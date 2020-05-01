肺炎疫情：俄羅斯總理米舒斯金確診感染新型冠狀病毒
俄羅斯總理米哈伊爾·米舒斯金（Mikhail Mishustin）被確診感染新型冠狀病毒，已經入院接受治療。
在米舒斯金總理病毒檢測證實呈陽性的同一天，俄羅斯錄得創紀錄的7099宗新增確診病例，令俄羅斯全國的確診感染總人數突破了10萬。
米舒斯金於今年一月被任命為總理，並一直在應對新型冠狀病毒疫情的事務上擔當積極的角色。
俄羅斯電視台播出的片段顯示，他向總統普京報告了自己確診感染的消息。
「我剛剛得知，我之前進行的冠狀病毒檢測呈陽性，」米舒斯金在一次視頻通話中這樣說道。
米舒斯金建議，俄羅斯第一副總理安德烈·貝洛索夫（Andrei Belousov）應該接管他的職位，普京總統已表示同意。米舒斯京將會進入自我隔離。
「你現在遇到的事情有可能發生在任何人身人，我一直是這樣說的，」普京對米舒斯金說。
「你是一個非常活躍的人。我要感謝你到目前為止所做的工作。」
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分析
BBC駐莫斯科記者莎拉·林斯福德（Sarah Rainsford）
米哈伊爾·米舒斯金是俄羅斯第一個因感染冠狀病毒而生病的高層政治人物。
他通過視頻電話向普京報告自己檢測呈陽性的時候，看起來很疲憊，他將移交自己的工作，進入自我隔離。
普京說，這只是顯示了病毒是如此對人們一視同仁。他告訴總理，到達醫院之後再給他打個電話。
米舒斯金自己則利用這個機會，敦促俄羅斯人認真對待冠狀病毒疫情，並在為期11天的五月長假期裏要留在家中。
官員擔心，天氣轉暖將會像往常一樣令很多家庭紛紛去往郊外。所以在接下來這些天，莫斯科將會增派警方巡邏的人數，確保民眾遵守嚴格的封鎖令。
儘管確診病例急速增加，但是莫斯科的冠狀病毒疫情總部表示，俄羅斯目前死於新冠病毒的人數是1073人，相對於俄羅斯的體量而言相對算是一個較小的數字。
俄羅斯總統辦公室發言人德米特裏·佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄羅斯對全球大流行的應對措施令該國避免了出現「意大利式的境況」。
不過，普京總統在本周發出警告，指俄羅斯沒有足夠的防護設備提供給醫護人員，而好幾個地區的醫護都已經抱怨沒有足夠的防護衣。
與此同時，莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）已經表示，他覺得俄羅斯首都的居民當中有很多人並未意識到情況有多嚴重。
他說，他已經看到有更多人違反禁令，並且估計，他的城市目前只是度過了整場危機過程的四分之一。
「如果我們看到情況在改善，當然我們就會放寬禁令，但是在這之前，你要勇敢，得有點耐心。這對你和你的健康來說非常重要，」他說。
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