次將中國議題和2020年美國大選直接聯繫在一起。此前，他的競選團隊已投放攻擊大選對手、前副總統拜登（Joe Biden）的電視廣告，批評拜登過於親華。拜登團隊隨即還以顏色，以廣告抨擊特朗普應對疫情不力、過份信賴中國。

新冠疫情暴發以來，特朗普的對華表態反覆，初期高度讚賞中國的防疫努力，近期卻多次炮擊中國未能阻止疫情蔓延至外國。而越來越多的跡象表明，中國將會成為今年大選的核心議題之一。

在疫情引發的經濟疲軟下，無論是美國政府還是民眾，都在尋找「出氣口」。近期民調發現，51%的美國大選搖擺州居民認為，中國要對新冠疫情負主要責任。根據皮尤研究中心的最新數據，目前有三分之二的美國人對中國持負面態度。

圖片版權 Reuters Image caption 中國疫情受控，多地學校重開。

據《紐約時報》報道，美國政府高層正向情報部門施壓，尋找病毒能溯源至武漢實驗室的證據。報道指，一些情報分析人士擔憂，來自政府的壓力會扭曲關於病毒起源的判斷，讓病毒變成政治武器。

《華盛頓郵報》報道指，美國官員正在起草懲罰中國、或要求中國對疫情支付賠償的計劃。華盛頓可能褫奪中國的「主權豁免」，讓美國人可就新冠疫情向中國政府追償。此前，多位共和黨參眾議員已提出類似提案。

BBC此前就密蘇里州訴中國一案採訪美國喬治·華盛頓大學法學教授特裏（Jonathan Turley），他表示，在「外國主權豁免」的保護下，通過民事訴訟要求中國為疫情負責的成功率很低。

然而，特裏認為，鑒於針對中國隱瞞疫情的憤怒情緒正在美國醞釀，國會通過法案解除中國主權豁免權，並非不可能。

《華盛頓郵報》的報道還稱，美國政府可能要求免除美國欠中國的部分債務，以抵消疫情對美國經濟造成的損失。中國目前約持有1萬億美國國債。

美國目前共有至少七宗就新冠疫情控告中國的訴訟，其中要求賠償金最高為20萬億美元，相當於中國去年國民生產總值（GDP）的1.5倍。