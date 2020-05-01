肺炎疫情下的自僱人士：「我因休產假而受到懲罰」

圖片版權 Lucy Baker Image caption 貝克（Lucy Baker）在2018年生子時，請了六個月產假。

和許多英國人一樣，從事個體經營的人生教練貝克（Lucy Baker）發現，當冠狀病毒來襲後，她必須停止工作。

「我已經六個多星期沒掙到一分錢了。之前我預定了各種活動，還安排了一對一輔導課程，但幾乎一夜間，煙消雲散了。」貝克說。

當她聽到英國財政大臣宣佈，自僱經營者將獲得財政資助時，她燃起了希望。

但很快，她就開始思考這到底意味著什麼。因為她的孩子在2018年出生時，她休了六個月的假。

根據英國自僱人士收入支持計劃（Self-employment Income Support Scheme），政府將向自僱經營者支付80%的平均利潤，維持三個月，最高可達2500英鎊。

平均利潤是根據企業最近三年的納稅申報單計算出來的，但休產假的時間不計算在內，所以平均利潤會降低。

貝克說：「在研究細節後，覺得相當失望。他們好像從沒想過這件事，我感覺自己因為請假生孩子而受到懲罰。」

上個月，英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）公布了這一計劃，而就在幾天前，英國政府宣佈對受薪人士發放80%的工資補貼。首批款項預計將於6月份直接從英國稅務海關總署匯入個人銀行賬戶。

任何年收入在5萬英鎊以下的人都可受惠，包括英國500萬註冊自僱經營者中的380萬人。

圖片版權 Getty Images Image caption 三月，英國財政大臣蘇納克公布了對個體經營者的財政支持。

財政大臣表示，提出可行方案很「困難」，因為個體經營者「人口多樣」。

他承認，有些人可能會錯過這個機會，比如最近才步入個體經營的人。但他強調，95%的個體經營者將納入該計劃。

儘管資助計劃受到了歡迎，但來自德文郡（Devon）塔維斯托克（Tavistock）的體育理療師布里奇沃特（Kirstie Bridgwater）說，這個時機對她來說特別倒霉。

她已經做了15年個體經營，在酒店和運動隊工作，還經營一間診所。但在過去三年的納稅年度中，她有兩年在休產假，因此平均利潤遠低於正常的工作月。

「我知道生孩子是我自己的選擇，但沒人料到會變成這樣。」她說。

圖片版權 Kirstie Bridgwater Image caption 體育理療師布里奇沃特已經做了15年個體經營。

由於她最小的女兒即將開始上幼兒園，她打算在兼職工作後再增加工作時間。「我真的很擔心，因為我的職業可能是最後才能安全返崗的工種之一。這個時期令人非常擔心收入問題。」

她希望政府能以更長的時間來考察一家企業，以確定平均收入額。

「如果他們看看過去10年，就會發現過去3年對我來說不正常。很多媽媽都是個體經營者，而且要照顧年輕的家庭，我們比以往任何時候都更需要支持。」 她說。

社會活動人士表示，產假並沒有包含在評估範圍中，這個問題需要解決。

「財政大臣迫切需要填補個體收入支持計劃中歧視新媽媽的漏洞，」社會活動組織Pregnant Then的成員菲茨羅（Olga Fitzroy）表示。

近6000人在她網上發佈的請願書上簽名，要求財政大臣允許母親們在計算平均利潤時不要把產假包含在內。

「強制要求有孩子的員工休假要根據工資而不是產假來決定，這一規則也適用於個體經營者。這個時候不應該懲罰有孩子的家庭，」菲茨羅伊表示。

據估計，在過去三年中，約有8萬名個體經營者請了產假。

上周，當英國財政部特別委員會就這一問題質詢奧斯本時，他回應說：「英國稅務海關總署不可能知道，所得稅納稅自我評估申報表上的利潤在早些年出現下降的原因。」

圖片版權 Rebecca Coldicott Image caption 自由市場顧問科爾迪科特在過去三年裏收入很不穩定。

「但是，為了幫助那些在2018/19年度收入不穩定的人，他們可以根據2018/19年度的利潤，或者2016/17至2018/19年度的平均利潤來決定。」

但伯明翰的自由市場顧問科爾迪科特（Rebecca Coldicott）說，她在過去3年生了兩個孩子，這種規則對她沒什麼用。

她補充說，如果政府有意願，可以知道誰休了產假，因為政府知道誰申請了產假津貼，這是個體經營的女性在有時間生孩子時得到的錢。

「在過去的三年裏，我的收入有很大波動。我知道這可能很難計算出來，但如果政府能考慮到人們的實際情況，而不是簡單地用電腦算出一個數字，那就好了。」 她說。