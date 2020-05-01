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美國總統特朗普（Donald Trump）在周四白宮記者會上表示，他看到過新冠病毒起源於中國實驗室的證據。這一言論被指與美國情報機構的說法不符。

就在當天早些時候，美國國家情報總監辦公室表示，仍在調查疫病的起源，已經確定新冠病毒「並非人造或基因改造而成」。

中國外交部駁斥了實驗室洩漏病毒的說法，並批評美國應對新冠病毒的措施。

BBC記者芭芭拉·布萊特－厄舍爾（Barbara Plett-Usher）分析稱，特朗普關於疫情爆發的來源的說法和反駁，可能是針對中國處理疫情危機發起的宣傳戰的一部分。這些指控也反映出美國對中國不分享更多有關疫情數據感到沮喪。

自去年底在中國城市武漢出現以來，新冠病毒已在全球範圍內感染了320萬人，死亡人數超過23萬。美國是全球感染和死亡數最多的國家。

特朗普說了什麼？

周四，特朗普在白宮被記者問到：「你目前有沒有看到任何東西，讓你高度相信武漢病毒研究所是這種病毒的源頭？」

「是的，我有。是的，我有。」特朗普做出肯定回答，「而且我覺得世界衛生組織應該感到羞愧，因為他們就像中國的公關。」

之後特朗普被要求進一步澄清他的說法。他回答，「我不能告訴你。我不被允許告訴你這一點。"

「我就不明白……不讓人（中國人）去往中國其他地方，卻讓他們可以去往世界其他地方。這很糟糕，這對他們來說是一個很難回答的問題。」

據《紐約時報》周四報道，白宮高級官員已經要求美國情報部門調查病毒是否來自武漢一家實驗室。

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本周三，一位美國官員匿名向NBC表示，美國情報機構還被要求確定中國和世衛組織是否在早期隱瞞了有關病毒的信息。

周四中國外交部的例行新聞發佈會上，有記者提問，美國國務卿蓬佩奧稱中國仍未允許國際社會進入武漢病毒研究所調查新冠病毒的可能來源，中方對此有何評論？

中國外交部發言人耿爽表示，病毒溯源問題是一個複雜的科學問題，應由科學家和專業人士去研究。我們奉勸美國政客停止向中國「甩鍋」、轉移國際注意力，還是把時間和精力用到控制好本國疫情上來。

情報部門怎麼說？

圖片版權 Getty Images Image caption 武漢病毒研究所P4實驗室

在一份罕見的公開聲明中，負責監督美國間諜機構的美國國家情報總監辦公室周四表示，指情報界支持科學界關於新冠病毒起源的共識，即病毒並非人造或基因改造而成。

「（情報界）將繼續嚴格審查新出現的信息和情報，以確定疫情的爆發是通過接觸受感染的動物開始的，還是由武漢一家實驗室的事故造成的。」

這是美國情報界首次明確反駁關於病毒是生物武器的陰謀論。

不斷升級的口水戰

特朗普與中國在疫情問題上的「口水戰」不斷升級。周三，特朗普稱，北京將「竭盡所能」阻止他連任。這是他本人首次將中國議題和2020年美國大選直接聯繫在一起。

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中國外交部發言人耿爽在記者會上對此回應稱，美國大選是美國的內部事務，中方沒有興趣去干預。「同時我們也希望美國的國內政治不要拿中國說事兒。」

此前，特朗普曾指責中國官員在早期掩蓋病毒的爆發，說中國本可以阻止病毒的傳播。他同樣批評世界衛生組織，並撤回美國對該機構的資助。

與此同時，中國外交部指責特朗普政府試圖轉移注意力。「這個時候他們（美國）的當務之急，是聚焦國內的疫情防控，推動國際抗疫合作，而不是去攻擊抹黑中國，甩鍋推責給中國。」

之前中國外交部另一位發言人曾在沒有提供更多證據的情況下，稱病毒有可能源自美國。

《華盛頓郵報》報道指，美國官員正在起草懲罰中國、或要求中國對疫情支付賠償的計劃。華盛頓可能褫奪中國的「主權豁免」，讓美國人可就新冠疫情向中國政府追償。此前，多位共和黨參眾議員已提出類似提案。

耿爽稱，這種說法並沒有任何法律上的依據，在國際上也沒有這方面的先例。「我不記得以前發生H1N1流感、埃博拉、寨卡這些重大疫情之後，有誰受到懲罰了？有誰為此擔責了？」