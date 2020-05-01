圖片版權 Reuters Image caption 俄羅斯總理米舒斯金確診的消息是通過與普京總統的一次視頻通話宣佈的。

俄羅斯總理米哈伊爾·米舒斯金（Mikhail Mishustin）被確診感染新型冠狀病毒，已經入院接受治療。

在米舒斯金總理病毒檢測證實呈陽性的同一天，俄羅斯錄得創紀錄的7099宗新增確診病例，令俄羅斯全國的確診感染總人數突破了10萬。

米舒斯金於今年一月被任命為總理，並一直在應對新型冠狀病毒疫情的事務上擔當積極的角色。

俄羅斯電視台播出的片段顯示，他向總統普京報告了自己確診感染的消息。

「我剛剛得知，我之前進行的冠狀病毒檢測呈陽性，」米舒斯金在一次視頻通話中這樣說道。

米舒斯金建議，俄羅斯第一副總理安德烈·貝洛索夫（Andrei Belousov）應該接管他的職位，普京總統已表示同意。米舒斯京將會進入自我隔離。

「你現在遇到的事情有可能發生在任何人身人，我一直是這樣說的，」普京對米舒斯金說。

「你是一個非常活躍的人。我要感謝你到目前為止所做的工作。」

圖片版權 EPA Image caption 米舒斯金於今年一月被任命為總理，並一直在應對新型冠狀病毒疫情的事務上擔當積極的角色。

分析

BBC駐莫斯科記者莎拉·林斯福德（Sarah Rainsford）

米哈伊爾·米舒斯金是俄羅斯第一個因感染冠狀病毒而生病的高層政治人物。

他通過視頻電話向普京報告自己檢測呈陽性的時候，看起來很疲憊，他將移交自己的工作，進入自我隔離。

普京說，這只是顯示了病毒是如此對人們一視同仁。他告訴總理，到達醫院之後再給他打個電話。

米舒斯金自己則利用這個機會，敦促俄羅斯人認真對待冠狀病毒疫情，並在為期11天的五月長假期裏要留在家中。

官員擔心，天氣轉暖將會像往常一樣令很多家庭紛紛去往郊外。所以在接下來這些天，莫斯科將會增派警方巡邏的人數，確保民眾遵守嚴格的封鎖令。

儘管確診病例急速增加，但是莫斯科的冠狀病毒疫情總部表示，俄羅斯目前死於新冠病毒的人數是1073人，相對於俄羅斯的體量而言相對算是一個較小的數字。

俄羅斯總統辦公室發言人德米特裏·佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄羅斯對全球大流行的應對措施令該國避免了出現「意大利式的境況」。

不過，普京總統在本周發出警告，指俄羅斯沒有足夠的防護設備提供給醫護人員，而好幾個地區的醫護都已經抱怨沒有足夠的防護衣。

與此同時，莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）已經表示，他覺得俄羅斯首都的居民當中有很多人並未意識到情況有多嚴重。

他說，他已經看到有更多人違反禁令，並且估計，他的城市目前只是度過了整場危機過程的四分之一。

「如果我們看到情況在改善，當然我們就會放寬禁令，但是在這之前，你要勇敢，得有點耐心。這對你和你的健康來說非常重要，」他說。

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